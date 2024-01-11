Мест в больнице нет: как пациентов из Калининграда отправляют лечиться в Краснознаменск

Житель Калининграда Константин в декабре заболел ветрянкой. Врачи приняли решение госпитализировать пациента в стационар. Однако в областной инфекционке на ул. Фрунзе и в инфекционной больнице в Черняховске мест не оказалось. В итоге Константина отправили лечиться в Краснознаменск.



Пациента отвезли из Калининграда в Черняховск на скорой помощи. Но там, по словам Константина, не было мест в боксах. «Одно отделение было на ремонте, все закрыто было. Меня некуда было положить, — рассказал калининградец. — На скорой мне сказали: „Оставайтесь здесь, они что-нибудь решат“... и уехали. Но потом скорая примерно через полчаса приехала и сказала, что забирают меня в Краснозаменск».

В Краснознаменске пациента положили в бокс, в котором он провел 11 дней. Лечением Константин остался доволен: «Бокс в больнице был хороший, питание и отношение медиков тоже хорошее. Даже отпускали в магазин, как ни странно». Из-за того, что мужчина оказался в 150 км от дома, у семьи не было возможности приезжать его навещать и приносить передачи, поэтому что-то ему пришлось покупать самостоятельно. Домой он возвращался уже на обычном рейсовом автобусе «Краснознаменск-Калининград».

Практика госпитализации жителей Калининграда в другие больницы региона впервые стала применяться во время пандемии коронавируса, когда областная инфекционка на ул. Фрунзе оказалась переполнена. Пациентов отправляли в Черняховск в машине скорой помощи — даже тех, кто мог передвигаться самостоятельно.

Пандемия официально закончилась, но маршрутизация (схема направления пациентов на лечение в зависимости от заболевания) осталась прежней. По данным источника «Нового Калининграда» в одной из больниц, во время сезонного подъема заболеваемостью воздушно-капельными инфекциями калининградцы, заболевшие ОРВИ, гриппом или микоплазменной пневмонией, имеют все шансы попасть в областную инфекционную больницу на ул. Фрунзе. «С другими инфекционными заболеваниями их направляют в Черняховск. Краснознаменск — это уже крайняя мера», — отметил источник.





В министерстве здравоохранения Калининградской области не видят проблемы в том, что жителям Калининграда и ближайших городов не хватает мест в областной инфекционной больнице, и увеличивать количество коек не планируют. Об этом говорится в ответе правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

По данным минздрава, в Калининградской области помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе больным ковидом, оказывают пять государственных медицинских организаций: областная инфекционная больница на ул. Фрунзе, Черняховская инфекционная больница, инфекционные отделения Неманской и Краснознаменской райбольниц, а также детское инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы на ул. Летней в Калининграде.

«Стационарная медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями оказывается в соответствии с маршрутизацией, которая актуализируется в зависимости от эпидситуации, — заявили в минздраве. — В соответствии с законодательством, транспортировка пациентов с инфекционными заболеваниями на госпитализацию проводится автомобилями скорой медицинской помощи, оснащенными всем необходимым оборудованием в сопровождении медицинского работника, так как в любой момент состояние пациента может ухудшиться и возникнет необходимость, к примеру, кислородной поддержки, проведения реанимационных или других мероприятий».

Также в министерстве считают, что в настоящее время «в соответствии с эпидситуацией, складывающейся в Калининградской области, коечного фонда инфекционного профиля на территории региона достаточно, развертывание дополнительных коек не планируется».

Это значит, что дополнительных инфекционных стационаров в областном центре не предвидится. Поэтому пациентам из Калининграда, подхватившим какую-нибудь инфекцию, всегда нужно быть готовыми к тому, что их отправят лечиться в Черняховск, Неман или Краснознаменск, и к тому, что у их родственников вряд ли будет возможность их навещать. И если в отдаленную райбольницу заболевшего калининградца отвезут на машине скорой помощи, то возвращаться оттуда домой ему придется самостоятельно.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар/Новый Калининград

