Нейроинтерфейсы и искусственный интеллект: в БФУ собираются открыть Центр управления демографией

Все новости по теме: Социальные проблемы
Нейроинтерфейсы и искусственный интеллект: в БФУ собираются открыть Центр управления демографией

В БФУ имени Канта собираются открыть Центр управления демографией. Трехлетний областной бюджет на эти цели выделяет 30 млн рублей. «Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу областного правительства с целью узнать, кто и с какой целью создаёт учреждение с интригующим названием.

Деньги выделяются по статье «реализация научных, научно-технических программ и проектов». Информация о направлении средств была озвучена в конце декабря на заседании регионального Заксобрания, однако никаких подробностей не приводилось. Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли со ссылкой на БФУ имени Канта, проект разработали глава образовательно-научного кластера БФУ «МедБио» Михаил Агапов и руководитель Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Наталья Шушарина.

Заявлено, что основная цель проекта — «увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Калининградской области, сохранение когнитивного долголетия и повышение границ трудоспособного возраста граждан, а также повышение рекреационной привлекательности региона через формирование статуса Калининградской области как федерального центра наукоёмкой федеральной медицины».

В рамках работы центра планируют создать:

  • цифровую платформу мониторинга когнитивного резерва «Когнитор»;

  • единый банк популяционно-генетических, эпидемиологических и медицинских данных жителей Калининградской области;

  • линейку цифровых инструментов для проведения анализа медицинских данных в реальном времени;

  • системы помощи в принятии решений для врачей и администраторов здравоохранения.

Кроме того, сотрудники центра намерены разработать:

  • технологии донозологической диагностики социально-значимых заболеваний (выявление изменений в организме, пока они ещё не оформлены в диагноз — прим. «Нового Калининграда»);

  • технологии реабилитации пациентов, основанные на использовании искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов (технология обмена информацией между мозгом человека и электронным устройством — прим. «Нового Калининграда»).

Предполагается, что новое учреждение будет работать на базе различных организаций, расположение которых будет зависеть от конкретных функциональных задач. К примеру, клинические исследования планируют проводить в медучреждениях региона; обработку данных, построение моделей, разработку технологий — в БФУ; секвенирование (методы для определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК — прим. «Нового Калининграда») — в Москве.

На первоначальном этапе, по данным университета, создание центра потребует привлечения не менее 10-12 специалистов в области молекулярных исследований и генетики, а также программистов. По предварительным данным, срок реализации проекта — 2024-2026 годы «с последующей пролонгацией в зависимости от результатов».

Текст: Мария Власенкова; фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter