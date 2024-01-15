Нейроинтерфейсы и искусственный интеллект: в БФУ собираются открыть Центр управления демографией

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В БФУ имени Канта собираются открыть Центр управления демографией. Трехлетний областной бюджет на эти цели выделяет 30 млн рублей. «Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу областного правительства с целью узнать, кто и с какой целью создаёт учреждение с интригующим названием.

Деньги выделяются по статье «реализация научных, научно-технических программ и проектов». Информация о направлении средств была озвучена в конце декабря на заседании регионального Заксобрания, однако никаких подробностей не приводилось. Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли со ссылкой на БФУ имени Канта, проект разработали глава образовательно-научного кластера БФУ «МедБио» Михаил Агапов и руководитель Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Наталья Шушарина.

Заявлено, что основная цель проекта — «увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Калининградской области, сохранение когнитивного долголетия и повышение границ трудоспособного возраста граждан, а также повышение рекреационной привлекательности региона через формирование статуса Калининградской области как федерального центра наукоёмкой федеральной медицины».

В рамках работы центра планируют создать:

цифровую платформу мониторинга когнитивного резерва «Когнитор»;

единый банк популяционно-генетических, эпидемиологических и медицинских данных жителей Калининградской области;

линейку цифровых инструментов для проведения анализа медицинских данных в реальном времени;

системы помощи в принятии решений для врачей и администраторов здравоохранения.

Кроме того, сотрудники центра намерены разработать:

технологии донозологической диагностики социально-значимых заболеваний (выявление изменений в организме, пока они ещё не оформлены в диагноз — прим. «Нового Калининграда»);

технологии реабилитации пациентов, основанные на использовании искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов (технология обмена информацией между мозгом человека и электронным устройством — прим. «Нового Калининграда»).

Предполагается, что новое учреждение будет работать на базе различных организаций, расположение которых будет зависеть от конкретных функциональных задач. К примеру, клинические исследования планируют проводить в медучреждениях региона; обработку данных, построение моделей, разработку технологий — в БФУ; секвенирование (методы для определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК — прим. «Нового Калининграда») — в Москве.

На первоначальном этапе, по данным университета, создание центра потребует привлечения не менее 10-12 специалистов в области молекулярных исследований и генетики, а также программистов. По предварительным данным, срок реализации проекта — 2024-2026 годы «с последующей пролонгацией в зависимости от результатов».

Текст: Мария Власенкова; фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград