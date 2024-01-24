Эксперт: погибший в Восточной Пруссии правнук Пушкина не был похоронен в Гердауэне

Правнук поэта Александра Пушкина, погибший в ходе одного из восточно-прусских сражений Первой мировой войны, не был похоронен в Гердауэне (сегодня Железнодорожный Калининградской области), как было первоначально установлено сотрудником музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Еленой Севастьяновой. Об этом «Новому Калининграду» рассказал создатель портала Prussia39 Дмитрий Востриков. Кроме того, исследователь смог установить наиболее вероятное место, в котором покоится прах 25-летнего Феодосия Воронцова-Вельяминова.

Про обнаружение предполагаемого места захоронения потомка классика СМИ сообщали осенью 2023 года со ссылкой на Калининградскую областную научную библиотеку, после того, как в ее официальном телеграм-канале появилась публикация следующего содержания: «25-летний представитель пушкинского рода, „дядя Дося для родных“, ушёл добровольцем на фронт Первой мировой войны, несмотря на слабое здоровье. И как и тысячи других русских солдат, пал в сражениях Восточно-Прусской операции осенью 1914 года».

«Интерфаксу» раскопавшая эти данные Елена Севастьянова сообщила, что в 2017 году работала с архивными документами во Франции. По ее словам, солдат 119-го Коломенского пехотного полка Воронцов-Вельяминов был погребен между рекой Железнодорожной и поселком Железнодорожный, который ранее назывался Гердауэн. Также она сообщила, что одиночное захоронение не обозначено, однако «его удалось установить по схеме, составленной на немецком языке в первой четверти прошлого века, когда в Восточной Пруссии прошла кампания создания памятников погибшим немецким и русским воинам».

В региональном министерстве по культуре и туризму Калининградской области с поспешностью отреагировали на новость и пообещали до конца года на предполагаемом месте погребения установить памятный знак и информационный щит, однако гид из Железнодорожного Марагрита Пырко, проводившая экскурсию для питерских исследователей в октябре 2023 года, 24 января сообщила «Новому Калининграду», что этими работами власти и «привлеченные эксперты из Санкт-Петербурга» планируют заняться к лету 2024 года. В региональном минкульте редакции пообещали предоставить информацию об увековечении в ближайшее время.

Место захоронения русских воинов под поселком Абелино Озерского района. Фото: портал

Prussia39

Однако планам чиновников на этот раз могут помешать исторические документы, в которых решил разобраться Дмитрий Востриков, посчитавший странным, что во всех вышедших публикациях о вольноопределяющемся 119-го пехотного Коломенского полка 2-й бригады 30-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса 1-й армии Русской императорской армии Феодосии Павловиче Воронцове-Вельяминове нет ссылок на конкретные исторические документы.

Отталкиваясь от факта, что Воронцов-Вельяминов действительно погиб в бою в Восточной Пруссии 29 августа 1914 года, Востриков сделал главный вывод — предполагаемое место его гибели было указано неверно.

«Увы, именных списков потерь и метрической книги 119-го пехотного полка за нужный период отыскать не удалось. Однако иные доступные на сегодняшний день документы позволяют локализовать не только место боестолкновения на искомую дату, но и указать предполагаемое место захоронения погибших. И это — не город Гердауэн», — говорит Востриков.

Исследователь отмечает, что многочисленные карточки на военнослужащих 119-го пехотного полка город Гердауэн 29 августа упоминается, но не в связи с боями, а как место пленения либо как место первичного сбора пленных.

«Сохранилась карточка на поручика 119-го пехотного полка Лушненко Алексея Петровича, пропавшего без вести 29 августа 1914 года в бою под Адамсхайде (ныне поселок Абелино Озерского городского округа). Таким образом, существует прямое документальное указание места боя 119-го пехотного полка 29 августа. Более того, место захоронения военнослужащих Русской императорской армии, погибших в бою под Адамсхайде с 8 по 11 сентября 1914 года, благодаря труду Макса Денена „Die Kriegsgraber in Ostpreussen von 1914/15“, известно. Стоит отметить, что в русских источниках до 1917 года даты приводятся по юлианскому календарю, в германских — по григорианскому. Это воинское захоронение сохранилось до наших дней».

Далее Востриков сообщает, что исследователь Макс Денен указывает, что на упомянутом военном кладбище похоронено 26 русских воинов, однако «в действительности количество погребенных может быть гораздо больше».

«Как правило, по тем воинским захоронениям, по которым сохранились метрические полковые книги, количество похороненных превосходит количество, указанное Дененом. Это объясняется просто — Макс Денен составлял свой труд через полвека после событий Первой мировой войны и не обладал документами о потерях Русской императорской армии. Он ориентировался на визуальное описание могил и надписей на надгробных памятниках, то есть вполне мог, при отсутствии соответствующего описания, учесть какую-либо братскую могилу как индивидуальную», — поясняет Востриков.

Согласно предоставленным исследователем картам положения войск Северо-Западного фронта, место дислокации 4-го армейского корпуса 1-й армии Русской императорской армии с 28 на 29 августа 1914 года находилось в 30 километрах северо-восточнее Гердауэна (это также согласуется с информацией о бое у Адамсхайде).

Синей римской цифрой IV обозначено место дислокации 4-го армейского корпуса 1-й армии Русской императорской армии на 28-29 августа 1914 года. Фото: gwar.mil.ru

«Таким образом, если вольноопределяющийся 119-го пехотного полка Феодосий Павлович Воронцов-Вельяминов действительно погиб в бою 29 августа 1914 года по юлианскому календарю, с учетом вышеперечисленных документов, наиболее вероятным местом его захоронения можно считать кладбище военнослужащих Русской императорской армии восточнее бывшего Адамсхайде», — делает вывод исследователь.

«Все известные мне сведения изложены в материале „...И в роковом огне сражений...“, опубликованном в 2015 году в „Михайловской пушкиниане“ (66-й номер). На этом материале и базировалось моё выступление в Калининграде 19 октября 2023 г. Ценными в публикации являются документы. Их копии по электронной почте мне прислал из Франции Михаил Владимирович Воронцов-Вельяминов, прапраправнук Пушкина (Феодосий Павлович Воронцов-Вельяминов приходится ему двоюродным дедом). Для меня было очень важно донести содержание этих бесценных документов (письмо Феодосия Павловича, адресованное старшему брату Михаилу Павловичу Воронцову-Вельяминову, записка Михаила Павловича Воронцова- Вельяминова с описанием предполагаемого места захоронения) до калининградцев. При подготовке к выступлению тщательно подбирала каждое слово, понимая, как важна здесь точность», — прокомментировала ситуацию «Новому Калининграду» Елена Севастьянова.

Стоит отметить, что на место захоронения Феодосия Воронцова-Вельяминова из всех приведенных Севастьяновой документов указывают только записка его брата Михаила Павловича Воронцова-Вельяминова, эмигрировавшего в 1918 году в Германию, а потом во Францию, и схема, составленная одним из однополчан погибшего.



Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото: порталы Prussia39 и gwar.mil.ru