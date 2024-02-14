«Мы же православные»: как известные калининградцы относятся к 14 февраля

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Праздник, который недавно все знали как День святого Валентина, в этом году окончательно трансформировался. Теперь 14 февраля официально отмечают День книгодарения, а также День памяти святого мученика Трифона (он же «день охотников и рыболовов») — то есть что угодно, но не День всех влюбленных. «Новый Калининград» решил выяснить, как представители калининградской власти и интеллигенции относятся к зарубежной традиции и произошедшим с ней изменениям в нашей стране.



Первый вице-губернатор Сергей Елисеев, открывая 14 февраля заседание комитета по международным делам Заксобрания, поздравил всех с «днем рыболова и охотника», отметив, что это «русский праздник». В курортном Зеленоградске все еще по инерции украшают город сердечками, но в последний раз День святого Валентина здесь официально отмечали в 2022 году. В 2023 году это был просто День влюбленных. В этом году он переродился в «Торжественное открытие года семьи» (так в местной администрации назвали мероприятия, назначенные на 14 февраля).

Зарубежный праздник пришел в Россию еще в имперскую эпоху, но масштабно распространился он только после перестройки, сообщает «Культура.РФ» — сайт Министерства культуры России. Он отмечает, что личность самого святого Валентина окутана тайной, и не подтверждает распространившееся в последние годы утверждение, что он якобы венчал между собой мужчин.

Есть несколько легенд о том, кем на самом деле был мученик: «По одной из них, христианский священник Валентин, будучи епископом, обвенчал римского легионера с возлюбленной. А браки для легионеров были запрещены, чтобы семейная жизнь не отвлекала их от службы. За это Валентин был пленен и казнен и после смерти стал покровителем всех влюбленных. По другой версии, в языческом Риме Валентина заточили в тюрьму за его христианскую веру. Там он исцелил слепую дочь тюремщика, за что его приговорили к смерти, и накануне казни, 13 февраля, он написал ей трогательное прощальное письмо, — указано на сайте «Культура.РФ».

В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» профессор БФУ им. Канта Владимир Гильманов отметил, что сейчас «все тектонически меняется», и напомнил о том, что у Дня святого Валентина несколько столетий существует отечественный аналог — День Петра и Февроньи (8 июля). И он оказался не единственным собеседником, который вспомнил про этот день.

Евгений Лебедев, солист группы «ЛондонParis»:

«Я вообще считаю, что такие праздники, где люди могут высказывать друг другу слова добра и любви, должны происходить каждый день. В данном случае это можно делать в любой форме, и ничего плохого в этом нет. Лично я не придаю конкретно Дню святого Валентина какого-то большого значения. Я могу свою жену поздравить не обязательно 14 февраля. Я искренне желаю всем, чтобы все любили друг друга ежедневно и готовы были дарить свою любовь и добро друг другу каждый день, а не только 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Но если для кого-то есть еще один специальный день, то почему бы нет».

Артур Крупин, глава администрации Янтарного городского округа:

«Праздник как таковой не отмечаю. В России есть прекрасный аналог — День семьи, любви и верности, он же День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Но уважаю выбор тех, кто ежегодно празднует День святого Валентина. Для многих это возможность лишний раз сказать о своих чувствах любимому человеку. Поэтому желаю всем любви и счастья».

Юлия Таранова, депутат Законодательного собрания:

«У нас появилось много своих российских праздников, и, конечно, мы пытаемся теперь про любовь говорить каждый день. Западные праздники стали менее нужны просто, и тенденция сейчас на возобновление и сохранение наших российских ценностей — это правильная тенденция».

Однако депутат считает «милым», когда в году есть особенный день, чтобы выразить свои чувства: «И это еще просто один повод мужчинам порадовать своих девушек, своих женщин, любимых подруг. Плюс в этом году Год семьи, и подарки можно дарить своей любимой семье каждый день».

Анна Сивкова, директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта оценила свое отношение к празднику как нейтральное, но трансформацию все же заметила: «Раньше его праздновали повсеместно, отношение было другое».

«Сейчас отношение стало в обществе более спокойное. Хорошо это или плохо, не могу сказать. Единственное, с точки зрения какого-то эмоционального наполнения нашей жизни, наверное, чем больше праздников, тем веселее <...> Возможно, будущее за какими-то другими, национальными праздниками. Февраль — месяц тоскливый, серый, и, наверное, поэтому его всегда будет хотеться раскрасить чем-то праздничным».

Николай Цуканов, старший вице-президент ПАО «Ростелеком», экс-губернатор Калининградской области:

«Знаете, напоминать своим родным и близким, что вы их любите, не обязательно в праздник, в католический или православный. У нас есть традиционный праздник Петра и Февронии. Мне кажется, он для нас более близок. Хотя я знаю, что очень много людей раньше отмечали День влюбленных. Сейчас интерес чуть поменьше, но такова русская душа, что любой праздник, когда есть возможность сказать своим родным и близким, что вы их любите, как правило, используют. Наверное, для большинства молодых ребят и сегодня не будет исключения. Но я заметил тенденцию, что уже меньше на этот день стали обращать внимания. Может быть, потому что страна изменилась или время не то.

Мне кажется, что сегодня лишний раз нужно напоминать любимому человеку, что ты его любишь. Любой повод нужно обязательно использовать. Есть такие хорошие слова: „С любимыми не расставайтесь и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг“. Это сейчас актуально, когда наши ребята воюют, рискуют и отдают свои жизни. А мое отношение спокойное — я никогда этот праздник не отмечал. Сегодня тоже не отмечаю по понятным причинам».

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму региона (мнение было высказано во время рабочего выезда 2 февраля):

«Для меня это День книгодарения уже очень давно. Я всегда на этот праздник дарю книги, получаю в подарки книги, и уже очень много лет я отмечаю День книгодарения. Для меня это праздник, но это День книгодарения».

Александр Ярошук, сенатор, экс-глава Калининграда:



«Я никогда не праздновал День святого Валентина. Мы же православные, и каждый православный знает, что есть 8 июля, День памяти святых Петра и Февронии. Сегодня, насколько я помню, День святого Трифона, покровителя охотников, но его я не отмечаю тоже. У нас за 1990-е и 2000-е годы много трансформаций в обществе произошло. Наверное, и в праздниках этот процесс происходит.

Если вы заметили, сейчас и Хэллоуин поменьше празднуют, а этот праздник так широко отмечали, особенно в нулевые. Сейчас все это на спад пошло. Люди мудреют, мне кажется, к своим корням приходят. Когда люди начинают узнавать историю этих праздников, они понимают, что это не их. Если их предки не праздновали...

Что касается молодежи, то там все понятно. Мы все были молодыми. Но когда человек взрослеет и мудреет, он уже по-другому относится к этому празднику. Я ни в коем случае не говорю, что нужно что-то запрещать. Человек сам до всего должен дойти. Можно ему объяснить, и тогда, быть может, что-то отложится, или он сам начнет глубже вопрос изучать и как-то поменяет свое мнение. Это как в вере. Нельзя же ее насаждать и заставлять идти в церковь. Человек сам должен к этому прийти, видя пример близких и родных».

Анна Алимпиева, социолог:

«Я праздную, когда есть с кем. А так именно отмечаю: вот такой-то день, вот появилась в магазинах соответствующая сувенирка и соответствующие акции. Думаю, это довольно типичный тренд. Все же это праздник пар, в том числе супружеских. Возможно, у подростков чуть иначе — больше про популярность.

Не думаю, что отношение к празднику в обществе как-то поменялось — люди делают знаки внимания своим партнерам, дарят подарки — от символических до более серьезных, отмечают романтическим ужином и так далее. Понятно, что праздник коммерциализирован — но не более Рождества. Рынок, как ему и положено, производит ко Дню святого Валентина профильные товары и услуги. Изменения идут на политическом и идеологическом уровне. Думаю, его запретят. В принципе, уже артикулировали, почему и на что хотят заменить. И, если до недавнего времени в основном высказывались неизвестные депутаты и прочие маргинальные политдеятели, то сейчас слово сказала РПЦ и лично патриарх [Кирилл]. РПЦ праздник не нравится, а так как церковь в России — многонациональном и многоконфессиональном светском государстве — от государства отделена слабо, то очевидно, что от слов быстро перейдут к делу.

Проще всего будет запретить символику — и тут можно зайти так же далеко, как с радугой: запретить знак сердца и само слово „сердце“ (разумеется, затруднения кардиологов и больных никого не волнуют). В школах детям будут рассказывать про тлетворность праздника и не будут позволять дарить валентинки. Вместо этого — „разговоры о важном“. Что может спасти День святого Валентина — это мимолетность.15 февраля про праздник никто не вспоминает. ВЦИОМ в прошлом году делал опрос, который сообщает, что сокращается доля тех, кто празднует. И что молодежь отмечает чаще — ну это резонно в активном пубертате. Молодежь в поиске любви, партнера, строительства семьи, так что логично. Одинокие взрослые, разумеется, не отмечают».

«Новый Калининград» обратился также за комментарием в калининградскую епархию Русской православной церкви, однако там посоветовали почитать о том, что говорил на тему патриарх Кирилл. Многие собеседники отвечать на вопросы отказались вовсе: кто-то сослался на то, что эта тема от него далека, кто-то сообщил, что не хочет обижать женщин.

Текст: Ольга Кадомцева, Иван Марков, Оксана Майтакова, Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / Новый Калининград