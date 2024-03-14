Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото)

Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото) Извоз на киловаттах: в Калининграде появились первые электротакси (фото)

Калининградская компания «Кёниг Рент» начала использовать произведенные на «Автоторе» электрокары «Амберавто А5» в качестве такси. До конца апреля бизнесмены обещают выпустить на городские улицы до полусотни таких машин, а через два года заменить ими половину своего парка (сейчас у них порядка 300 авто). Также электромобили хотят использовать для каршеринга. Региональные власти обещают меры поддержки для участников рынка электротранспорта, в том числе для них могут снизить транспортный налог. Бизнесменам, строящим заправочные станции для таких авто, компенсируют часть затрат. Сейчас таких станций около двух десятков, к концу года их число должно удвоиться. А четверг, 14 марта, первые электротакси показали калининградским журналистам, среди них была и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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