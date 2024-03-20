Безымянный сектор и забвение: как в Калининграде хоронят безродных людей

В четвертом секторе городского кладбища в Сазоновке находят последний приют сотни калининградцев, тела которых после смерти оказались никем не востребованы. Это могут быть бездомные, неопознанные или просто одинокие люди. Их хоронят за счет государства, однако спустя некоторое время на месте могил не остается никаких следов — ни холмиков, ни столбиков с порядковыми номерами покойных. Какие похороны ждут тех, кого близкие не могут проводить в последний путь, и почему у нашедшихся потом родственников возникают сложности с идентификацией могил, разбирался «Новый Калининград».



Если зайти на кладбище в Сазоновке через главный вход и идти прямо, «сектор для бездомных» окажется по левую руку. Он совсем недалеко от входа и довольно большой — размером с футбольное поле, но кажется пустым. Здесь не видно ни могильных холмов, ни оградок — лишь пара небольших крестов, могильная плита на окраине и обелиск в центре. Но ощущение, что он пустой, обманчиво. На самом деле здесь нашли последний приют не одна тысяча человек (в 2009 году их было уже около 3000 — прим. «Нового Калининграда»).

Кладбище в Сазоновке открылось в 2001 году. Журналисты «Нового Калининграда» уже рассказывали о нём, в последний раз побывали здесь 29 февраля 2024 года. Под новые захоронения уже используется самый удобный первый сектор справа около входа, остальные, по всей видимости, за 23 года работы кладбища уже заполнены — до горизонта кресты и обелиски. И только четвертый сектор все эти годы, что мы бываем на городском погосте, пустынен и безлик. Памятные плиты и обелиски на нём установили родственники, которые спустя некоторое время узнали, что их родные были похоронены здесь. Как утверждают собеседники «Нового Калининграда», практически во всех случаях памятные знаки установлены не в местах конкретных захоронений людей, а «примерно, наугад».

«Ко мне обратилась девушка с историей о том, как она искала свою кровную мать, — рассказал специалист по похоронному делу Алексей Татаренков. — Женщина сильно пила, ее лишили прав, девочка попала в детдом, потом ее удочерила семья из Германии. Она выросла и захотелось разыскать свою маму». Выяснилось, что женщина умерла в 2018 году и была захоронена на кладбище в Сазоновке как «безродная», невостребованный труп. Девушка восстановила документы и решила эксгумировать тело матери, перезахоронить в гражданском секторе кладбища и поставить памятник.

«Мы поехали на Сазоновку искать могилку ее матери, но нас ждало большое разочарование, — рассказал эксперт. — За эти годы сектор для „невостребованных трупов“ сильно зарос травой, трава пару раз горела по весне и номерок с цифрами из свидетельства о смерти давно сгнил или сгорел...». Найти точное место захоронения так и не удалось.

Аналогичная история случилась в феврале этого года, спустя две недели после первой. К Алексею обратились поляки, которые пять лет искали свою дочь. Оказалось, что 18-летняя девушка также погребена на кладбище Сазоновка в секторе для невостребованных тел. «Выехал в Сазоновку, у меня были на руках кладбищенские выписки с сектором и рядом, где находится могила, взял с собой землекопа, и мы пошли искать табличку с номером захоронения на этом секторе, — рассказал Татаренков. — Из-за давности (а это захоронение 2018 года) все деревянные порядковые столбики и цинковые номерки уже истлели, естественно могилу мы не нашли. Позвонил в Польшу, сообщил прискорбную весть и сказал, что могу только сфотографировать сектор и ряд, где „лежит“ их дочь».

Алексей также выяснил, как подобные захоронения идентифицируют в других регионах страны. По его словам, в Московской области могилы с невостребованными умершими обозначены строго на карте с кварталом, сектором и номером могилы, что сразу же дает понимание, где кто захоронен. В Башкирии делают столбик из железа и номер покойного выбивают на табличке, что приводит к долгой сохранности учета. В Новосибирске используют железную табличку с QR-кодом и порядковым номером.

«Выводов много сделал, хотел бы как-то довести до властей региона опыт ритуального дела в других областях страны, чтобы у нас изменилась система захоронений невостребованных трупов, и у родственников не возникали проблемы с поиском захоронений», — заключил Татаренков. На территории сектора нет столбиков с табличками, указывающими на номер захоронения

Эти истории не единственные, иллюстрирующие то, что происходит в секторе для невостребованных калининградского кладбища. Жительница Калининграда, десять лет назад потерявшая ребенка на 23-й неделе беременности, рассказала, что в роддоме ей предложили похоронить младенца за счет государства. Она согласилась, поскольку в тот момент находилась в жутком психологическом и физическом состоянии. Спустя месяц супруги позвонили в больницу, чтобы выяснить, где похоронен сын, и оказалось, что тело все еще в морге. Им сказали, что для малышей не предусмотрены отдельные гробы, поэтому в морге ждут, когда наполнится телами гроб для взрослого, и только после этого младенцев хоронят. «Без креста, без места, без таблички, просто некая братская могила. В одном гробу куча тел. Вот так», — рассказала собеседница портала. Они с мужем забрали тело ребенка из больницы и похоронили его сами, установив затем на могиле памятник.

Еще один источник «Нового Калининграда» утверждает, что людей в секторе для невостребованных хоронят не по одному, а партиями, роют общую траншею. Таблички устанавливают, но они быстро приходят в негодность. Поэтому немногочисленные памятники на территории сектора были установлены родственниками покойных наугад. Эксгумация и перезахоронение останков исключено, поскольку их невозможно идентифицировать.

Власти Калининграда информацию источников «Нового Калининграда» частично опровергли — так, комитет городского хозяйства администрации в ответе на информационный запрос портала сообщил, что умерших хоронят не в траншеях, а каждому выделяется участок на кладбище в специальном секторе — 2,5 м на 2 м, площадью 5 кв.м.

Посреди сектора стоит обелиск с портретом женщины, скончавшейся в феврале 2002 года



«Погребение умерших или погибших, личность которых не установлена, осуществляется в соответствии с установленным действующим законодательством порядком, который предусматривает предоставление участка земли для каждого конкретного захоронения; регистрацию захоронения в регистрационной книге; оформление документов, необходимых для погребения; облачение тела; предоставление гроба; перевозку умершего на кладбище (в крематорий); погребение, — говорится в ответе на информационный запрос. — Учет захоронений осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства».

Как следует из ответа администрации Калининграда, Порядок осуществления погребения и организации похоронного дела на территории города утвержден решением городского Совета депутатов г. Калининграда от 14.10.1998 № 503 (в ред. решения от 30.05.2018 № 98) и решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 219 «О внесении изменений в Порядок осуществления погребения и организации похоронного дела на территории г. Калининграда, утвержденный решением от 14.10.1998 N 503 (в редакции последующих решений)».

Похоронить невостребованного покойного муниципальное предприятие «Альта» (на него возложены эти функции) должно в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Фонд пенсионного и социального страхования возмещает «Альте» стоимость услуг, определенных перечнем.

Оформление документов, облачение тела, предоставление гроба, перевозка умершего на кладбище и его погребение обходятся казне в 8370,20 рублей.

Функции по предоставлению участков земли для погребения, регистрации захоронений в регистрационной книге, контролю соблюдения порядка захоронения на кладбищах и обеспечения содержания территорий кладбищ и их благоустройства возложены на МКУ «Калининградская служба заказчика».

«Каждое захоронение регистрируется уполномоченным лицом (МКУ „Калининградская служба Калининградская служба заказчика“) в книге регистрации захоронений. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и подлежит передаче в архив в установленном порядке, — утверждают власти. — В книге регистрации захоронений указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и дата смерти захороненного, дата захоронения, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства лица, взявшего на себя обязанность по осуществлению погребения умершего. Информацию о каждом конкретном захоронении можно уточнить в Службе заказчика».

Сектор для невостребованных покойных — справа



«Захоронения покойных, личность которых не установлена, производятся по мере поступления заявок из Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области (г. Калининград, ул. Невского 90 А), где тела умерших ожидают погребения, — рассказали в администрации. — В 2023 году на зоне специальных захоронений на общественном кладбище в пос. Сазоновка произведено 129 погребений умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел. В 2024 году — 25 погребений данной категории умерших».

«Действующие нормативно-правовые акты не выделяют в отдельную категорию умерших младенцев. Захоронения происходит в установленном порядке и на общих основаниях», — также сообщили власти.

Вопросы о том, почему в секторе для невостребованных тел невозможно найти конкретное место могилы и почему на кладбище не следят за состоянием табличек, идентифицирующих могилы, городские власти оставили без ответа.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»