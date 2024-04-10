Здание пивзавода в Советске собираются признать памятником архитектуры

0 0

Здание пивзавода Гайгера* в Советске собираются признать объектом культурного наследия. Заключение специалистов опубликовано на сайте регионального правительства.

Пивоварня расположена в северо-восточной части Советска, между рекой Неман и дорогой Советск-Неман, по адресу ул. Красная, 2Г (ранее 2б). 4-5 этажное здание с подвалом из красного кирпича было построено в 1896 году. Общая его площадь составляет 888 кв. метров. Ранее здание использовали как солодовню пивоваренного завода.

Как указано в документах, в начале XIX века в Тильзите (сейчас — Советск) существовало 24 пивоварни. В 1827 году местный предприниматель Луис Гайгер открыл маленький пивной завод на углу Рагнитерштрассе и Фляйшерштрассе. Его дело просуществовало более 90 лет, пока в 1919 году его не выкупила Тильзитская акционерная пивоварня TAB (была основана в 1871 году и считалась самым крупным предприятием города и самой модернизированной пивоварней того времени).

Тогда пивоварня Гайгера вошла в состав целого заводского города, где помимо нее были производственные и складские здания, солодовни, обслуживающие и вспомогательные постройки, дома для служащих, столовая, силовая станция, водокачки, конюшни и прочее — всего более 15 строений.



Сама же пивоварня Гайгера использовалась на заводе TAB как солодовня и участвовала в производстве 2,2 миллионов литров пива в год. Ассортимент продукции включал пильзенское пиво, светлое пиво, солодовое пиво, карамельное пиво, а также минеральную воду. Производство шло вплоть до 1944 года.

15 строений, в том числе и пивоварня Гайгера, в послевоенные годы использовались как хлебозавод, судоремонтный завод и магазин строительных материалов. Большая часть этих зданий уже перестала существовать. Некоторые из них были перестроены. Сама пивоварня Гайгера стоит до сих пор. Сейчас земельный участок с кадастровым номером 39:16:010601:399 находится в частной собственности. Пользователь объекта, как указано в документах, — ООО «Советский хлебозавод».

Строение конца 19 века в 2010 году признали выявленным объектом культурного наследия. Границы территории объекта культурного наследия утвердили приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области 29 марта 2024 года.





Общее состояние бывшей солодовни оценивается как неудовлетворительное: «В настоящее время сохранилась монументальная башня пивоварни из обожженного кирпича, завершенная флюгером и зубцами. На угловых выступах башни изображены кресты, заключенные в ромбы. Барабан, несущий на себе флюгер, облицован цветными клинкерными плитками. На красном фоне по окружности выложены орнаментальные пояса желтого и лилово-коричневого цвета. В 2010 году была предпринята попытка разобрать башню на кирпичи», — сказано в документах.

«Выявленный объект культурного наследия „Здание пивзавода Л. Гайгера“, 1896 год, Калининградская область, городской округ Советский, город Советск, улица Красная, дом 2Г, обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры муниципального образования», — указывает эксперт Владимир Ярош. Также отмечается, что пивоварня «имеет достаточно низкую значимость в связи с ее плохим техническим состоянием и способом эксплуатации», но реставрация здания может повлиять на развитие туризма в Советске.

Бывший владелец пивоварни Борис Фомин решил отказаться от нее в 2021 году. Собственник приобрел здание до того, как его признали выявленным объектом культурного наследия (это произошло в 2010 году). Реставрация пивоварни в его планы не входила, поэтому собственник отказался от нее.

*В некоторых источниках встречается название «Здание пивзавода Гейдера».

Фото взяты из документации