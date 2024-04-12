Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото)

Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото) Как выглядит пешеходный мост в Гусеве, который строили почти десять лет (фото)
Все новости по теме: Городской облик

В Гусеве после почти десятилетнего строительства (оно включало тяжбу между властями и подрядчиком) открылся пешеходный мост через Писсу. Кирпичную кладку моста украшают изразцы, над сюжетами которых, как сообщили «Новому Калининграду» в администрации города, работали Гусевский краеведческий музей и настоятель Храма Всех Святых отец Георгий. На них отражены основные вехи из истории города (от основания в XVI веке и получения городских прав до реконструкции главной площади в последнем десятилетии). Отдельные изразцы посвящены сражениям.

Проектирование моста началось еще в начале 2015 года (на это было потрачено 3,185 млн рублей), а к строительству подрядчик приступил летом 2016 года. Конкурс выиграла компания «МостДеталь», которая не снижала первоначальную цену контракта и должна была выполнить работы за 70 152 480 рублей до марта 2017 года.

Уже в декабре между властями и подрядчиком началась длительная переписка по поводу облицовки моста. В итоге строительство объекта остановилось на уровне 73%-ой готовности. Как заявлял подрядчик, во время строительства заказчик попытался внести изменения в проект, внеся туда подпорные стенки и иную облицовку.

Спор закончился лишь в феврале 2021 года, когда администрация Гусевского округа и компания «МостДеталь» пришли к компромиссу по судебному спору, который к тому моменту длился более четырех лет. Стороны отказались от встречных требований. Подрядчик — от требований в сумме 15 млн 752 тыс. рублей, администрация — на сумму 6 млн 994 тыс. рублей. Также власти округа вернули платёж в размере 7 млн рублей, внесенный ООО «МостДеталь» в качестве обеспечения исполнения контракта. Стороны предусмотрели штраф в размере 10 млн рублей, который придется уплатить стороне, возобновившей судебные тяжбы по данному вопросу.

Компания «МостДеталь» передала администрации материалы, необходимые для завершения работ на объекте по ценам, утвержденным сметным расчетом в ценах 2016 года, на сумму более трёх миллионов рублей за минусом одного миллиона в качестве безвозмездной передачи.

Конкурс на завершение работ за 31 393 280 рублей в июле 2021 года не состоялся, но после увеличения суммы контракта до 33 610 750 рублей в апреле 2022 года работы согласилась выполнить компания «ЗападСтройСервис».

Текст: Иван Марков. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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