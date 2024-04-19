Мужество жить своим умом: наивные вопросы про жизнь и труды Иммануила Канта

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«Новый Калининград» продолжает серию материалов, посвященных 300-летию со дня рождения великого философа Иммануила Канта. Многие жители региона слышали хотя бы одну знаменитую фразу ученого (например, о «звездном небе») знают, что он написал «Критику чистого разума», преподавал российским военным и т.д. Но сведения эти носят обрывочный характер, да и о сути кантовского учения большинство калининградцев имеет очень приблизительное представление. Для того, чтобы оно стало чуть более четким, мы попросили ответить на наивные вопросы о жизни и творчестве мыслителя доктора философских наук Вадима Чалого, долгое время работавшего в Калининграде в БФУ им. И. Канта, а с прошлого года занявшего профессорскую должность в МГУ им. Ломоносова.



Профессор, доктор философских наук Вадим Чалый

1. Что особенного в учении Канта (что нового он открыл, почему его учение считается столь важным для мирового наследия)?

Кантовскую философию можно начать объяснять с разных сторон. Например, с одной очень калининградской сноски из «Антропологии с прагматической точки зрения». Кант вспоминает, как его укачало в лодке друзей по пути из Пиллау в Кёнигсберг. Всё двигалось — волны, каюта, и Бальга то появлялась на горизонте, то исчезала. Вниманию не на чем было остановиться, разуму — опереться, и результатом была ужасная тошнота и дезориентация. Символично, что дело было примерно в семнадцати милях от Фромборка, где за двести с лишним лет до этого Коперник дал старт эре Нового времени. Научная революция показала, что мы летим в космосе на маленькой планете, всё вертится, и смысл происходящего неясен.

Кантовский «коперниканский переворот», который от нас отделяет тоже двести с лишним лет — без преувеличения самая философски мощная попытка обрести стабильность и способность управляться с этой современной ситуацией.

2. Правда ли, что Кант обращался к императрице Елизавете, читал лекции российским военным и что наши соотечественники тогда не поняли, что он большой ученый?

Кант искал поддержки императрицы, пытаясь получить должность профессора. Скорее всего Елизавета его письмо, написанное по всем канонам вежливости и субординации того времени, не получала. Вопрос решился, по-видимому, в пределах университета, решился не в пользу Канта, но он и не был в тот ранний момент своей карьеры претендентом с самым убедительным резюме.

Кант читал частные лекции российским офицерам в те годы, когда Кёнигсберг принадлежал российской короне, но не по этике и метафизике, а по пиротехнике, фортификации и баллистике. Офицеров интересовало то, что прямо относилось к их профессии, Кант был молодым преподавателем, до «Критики чистого разума» оставалось ещё двадцать лет, о чём ни Елизавета Петровна, ни офицеры, ни даже сам Кант не могли знать.

3. В чём смысл категорического императива Канта?

Смысл категорического императива в том, что он предлагает, насколько это возможно для человека, занять позицию беспристрастного наблюдателя при нравственной оценке своих предполагаемых действий. Это процедура, последовательным применением и исполнением результатов которой мы создаём свой нравственный характер, свою личность.

Кант предлагает три или четыре (подсчёты разнятся) формулировки категорического императива, среди которых наиболее известны две: «поступай только по такой максиме [правилу], относительно которой ты в то же время можешь желать, чтобы она стала всеобщим законом» и «поступай так, чтобы ты никогда не относился к человечеству [или человечности], как в твоём лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то же время и как к цели».

4. Правда ли, что он стоял у основ экономики, и Маркс списал всё у него?

Кант принадлежит другой эпохе, когда экономика ещё не вышла на авансцену, и когда общество, социум и экономические отношения ещё не стали предметом систематической рефлексии. Важной для марксизма является кантовская идея антагонизма, напряжённого противостояния разных сил, посредством которого природа и погружённое в природу человечество развиваются в истории. Эта мысль получила более подробную и всеобъемлющую разработку у Гегеля и затем досталась Марксу в виде законов диалектики. Так Кант оказался среди источников и составных частей марксизма.





5. Каким Кант видел идеальное государство?

Кант видел наилучшее государство прежде всего правовым, причём с законами, основанными на согласии народа. В моральных и в политических вопросах Кант был далёк от идеализма — хотя в последние десятилетия многие политологи и принимали его за идеалиста. Иными словами, у него нет иллюзий относительно возможности построить идеальное государство, и нет иллюзий, что это было бы решением всех человеческих проблем, коллективных и индивидуальных.

Но обеспечить верховенство права и относительный мир, который в перспективе мог бы стать постоянным, он считал и возможным, и обязательным для любого правительства.

6. Кант действительно считал, что можно логически доказать существование Бога?

Кант считал, что сто воображаемых талеров довольно существенно отличаются от ста реальных — точно так же из идеи Бога, которая для него несомненно есть в разуме, невозможно логическими средствами вывести его существование. Однако это обстоятельство лишь указывает на пределы возможностей человеческого разума.

7. Что означает фраза Канта «Имей мужество пользоваться собственным умом»?

У современного человека появилась одна важная способность, прежде находившаяся в чужих руках — способность суждения. Раньше многие жизненные решения за него принимали опекуны, теперь мы, хотим мы этого или нет, выросли и обречены на самостоятельность, на совершеннолетие. Мы сами определяем, где добро и зло, полезное и вредное, истинное и ложное, потому что другие инстанции кончились — тут опять можно вспомнить Коперника и мировоззренческую революцию раннего Нового времени.

Драму дня сегодняшнего и одну из главных опасностей многие мыслители видят в том, что, выходя из биологического и юридического несовершеннолетия, слишком многие люди продолжают оставаться мировоззренчески несовершеннолетними.

8. Как мы можем сегодня применять учение Канта в обычной жизни?

Сочинив свои «Критики», Кант заложил фундамент того, что сегодня называют «критическим мышлением», и что можно просто назвать мышлением ответственным и последовательным. А этот навык необходим всем и повсюду. Кроме того, институты, на которые опирается обычная жизнь — мораль, право, политика — в свою очередь подпираются (и демонтируются), помимо прочего, философскими обоснованиями и критикой. В обыденной жизни мы можем не сознавать присутствия философии как не задумываемся о воздухе, которым дышим, но оно есть. А в современной философии неизменно присутствует Кант.





9. Имеет ли Кант отношение к конфликтам, которые происходят сейчас в мире?

Кант имеет отношение в том смысле, что его философия позволяет к ним отнестись, то есть их объяснить и оценить. И не имеет отношения в том смысле, что не является их причиной. Не надо преувеличивать влияние и сваливать ответственность за решения политиков на философов — тем более на Канта, который открытым текстом призывал пользоваться своим собственным умом. Как я уже говорил, антагонизм — одна из центральных кантовских идей. Природа полна конфликта и развивается через конфликт. Но есть и другая идея: с позиций разума преодоление войн есть моральная обязанность. Трактат «К вечному миру» целиком посвящён этой фундаментальной коллизии, и, если его читать, и читать внимательно, не оставит сомнений в кантовской позиции.

10. Канта часто путают на картинках с Якоби. Было ли у них что-нибудь общее?

Фридрих Якоби (1743-1819) был одним из первых и самых глубоких критиков Канта, указал на главные уязвимости его концепции (а они есть у каждой). Вместе с соседом Канта Иоганном Гаманом (1730-1788) Якоби составил партию скептиков, сомневающихся в возможностях разума и рациональной философии. Якоби ввёл в обиход слово «нигилизм», означавшее утрату ценностей и смыслов в ситуации современности, которое получило особенно широкое хождение в русской литературе и общественной мысли следующего века. Видимо, за это он и был наказан судьбой, «приковавшей» его, как Прометея, в интернете работать там «молодым Кантом».

11. Кем считали Канта его современники — ученым, биологом или все же философом?

Географом. Если прочитать краткую рекомендацию Канта при его вступлении в Петербургскую академию наук, написанную в 1794 году Иоганном Георги, то он сначала представляет Канта как метафизика, но потом переходит к делу: «„Физическая география“, над которой он уже давно работает, без сомнения, еще умножит славу этого престарелого философа». Георги исследовал в России территорию, население и другие ресурсы, составил огромный четырёхтомник описаний и полагал, что Кант тоже может пригодиться в этом предприятии, о котором в ХХ веке много размышлял Мишель Фуко.

Записала Оксана Майтакова, фото: личный архив Вадима Чалого, Виталий Невар / Новый Калининград