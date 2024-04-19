«Жизнь и суждения философа Иммануила Канта»: комикс Ольги Дмитриевой

«Жизнь и суждения философа Иммануила Канта»: комикс Ольги Дмитриевой

Калининградская художница Ольга Дмитриева завершила графический роман о философе Иммануиле Канте. Выход комикса (хотя, конечно, это слово выглядит в нашем случае слишком легкомысленно — настолько объемной получилась работа и настолько гигантская подготовка ей предшествовала) приурочен к 300-летию со дня рождения ученого. «Новый Калининград» представляет выдержки из романа — и дает слово его автору. 

«10 лет назад я создала первый комикс про жизнь Канта. Он был черно-белый и небольшой, всего 28 страниц. Я тогда пыталась читать труды нашего великого земляка, но, увы, было сложно осмыслить рассуждения с абстрактными понятиями. Однако мне всегда было интересно, каким был этот человек, сын шорника, который стал известным на весь мир философом. Что он ел, какие у него были привычки и распорядок дня? Мне казалось, что, узнав о его жизни, я перестану пугаться сложности его рассуждений. Сейчас, 10 лет спустя, я понимаю, что этот метод познания человека и того, что он создал, через события его жизни, оказался для меня верным.


К юбилею философа я нарисовала комикс, который из графической новеллы превратился в цветной графический роман объемом в 64 страницы. Работа заняла полгода. За это время я прочитала 5 биографий Канта от разных авторов и несколько его работ и массу статей, посвященных его работам. Библиография изданий, которыми я пользовалась, заняла целую страницу! Благодаря работе над графической биографией, мне стало понятно, как развивалась мысль Канта от работы к работе, как рассуждая о разуме, он двигался к рассуждениям об этике и, далее, об эстетике. Я постаралась изобразить ход этих размышлений в своем графическом романе. Я не справилась бы с такой сложной задачей, если бы меня не консультировала доктор философских наук, директор Академии Кантиана при БФУ им. Канта, Нина Дмитриева, моя однофамилица. Стоит отметить, и я могу сказать об этом без ложной скромности, что подобного графического романа о жизни Иммануила Канта в России еще не издавалось. Да и в мире — тоже».


Ольга Дмитриева специально для «Нового Калининграда»


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter