«Жизнь и суждения философа Иммануила Канта»: комикс Ольги Дмитриевой

0 0

Калининградская художница Ольга Дмитриева завершила графический роман о философе Иммануиле Канте. Выход комикса (хотя, конечно, это слово выглядит в нашем случае слишком легкомысленно — настолько объемной получилась работа и настолько гигантская подготовка ей предшествовала) приурочен к 300-летию со дня рождения ученого. «Новый Калининград» представляет выдержки из романа — и дает слово его автору.

«10 лет назад я создала первый комикс про жизнь Канта. Он был черно-белый и небольшой, всего 28 страниц. Я тогда пыталась читать труды нашего великого земляка, но, увы, было сложно осмыслить рассуждения с абстрактными понятиями. Однако мне всегда было интересно, каким был этот человек, сын шорника, который стал известным на весь мир философом. Что он ел, какие у него были привычки и распорядок дня? Мне казалось, что, узнав о его жизни, я перестану пугаться сложности его рассуждений. Сейчас, 10 лет спустя, я понимаю, что этот метод познания человека и того, что он создал, через события его жизни, оказался для меня верным.

К юбилею философа я нарисовала комикс, который из графической новеллы превратился в цветной графический роман объемом в 64 страницы. Работа заняла полгода. За это время я прочитала 5 биографий Канта от разных авторов и несколько его работ и массу статей, посвященных его работам. Библиография изданий, которыми я пользовалась, заняла целую страницу! Благодаря работе над графической биографией, мне стало понятно, как развивалась мысль Канта от работы к работе, как рассуждая о разуме, он двигался к рассуждениям об этике и, далее, об эстетике. Я постаралась изобразить ход этих размышлений в своем графическом романе. Я не справилась бы с такой сложной задачей, если бы меня не консультировала доктор философских наук, директор Академии Кантиана при БФУ им. Канта, Нина Дмитриева, моя однофамилица. Стоит отметить, и я могу сказать об этом без ложной скромности, что подобного графического романа о жизни Иммануила Канта в России еще не издавалось. Да и в мире — тоже».