Репетиция купального сезона: как в Калининграде открывали фонтаны (фото)

В Калининграде в среду, 1 мая, открыли 19 фонтанов. Два фонтана (у Дома искусств и перед стадионом «Балтика»), как и окружающее их благоустройство, прошли тотальную реновацию. С первого же дня они стали точками притяжения для желающих открыть купальный сезон раньше времени.



В старых «купальнях», на Верхнем озере, Центральном парке культуры и отдыха, а также у Музея изобразительных искусств тоже мокро и людно. Вероятно, кому-то из родителей уже можно возвращать деньги за абонементы в бассейн.





Фото: Юлия Власова / Новый Калининград