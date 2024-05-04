И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото)

И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото) И скорбь, и радость: в калининградских храмах освящают куличи перед Пасхой (фото)

У Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде 4 мая с 12:00 до 21:00 каждый час освящают пасхальную снедь. Также освящение куличей, яиц и пасх проводят в храме Кирилла и Мефодия на проспекте Мира каждые полчаса с 11:00 до 19:00, храме Георгия Победоносца на Осенней с 15:00 до 18:00, храме Геннадия Болдинского на Колхозной каждый час с 12:00 до 19:00 и др. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской епархии.

«Великая Суббота — последний день перед Пасхой. Он соединяет Страстную пятницу — крестные страдания и смерть Спасителя — со Светлым Христовым Воскресением. Для верующих это и скорбный, и радостный день: Христос ещё лежит во гробе, ещё не наступило Воскресение, но уже всё наполнено предпасхальной радостью», — говорится в телегам-канале Калининградской епархии Русской православной церкви.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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