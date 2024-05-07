«Не надо искать особенностей»: в Калининграде на линию выпустили новые ЛиАЗы (фото)

В Калининграде на линию выпустили 33 автобуса ЛиАЗ, которые город получил еще в феврале. Принимать общественный транспорт во вторник, 7 мая, отправились под присмотром журналистов вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов, глава администрации Елена Дятлова и руководитель «Калининград-Гортранса» Владимир Фомин. Последний признался, что с новыми автобусами не все так гладко, как кажется. К примеру, у приемщиков есть жалобы на отвечающую за открывание и закрывание дверей пневматику (очевидцы уже фиксировали случаи, когда на остановке блокировались двери). До этого Елена Дятлова рассказывала, что у трех автобусов сотрудники «Калининград-Гортранса» заметили сколы на лобовом стекле, а также отсутствие подключений USB-портов и другие поломки.



Несмотря на критику, директор дивизиона «Русские автобусы» «Группы ГАЗ» Николай Одинцов считает, что новые ЛиАЗы — это лучшее, что пока что есть в Калининграде. Он намекнул, что другие автобусы уже возрастные, а новоприбывшие выпущены в прошлом году, отличаются по комфорту, в них стоит климат-контроль, а пассажиры будут «полностью информированы о маршруте движения». Когда журналисты возразили, что в салоне тесновато, Одинцов и тут решил поспорить:

«Весь общественный транспорт подчиняется правилам и нормативам, ГОСТам, поэтому ширина, интервал между сиденьями, количество сидений — все нормализуется государственными стандартами, — заявил он. — Здесь искать особенностей и сравнивать его с перронным автобусом не имеет смысла».

Первые пассажиры уже успели оставить о новом транспорте нелицеприятные отзывы. Один из них написал в чате «Нового Калининграда» в Telegram, что успел прокатиться на 11-м маршруте и заметил, что «табло уже не работают».

«На входе стоят валидаторы, которые не дают билеты. Кондукторы, чтобы проверить оплату, просят прикладывать свои карточки к их переносному аппарату. Пластик весь аж с заусенцами. Вчера тупо порезал руку, просто проведя по краю сидения», − сообщил пассажир.

В общем, не ищем особенностей и катаемся с удовольствием — если получится. Ходить автобусы будут по маршрутам № 11, 36 и 37. Ещё 11 машин «Калининград-ГорТранс» намерен получить по договору лизинга.