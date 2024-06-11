Байкеры, «бешеные пчёлы» и благое дело: интервью с президентом мотоклуба

По какому принципу объединяются байкеры, почему любителей спортивных мотоциклов называют «бешеными пчёлами», кто помогает организовывать благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (16+) — об этом и не только «Новый Калининград» поговорил с президентом клуба «Garage 13 MCC Kaliningrad» Евгением «Джокером» Саранцевым.



— Евгений, вы первый на моей памяти байкер, с которым мы на «Новом Калининграде» говорим о мотодвижении в нашем регионе. Как давно у нас существуют мотоклубы?

— В Калининградской области есть клубы, которым сейчас уже под 30 лет. Одни из самых старых — «West Motors MC». Примерно с тех времён и пошло у нас мотодвижение. Когда еще башня Врангеля была — там собиралась эта тусовка, были различные мотоклубы Калининграда и области.

— «Ночных волков», помнится, приглашал экс-губернатор Георгий Боос, который, кстати, ездил на мотоцикле. Его в 2005 году назначили на пост. Получается, что тогда мотодвижение у нас как-то и вышло из тени?

— В 2006 году проводился мощный фестиваль «Балтийский штурм» на аэродроме «Девау», делал его Александр «Хирург» Залдостанов — президент «Ночных волков». Тогда много рок-групп участвовало. Выступали «Короли и Шут», Гарик Сукачев — такие именитые люди.

Ну а Георгий Валентинович Боос очень много всего тогда наделал — и плюсов, и минусов. Особенно когда собирался увеличивать транспортный налог. Тогда байкеры приезжали к ГАИ и снимали возле него номера с мотоциклов... Если посмотрите фотографии с митингов тех времён, на них много байкеров.

— Да. Мужчины с длинными волосами, в кожаных куртках с разными нашивками, клепками всевозможными и в татуировках. Откуда к нам пришла эта байкерская традиция — из США?

— Вся мотокультура в целом пришла из Соединенных Штатов. Там были первые четыре клуба-основателя, которые создали эту всю историю. Четыре столпа. Они, в принципе, все популярные, но на слуху такие как Hells Angels («Ангелы ада») и Bandidos, Outlaws MC. Они и стояли у истоков.

Ведь почему боялись байкеров? Потому что, будем честны, там отребье людское собиралось, бандиты настоящие. Никто ничем не зарабатывал, никто нигде не работал, занимались грабежами. Нашивки — чтобы различать принадлежность, наводить страх. Сейчас оно уже, конечно, всё трансформировалось.

Сейчас первые мотоклубы имеют доход от своего мерча, каких-то художественных фильмов, роликов, про них. Зачем что-то нелегальное, если можно зарабатывать деньги легальным путём? Поэтому, конечно, всё изменилось за это время, но вот внешние атрибуты сохранились.





— Много клубов сейчас действует в Калининграде?

— Сегодня у нас довольно обширное пространство по мотоклубам и среди MC-системы — это зарегистрированные клубы со своими уставами, серьёзными правилами. И клубами MCC-системы, которые имеют менее жесткие правила поведения. У каждого своё видение, свой устав, цели и задачи, свои цвета. Есть и свободные райдеры, которые не носят цветов, но могут к кому-то присоединиться при желании.

— Зачем вообще в клуб объединяться? Приходить к кому-то, исполнять его устав, если можно просто кататься самому по себе?

— Не все могут кататься сами по себе — это иногда просто скучно. Поэтому и объединяются в клубы, которые имеют какие-то свои цели и задачи.

У нас сейчас среди МС-клубов — «Ночные волки», «West Motors», «Strangers», «Others», «Витязь МС», «Легион 39». МСС-клубов меньше — мы, «Гараж-13», «Байкерпост», это ребята из Балтийска. И «Мэдрайдерс».

Есть еще такое понятие как МФС — мото-фан-клуб самих себя. Туда входят, например, «Ночные хряки», «Красные Шапки», «Goldwing-клуб». То есть, по сути, это мотообъединение по общим интересам. И фрирайдеры (свободные мотоциклисты — прим. «Нового Калининграда»).

— Кстати, а где вы сейчас катаетесь? Раньше по Европе ездили, на фестиваль в белорусский Брест через Польшу. А сейчас как?

— Байк-фестивали были в Польше, в Чехии, в других странах Европы. Но с тем миром мы потеряли связь. Осталось ездить по России.

Транзитные визы УТД действуют и для мотоциклистов, поэтому есть возможность проезжать Литву в течение 24 часов и дальше через Белоруссию ехать в большую Россию. Мотопутешественники — мотопуты — это прям отдельная каста людей. Почёт им и уважение, потому что пересечь, допустим, границу, доехать от Калининграда до Сочи или до Крыма. Это довольно много километров на двух колёсах.

Но если в целом, то Россия в принципе не очень приспособлена для мотопутешествий, потому что как-то с дорогами проблемы, заправками. И сервис российский... У нас много мотоциклов, как правило, не отечественных. И если где-то в деревне под Омском или под Томском у вас пробило колесо, то вряд ли вы там такое колесо найдёте в принципе.

В Европе намного проще, конечно. Зоны кемпингов, места на заправках, дороги, автосервисы и прочее.

Что касается меня, я из Калининграда в большую Россию не ездил через границы, но вот по России катался. В Питере мне довольно понравилось. К нам, кстати, приезжают ребята из других городов, они в восторге от наших дорог — говорят, у нас прям тут круто. Да и отношение у нас к байкерам получше — их водители на четырех колесах (автомобилей) видят.

— Мотоцикл довольно опасное транспортное средство, в отличие от автомобиля.

— На самом деле это довольно ложное чувство безопасности у человека, который находится в машине, что он якобы защищён. Даже если брать статистику, аварий с машинами всё равно больше в разы... Просто, наверное, мотоаварии сродни авиакатастрофам. Это очень страшно и почти всегда с тяжелым результатом, привлекает больше внимания. Но по статистике их не так много. И на сегодняшний день Калининград уже приспособился к мотоциклам. Хотя тут уточню — калининградские водители приспособились, потому что привыкли делить дорогу с мотоциклами. А вот с туристами беда, потому что многие приезжают откуда-то, где сезон короткий для байков, берут машины на прокат... И прям видно...

— Чем мотоцикл интереснее машины?

— Есть у нас слова из клубного гимна, что у машина возит ... пятую точку, а мотоцикл возит душу. Когда ты едешь на мотоцикле, есть ощущение свободы. Ты замечаешь, видишь всё вокруг. У меня довольно мощный мотоцикл, но я люблю спокойно проехать.

В нашей области очень много живописных мест, ты едешь и получаешь удовольствие от красоты вокруг, от запаха травы после дождя. Ты это всё чувствуешь, как будто внутри находишься. Мотоцикл — всё-таки это удовольствие, это драйв, свобода души.

— Есть разные мотоциклы — эндуро для пересеченной местности, спортивные для скорости, туристические для дальних дорог. Как мотоциклист выбирает для себя свой байк?

— Темперамент. Каждый человек индивидуален. Кто-то получает удовольствие от адреналина. Есть такие «адреналиновые наркоманы», которые покупают «спорты» и могут по 200-300 км в час гонять. Да, это нарушение правил. Но это просто такой типичный стиль. Вы, наверное, слышали анекдот из раздела «чёрный юмор» про брутальных байкеров на больших «чопперах» и молодых парнишках на «спортах», которые каждый год новые? Но по факту так и есть. В основном на «спортах» ездит молодежь — это доступные по цене мотоциклы. И вот ребята, которые только отучились на категорию «А», покупают себе эти байки и гоняют...

Мы их называем «бешеные пчёлы». Потому что они роем летают мимо. Они же не могут ездить в колонне, им надо лететь. И иногда реально бывает так, что пересекаются наши маршруты. Мы едем колонной со скоростью 100 километров где-то по трассе. А они пролетают мимо, только «вжик» слышишь.

— «Спорты» опаснее чем, например, чопперы?

— Мотоцикл — это вообще средство повышенной опасности в целом. Тут вопрос не в мощности мотоцикла, не в классе. Это зависит от человека, того, что у него в голове. Если у тебя есть «стоп» в голове, то и на «спорте» ты будешь адекватным водителем.

На «спортах» гоняют в основном молодые ребята. Мало тех, кто в 21-23 года сел бы на «чоппер». Для них «чоппер» — это что-то пенсионерское, стариковское. А «спорт» — это круто. Девочкам нравятся. Хотя на «спорте» на самом деле неудобно «вторым номером» сидеть. Эта поза креветки... Мне прям жалко их. Как-то поехали в Советск с пробегом и парнишка с нами с девочкой на «спорте». Они молодцы, прям до Большаково доехали, смогли. Но дальше — всё. Во-первых, долго, во-вторых, не очень удобная посадка, все затекает, болит спина. И всё же это довольно жёсткие мотоциклы, каждая ямка чувствуется. Поэтому и летают они по-быстрому из точки А в точку Б. Как пчёлы.

У моего знакомого, кстати, есть мощный спортивный мотоцикл, он на нем очень давно ездит, и большое ему спасибо за то, что он до сих пор молодых ребят собирает вокруг себя и обучает ездить на «спортах». И для этого клубы в том числе нужны, чтобы показывать, помогать, сохранять и оберегать жизнь мотоциклистов, помогать им разбирать теоретически ДТП, учить навыкам управления мотоциклом, экстренному торможению.





— Ваш клуб «Гараж-13» давно существует? Почему такое название, кстати?

— В этом году клубу будет три года. С названием на самом деле всё прозаично. Мы долго думали, всяких было очень много интересных названий от пафосных до нелепых. И как-то сидели и решили, что назовёмся «Гараж», потому что мы же в гараже сидели, там обустроили клубный дом. У нас в гаражном обществе 13 ряд, поэтому «Гараж 13».

Специфика нашего клуба — это семья. У нас семейный клуб, мы все общаемся с друг другом каждый день. Есть между моими братьями какие-то интересы, кто-то сделал уже общий бизнес. Мы спокойно можем не в праздничный день собраться у кого-то дома, посидеть, пообедать, поговорить. И вторые половины с нами постоянно.

Праздники делаем для своих детей, для ребят из интерната в Крылово. У нас брат клуба много катается, заехал туда как-то, поговорил с директором, мы с ним созвонились, пообщались. И начали дружить с этими детишками, для них праздники делать. Второй год мы уже с ним работаем, но это стоит того. Нет чужих детей, все дети — это наши дети. Поэтому подарить общение, теплоту для них — нам этого ничего не стоит, а им это очень приятно. Когда мы делаем их чуть-чуть веселее, радужнее жить, почему нет. И знаете, мы не любим делать что-то напоказ, мы делаем это для себя, для них. Никаких наград за это абсолютно не просим, нам это не надо. То же самое, что и с фестивалем «Рок ради жизни» (16+), который мы проводим в поддержку строительства детского хосписа благотворительного фонда «Верю в чудо».

Сейчас к нам начали приходить ребята разносторонние — есть в клубе и музыканты, электрики, абсолютно разный разношерстный народ в этом плане, но ничем это не мешает. Потому что семья есть семья, все друг друга любят и все поддерживают.

— Фестиваль «Рок ради жизни» вы организовываете сами?

— Да. У нас есть звук, и мы там потихонечку покупаем себе какой-то аппарат музыкальный. Очень дружны стали с калининградскими группами нашими. Мы к ним очень по-человечески относились, напоить, накормить ребят после концерта, да пожалуйста, всегда. Кто-то приезжает к нам просто отдохнуть, с нами погулять, потусоваться, мы всем рады. Ну и отношение групп к нам такое же. Просто говоришь: «Ребят, надо помочь, выступить у нас». Они: «Хорошо, без проблем». Даже никогда не заходят вопросы о деньгах, еще о чем-то.

Профессионалы к нам стали присоединяться. Ведущая Ирина Федотова в этом году снова будет вести фестиваль. Ещё Кирилл Гребенников, ведущий «Балтик Плюс». Вообще обалденный человек. Человек-зажигалка, человек-праздник, который делает вечеринки прям как нужно. Это ведущий от Бога. Я его очень люблю. Они вдвоем с Ириной друг друга дополняют.

Нас поддерживают НКО «Рок-ассоциация мотоциклистов Калининградской области», есть договора с администрацией Пионерского, они даже вошли в оргкомитет фестиваля. Помогают группа компаний «Рассвет», ресторан «Хмель», «Калинково». Сергею Кутепову тоже большое спасибо — помогают с рекламой на экранах в городе. Ольга Иванова, «Кассир.Ру», Первый городской. Минтранс нас поддержал, администрация Пионерского там поддержала — «Ласточка» последняя будет уходить из Пионерского в 2.15 ночи, чтобы вывезти людей с фестиваля.

И очень приятно, что это все делается безвозмездно, на благотворительной основе. С каждым годом растёт это число людей, которые готовы помогать. В этом году у нас масштаб фестиваля ещё больше — хедлайнеры «Донера» из Санкт-Петербурга, «Un-Real» из Эстонии, Артур Беркут.

Вообще рассчитываем со временем приближаться к «Нашествию» или «Максидрому». Почему нет? У нас прекрасная область, прекрасный город Пионерский с хорошей логистикой, там строятся гостиницы.

Поэтому приглашаем всех. Приходите 15 июня на фестиваль «Рок ради жизни» в Пионерском. Начало в 15:00. Вместе поможем построить детский хоспис благотворительному фонду «Верю в чудо»!

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»