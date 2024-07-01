Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Парламентский обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев поразмышлял над процессом и итогом суда между Евгением Любивым, калининградским минздравом и БСМП. Во время тяжбы открылись ранее неизвестные факты, которые переросли в недосказанности. Какие — в колонке «Есть мнение».

Увольнение Евгения Любивого из БСМП и предшествовавший ему скандал на Куршской косе — лейтмотив второй половины января. Казалось, что расторжение трудового договора прошло тихо-мирно и по обоюдному согласию с областными властями, пока бывший главный врач больницы внезапно не подал иск в суд к минздраву. Требование Любивого восстановить его в должности и выплатить компенсацию в миллион рублей развеяли и дезавуировали зимние заявления властей. Экс-главврач бросил перчатку областному минздраву, но бороться с правительством, тем более по таким имиджевым вопросам, оказалось тяжело. Он довольно ожидаемо проиграл, но при этом и позиция минздрава осталась не совсем разъяснённой.

Для начала напомним хронологию событий. Инцидент на Куршской косе, когда машину, в которой находился главврач, задержали в национальном парке недалеко от пункта пропуска через границу, произошёл в конце декабря. «Новый Калининград» написал о об этом 12 января, получив подтверждение имевшихся фактов из двух независимых источников. Спустя пять дней начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков (теперь уже бывший) в телеграм-чате правительства для журналистов заявил, что главврач ушёл с поста по собственному желанию, поскольку решил уехать в другой регион.

Весной представитель минздрава Анна Попова на судебном заседании «Любивый против БСМП и минздрава» представила иную версию: по её словам, решение о прекращении трудового договора с главврачом было принято 12 января (и рассматривалось оно заместителем министра и министром здравоохранения), приказ об увольнении вышел 15 января. И уволился он отнюдь не по собственному желанию, а уволили его по не самой хорошей статье Трудового кодекса.

Евгений Любивый же в суде отметил тот факт, что, кроме статьи на «Новом Калининграде», не видел никаких иных причин для подобного решения руководства минздрава. При этом представитель министерства утверждала, что публикация к увольнению отношения не имеет, а уволили Любивого совсем по другим обстоятельствам.

Обстоятельства эти, по заявлениям Анны Поповой (кстати, бывшего заместителя экс-министра здравоохранения Александра Кравченко), были следующими: в адрес областного правительства за время работы бывшего главврача поступило свыше 700 (семисот!) жалоб на качество и доступность медпомощи в БСМП. Она отметила, что именно это и стало причиной для расторжения трудового договора, а никак не публикация в СМИ.

Из заявлений Анны Поповой не совсем понятно, поступали ли жалобы на главврача в первые годы его работы в БСМП. А ведь не стоит забывать, что в 2018 году в России прошёл Чемпионат мира по футболу. Перед спортивным мероприятием больницу модернизировали, она стала основным медицинским центром первенства в городе. Если жалобы на больницу были, это весьма повлияло бы на имидж учреждения.

Однако Попова рассказала в суде про письмо сотрудника медучреждения, написанное еще в 2021 году, в котором тот рассказывал о «сборищах с употреблением алкоголя» в БСМП даже в период пандемии ковида. Но если минздраву это было известно еще три года назад и данные факты подтвердились, то зачем тогда нужно было ждать января 2024-го?

Более того, в том самом 2021 году Евгения Любивого избрали в горсовет Калининграда от «Единой России», и он даже возглавлял Калининград в ранге главы до 2023 года.

К тому же экс-главврача отмечали наградами за медицинское сопровождение Чемпионата мира. Всевозможными почестями его не раз привечало и региональное министерство здравоохранения. Получается, что все это происходило параллельно с жалобами на «сборища с употреблением алкоголя»?

Резюмируя, можно сделать вывод, что кто-то здесь явно говорит неправду. Или экс-начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков, комментируя отставку главврача БСМП желанием уехать в другой регион, просто не знал, что двумя днями ранее областной минздрав уже уволил руководителя учреждения «по статье»?

Но скорее вероятна другая версия: пока инцидент с историей на Куршской косе не просочился в СМИ, никто и не собирался никого отправлять ни в другой регион, ни в отставку, несмотря на «семьсот жалоб за плечами». Но после публикации и последовавшего за ней резонанса стало понятно, что шила в мешке уже не утаить. И чтобы сохранить лицо и без того вызывающего вопросы минздрава, Евгения Любивого решили уволить. По всей видимости, упустив тот факт, что он является действующим депутатом Горсовета от «Единой России».

В суде Анна Попова рассказала, что в минздраве надеялись на исправление ситуации в БСМП, но надежда умирает последней. Всю эту историю можно описать известной моделью психолога Кюблер-Росс: сначала отрицание, затем гнев, торг, депрессия и, наконец, увольнение Любивого. Но самое неприятное, что власти продолжают подобные игрища с утаиванием важной для общества информации — на этот раз с арестом директора Фонда капремонта Олега Туркина. Интересно, о чём ещё они молчат, чтобы, не дай бог, не подставить «своих».

Относиться к бывшему главврачу БСМП можно по-разному. Но, по крайней мере, спасибо ему за то, что наглядно указал на неправду со стороны областных властей. К тому же решение суда пока что в законную силу не вступило.

Денис Шелеметьев