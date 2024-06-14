Фестивали, радио, спектакль: 7 проектов в регионе получили президентские гранты

11 июня Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги второго в этом году конкурса на распределение грантов. Калининградские организации подали 93 заявки. Грантовую поддержку получили семь проектов. Соответствующая информация размещена на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Самую крупную сумму — 13,9 млн рублей — направляют АНО «Фестивальная дирекция» на проект «Первая мировая. Судьба России и мира». Общая сумма расходов составляет порядка 32 млн рублей. Сроки реализации — с июля по октябрь 2024 года. «Фестиваль призван осветить значимость участия российского народа в Первой мировой войне и приурочен к юбилейной дате победы в Гумбиннен-Гольдапском сражении», — говорится в описании. Мероприятие пройдёт в Гусеве с 24 по 25 августа. В рамках фестиваля организуют работу интерактивных площадок, отражающих быт российской императорской армии и других слоёв общества той эпохи. Также запланированы открытый кинозал, конференция с участием ведущих историков, лекторий, цикл монологов и выставочные экспозиции в Калининграде.

8,9 млн рублей получил индивидуальный предприниматель Вадим Лебедев на Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства». Общая сумма расходов — 18,3 млн. Мероприятие пройдёт в посёлке Романово Зеленоградского округа в «сказочной эко-деревне Холмгорье» и познакомит гостей с русскими сказками, обычаями и ремёслами. «Профессиональные артисты, ремесленники, экскурсоводы помогут детям и взрослым разобраться, какие духовно-нравственные ценности лежат в основе миропонимания нашего народа», — говорится в описании. Сейчас деревня принимает не более 200 гостей, хотя территория позволяет увеличить число посетителей до 500 одновременно, рассказывают авторы проекта. Он должен быть реализован не позднее 31 июля 2025 года.

Черняховская епархия РПЦ получила 5,5 млн рублей на создание «Родного радио». Общая сумма расходов — 8,9 млн. Сроки реализации проекта: с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025. Цель: создать местную некоммерческую просветительскую радиостанцию «Черняховск ФМ» с вещанием в восточной части Калининградской области. Предполагается, что она «будет транслировать программы, <...> посвящённые нашей малой родине, городу Черняховску и его ближайшим городам-соседям», — отмечают авторы.

1,9 млн рублей получила автономная некоммерческая организация, оказывающая поддержку людям с нарушением слуха, «Капли звуков» на спектакль «Семья. Время. Я». Общая сумма расходов — 3,8 млн рублей. Спектакль будут показывать в Историко-художественном музее. Он расскажет об истории образования Калининградской области через «летописи семей» актёров — участников студии. «При создании спектакля мы будем опираться не только на рассказы конкретных людей, но и на исторические факты. Сотрудники музея будут консультантами проекта, они помогут нам в этом. Жанр спектакля позволяет актёрам быть не просто исполнителями ролей, но и соавторами сценария, создателями роликов», — говорится в обосновании проекта.

Межмуниципальный центр «Восток» получил 1,7 млн рублей на проект «Путешествие во времени: приключения в Тильзите». Общая сумма расходов — 2,8 млн рублей. «В рамках проекта запланирована организация мероприятий, направленных на изучение исторических событий, связанных с антинаполеоновскими войнами, которые вела Россия в начале 19 века, в т.ч. на территории Калининградской области, с подготовкой и подписанием Тильзитского мирного соглашения 1807 года, Отечественной войной 1812 года, Заграничным походом русской армии 1813-1814 годов, а также ролью императора Александра I в истории России», — говорится в обосновании.

Проект ориентирован на молодых людей от 14 до 18 лет. Для них планируют организовать входное тестирование, «чтобы оценить уровень знаний по истории и выявить тех, кто нуждается в дополнительном обучении». В зависимости от результатов тестирования будут организованы дальнейшие мероприятия: экскурсия или поход по авторскому маршруту.

Чуть менее полумиллиона рублей получило татаро-башкирское общество культуры «Кардашлар» на проект «Верность традициям — уверенность в будущем: сохранение и развитие национальной культуры татар и башкир, проживающих в Калининградской области». Общая сумма расходов — около 1 млн рублей. В рамках проекта планируют создать клуб народной песни и танца, кружок народного творчества и литературный клуб «для популяризации и знакомства жителей Калининграда с традициями татар и башкир».

Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации «Дети войны» получило 495 тыс. рублей на фестиваль «Дети войны Янтарного края». Общая сумма расходов — 1,3 млн рублей. Авторы проекта поставили задачу увековечить память о людях, чьё детство прошло в годы Великой Отечественной войны, «через творчество как самих детей войны, так и современной молодёжи». «Дети войны представят свои творческие работы, созданные на протяжении всей жизни. В этом им помогут школьники и молодёжь, которые запишут воспоминания детей войны, сделают фотографии и рисунки, снимут видео, создадут подкасты», — говорится в обосновании проекта.