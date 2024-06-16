По следам вандалов: как выглядит обновленный берег Преголи напротив Рыбной деревни (фото)

Представители городской администрации в пятницу, 14 июня, обследовали благоустроенную за 9,6 млн рублей набережную Преголи напротив Рыбной деревни. 13 июня появилась информация, что некоторые светящиеся скамейки успели разрисовать вандалы. Кроме того, их засыпали галькой и поцарапали. Нападению подвергся и деревянный настил, который злоумышленники также частично сумели повредить.



К визиту главы горадминистрации Елены Дятловой скамейки успели отмыть, однако в ходе осмотра территории были найдены другие последствия вандализма, а также брак подрядчика. В частности, деревянный настил оказался весьма неровным (несколько участков пообещали заменить). Кроме того, у светящихся скамеек пропали все резиновые заглушки для общественных USB-зарядок.

«Они все еще недавно были на месте, — заметил заместитель председателя комитета городского хозяйства Вадим Маштаков. — Их отрывают, и только хлястик торчит. Понятно, что без заглушек туда вода будет попадать. Надо будет что-то другое придумывать».

По всей вероятности, отсутствие заглушки повлияло и на то, что после дождя одна из скамеек была обесточена из-за короткого замыкания. Такое предположение сделал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

«Если обратить внимание на большую скамейку, то в ней стоит вода, — добавил Демешко. — Мы пытались поставить ее чуть под наклоном, чтобы вода уходила. Производитель нам запретил, он сказал, что они должны стоять горизонтально. В итоге, во всех больших скамейках, имеющих прогиб, стоит вода. Даже если мы каждое утро будем их протирать, вода и грязь продолжат скапливаться».

Камер «Безопасного города» в этой части набережной нет, поэтому найти тех, кто устроил погром, вряд ли удастся. В мэрии также отметили, что объект все еще не принят на баланс, так как подрядчик занимается устранением нарушений.

9,6 млн рублей были потрачены на это благоустройство в рамках туркода. Кроме того, около 6 млн ушло на озеленение. В районе благоустройства были высажены горная сосна, западная туя «Смарагд», казацкий можжевельник, лежачий можжевельник, барбарис «Тунберга Ред Рокет», снежноягодник и тисс ягодный. Напомним, что в сентября власти выдали для этой территории порубочный билет на 36 деревьев и 13 кустарников. В документе также говорилось, что в качестве компенсации будет высажено 30 деревьев и 13 кустарников.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград