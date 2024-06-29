Дети и «Дом поэтов»: в деле о невыплате зарплат суд принял сторону школьников

Зеленоградский районный суд частично удовлетворил три (из шести) иска по делу о недоплаченной зарплате детям, работавшим горничными в парк-отеле «Дом поэта». Иски в интересах несовершеннолетних подавала прокуратура. Дети работали в гостевом комплексе на Куршской косе в июне-июле 2023 года и остались без части денег. Родители потребовали рассчитать подростков полностью, а также выплатить проценты за задержку зарплаты и возместить моральный ущерб в размере 50 тыс. рублей каждому. Решением суда компенсацию снизили до 10 тыс. рублей, а расчёт произведут по данным о зарплатах горничных, которые есть у Росстата. На заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».

В суд пришли двое: 16-летний Дмитрий Смирнов* и 15-летняя Алиса Иванова*. Сестра последней, Василиса*, явиться не смогла. Но и без неё показаний двух ребят хватило. Также прокуратура обеспечила явку бывшего администратора «Дома поэта» и менеджера парк-отеля Оксаны Мухиной и Натальи Карась. Мама Ивановых Татьяна ходатайствовала о приобщении к делу распечаток рабочего чата её дочерей. Алиса пояснила, что в нём все ребята, включая её сестру и ещё четверых несовершеннолетних горничных, держали связь с руководством «Дома поэтов». В нём администратор гостевого комплекса и давала ребятам поручения.

Школьница рассказала, что попала в парк-отель на должность горничной после того, как туда устроилась её сестра. Следом за Алисой начала работать и Василиса. Их мать накануне стажировки созванивалась с «Домом поэта» и оговаривала условия занятости детей. Как отмечалось ранее, ребята приступали к работе в девятом часу утра.

«Работали мы до пяти вечера, иногда задерживались. Обратно нас забирал микроавтобус, довозил до отеля „Королева Луиза“, откуда нас забирали наши родители», — рассказала Алиса о стандартом рабочем дне. По её словам, она отработала 12 смен. Иногда график был чаще, чем 2/2.





Перед стажировкой детям рассказали, как будет проходить и сколько длиться рабочий день, где что брать, что и когда прибирать. За месяц, по словам Алисы, им предложили каждому 32 тыс. рублей, или 2 тыс. 100 рублей за смену (за месяц надо было отработать примерно 15 смен — прим. «Нового Калининграда»). Девочка сообщила, что её уволили по личному распоряжению аффилированного лица — одного из депутатов Заксобрания.

«В один день мы везли в тележке постельное бельё, <...> очень сильно шумело. К нам подошёл руководитель и сказал, что это очень громко и что наш рабочий день закончился. На следующий день провели собрание, где сказали, что я и Иванова Василиса уволены», — рассказала Алиса и отметила, что встречу организовал руководитель клининговой компании, тоже работавший в «Доме поэтов». Девочек уволили 11 июля 2023 года.

Следом за ней выступил Дмитрий. Он подтвердил слова Ивановой и отметил, что устроился и уволился чуть позже своих знакомых. При этом покинул своё рабочее место парень по собственному желанию. Он также рассказал про обещанные 32 тыс. рублей за 15 смен. Во время увольнения ему все деньги не выплатили, пообещав полный расчёт позднее. Однако Дмитрий тоже остался без части своих денег. «Нас утром забирал чёрный микроавтобус», — рассказал юноша о том, как дети добирались на работу.

После детей выступили свидетели. Бывший администратор «Дома поэта» Оксана Мухина рассказала, что несовершеннолетние действительно работали в отеле, а она давала им задания. При этом женщина не знала, заключены ли с ними документально трудовые соглашения. Экс-менеджер гостевого комплекса Наталья Карась отметила, что курировала работу детей во время стажировки. По её словам, она провела им ознакомительную экскурсию по отелю и показала, где что следует брать, что и куда нести. Карась подчеркнула, что несовершеннолетние добросовестно убирались во время стажировки, а ей тоже при увольнении в начале июля 2023 не выплатили полностью заработную плату.





Позиция ООО «Аквамарин», по заявлениям представителей, не изменилась. Они отвергают все претензии истцов и считают, что дети знали про заключённый с ними договор гражданско-правового характера. Задерживаться на территории отеля несовершеннолетние могли по своему желанию, так как территория открыта, а фиксацию времени в распечатке переписок нельзя посчитать доказательством. При этом встречных исков от «Аквамарина» в суд не поступало.

В конце заседания Татьяна, мать двух пострадавших девочек, сказала работнице «Дома поэта», что кадровый отдел «Аквамарина» подписал с её детьми договоры, но отказался предоставлять им вторые экземпляры документов. Причём договоры ГПХ никто из представителей юрлица в суде не стал принимать за трудовые обязательства.

Женщина также включила аудиозапись разговора с сотрудницей «Дома поэта», которую она сделала прошлым летом, когда приехала в отель разбираться в ситуации с увольнением её детей. Включить диктофон попросила и судья, и сторона ответчика. На записи было слышно, что сотрудница парк-отеля говорит о том, что все решения принимало аффилированное лицо. И что хоть и была договоренность о 32 тыс. рублей, это лицо посчитало иначе: «Он считает, что дети не могут столько зарабатывать, <...> Что они не могут получать как горничные, потому что качество уборки у детей ниже, чем качество у горничных».

Следующее судебное заседание по иску прокуратуры в интересах несовершеннолетних назначено на 2 июля. На нём планируется рассмотреть оставшиеся иски.



*Имена героев процесса изменены