«Подлечить» Горького и Блока: как реставрируют скульптуры на острове Канта (фото)

На острове Канта реставрируют советские скульптуры из фондов Историко-художественного музея. Всего в рамках фестиваля (в музее его назвали «Гармонией камня», а с Союзе реставраторов России — просто фестивалем реставрации скульптур) от биопоражений, растрескиваний и эрозии в этом году спасли семь произведений. О том, как проходил уже второй такой фестиваль, «Новому Калининграду» рассказал его организатор, руководитель мастерских «Реставратор 39» Олег Турок.



«Пробный шар у нас уже был, в прошлом году мы делали пять скульптур и еще две дополнительно, — пояснил Турок. — В этом году у нас те же задачи (расчистка, консервация и какие-то реставрационные работы), и музей нам выделил новые семь скульптур: три бюста композиторов, „Поющие дети“ (бронза), памятники Горькому и Блоку, а также бюст Адама Мицкевича. Кроме того, у части скульптур мы проводим работы с постаментами».

В рамках фестиваля, как пояснил Олег Турок, кроме непосредственно работ со скульптурами, проходили лекции по реставрации и консервации скульптур, мастер-классы по работе с камнем, по тонировке и мастиковке камня, «лечению» растрескиваний и эрозий.

«До этого мы брали только камень, — продолжает организатор. — Однако из-за того, что бронзовые скульптуры тоже нуждаются в очистке от мхов и лишайников, от биопоражений (птиц тут много, а там где птицы, там и биопоражение — помет это кислота, разъедающая патину), в патинировании».

Пока работы по уходу со скульптурами ведутся только в рамках фестиваля. Турок считает, что в дальнейшем музею необходимо ставить работу на поток.

«За этими памятниками нужен постоянный уход, — говорит он. — Учитывая, что они находятся в таком месте (это эстакада, с которой летит грязь и копоть, загрязнение, постоянное биопоражение), их надо мыть хотя бы раз в год, а также хотя бы раз в год проводить им консервационные мероприятия».

Учитывая, что фестиваль реставрации проходит во второй раз, его организаторы уже подумывают сделать его ежегодным. Олег Турок добавил, что рамки фестиваля также планируется расширить.

«С нами представители Кафедрального собора пообщались, похоже, мы расширяем с ним границы сотрудничества — нам уже дают в работу две эпитафии на самом соборе. А это именно профессиональная работа, — говорит организатор. — Со времён Одинцова с ними никто ничего не делал. И вот сейчас это нужно привести в более-менее нормальный реставрационный вид. Сейчас мы будем консультироваться со службой охраны объектов культурного наследия, потому что они часть памятника архитектуры. Аттестованные специалисты у нас есть».

На выходные пришелся основной фронт работ реставраторов. В субботу и воскресенье они, в частности, занимались Блоком и Горьким.

«Горький сам по себе в хорошем состоянии, но у него есть точечные коррозии, — добавил Турок. — Эта скульптура из нетипичного материала — там же литой алюминий. А Блок — это патинированная медь. Местами он пустотелый, а местами заполненный. Скульптура имеет ряд повреждений и утрат».

Кроме сотрудников мастерской «Реставратор 39» в фестивале принимали участие студенты колледжа предпринимательства, волонтеры (например, участники движения «Хранители руин») и просто заинтересованные горожане.

Беседовал Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград