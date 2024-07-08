Туристы как чайки, горностай и кирпич: студенты презентовали дизайн-код региона

В Калининграде студенты четырёх российских вузов представили разработку креативных идей по созданию дизайн-кода региона. Творческая лаборатория проходила в рамках образовательного трека форума Х Международной биеннале «Балтийский дизайн`2024» с 4 по 8 июля. Трек завершился презентацией проектов, жюри возглавил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий. Креативные идеи студентов-дизайнеров изучил «Новый Калининград».

Победителями признали команду студентов Института бизнеса и дизайна. В их числе был один представитель БФУ им. Канта. Стержень их идеи — представить особенности каждого муниципалитета области как привилегию. Они есть и у региона: как следует из презентации, Калининградская область — это климатическая, географическая, историческая и экономическая привилегии. При этом ребята дополнили действующий брендбук региона, введя в него три новых цвета: помимо красного и фиолетового добавлен триколор из охры, чёрного и белого. Особняком в их концепции стоит символ горностая, который они сложили из официальной символики нынешнего брендбука. По словам студента Института бизнеса и дизайна Арсения Набережнева, это животное является символом королевского наследия.

Каждому муниципалитету молодые специалисты разработали по гербу, выполненному в предложенных цветах. Например, в геральдике Калининграда изображён Кафедральный собор — областной центр является местом, где можно послушать органную музыку. В Зеленоградске это кот, в Советске — мост Королевы Луизы, в Полесске — рыба. Эти особенности каждого муниципалитета дизайнеры вывели в привилегии: привилегия слушать орган, гладить котов, протрезветь на пляже, пробовать тильзитский сыр и ловить рыбу в Дейме. За выполнение таких действий туристам полагается фирменный значок с гербом определённого города, а если кто-то соберёт их во всех муниципалитетах, то на вокзале или аэропорту гостя региона коронуют с почестями.

Второй стала команда студентов-дизайнеров из Санкт-Петербургского государственного университета. Для своего проекта они выбрали позиционирование Калининграда как самой доступной сейчас точки Старого света, «где можно камерно, уютно и по-европейски отдохнуть». Основной их слоган берёт своё начало в местном брендбуке: «Новые истории. Русская Европа». От него отходят пять направлений: для гастротуризма («Кулинарные истории. Русская Европа»), патриотизма («Истории Победы. Русская Европа»), краеведения («Истории замков. Русская Европа»), искусства («Истории гениев. Русская Европа») и СПА-туризма («Истории отдыха. Русская Европа»). Для каждого направления разработаны свои цветовые сочетания.

Логотип они также предложили преобразовать. Из короны (основной логотип региона в действующем брендбуке) студенты сделали свою, составные элементы которой — старые немецкие дома Калининграда из красного кирпича. Логотип вместе с одним из слоганов должен располагаться на сувенирной продукции проекта, в которую вошли бутылки для воды, шопперы, худи, кружки, колёса для чемоданов, бижутерия и даже покрышки для велосипеда. Более того, по проекту в городе предлагается установить новые арт-объекты — например, тематические пасхальные яйца на острове Канта, посвященные фестивалю «Кантата».

На третьей строчке расположилась одна из двух команд Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Свой проект студенты строили вокруг двух вариантов позиционирования. Первый, «Моя новая история» (чуть изменённый официальный слоган калининградского брендбука «Твоя новая история»). «Мы не обезличиваем приезжих в Калининграде, мы помогаем им прочувствовать город самим и создать свою новую историю», — заявили выступающие. Для туристов дизайнеры разработали ивент-программу с применением карточек направлений, которые делятся на четыре категории: природа, тусовки, история и гастрономия. Получив карточку желаемого вида отдыха (можно каждый день пробовать новое), приезжий следует на указанную точку.

Второй слоган студентов БФУ — «Истории тридевятого королевства». Такая направленность подразумевает создание телеграм-бота от имени известной местной личности для сопровождения туриста во время отдыха. На ум дизайнерам пришли трое: философ Кант, писатель Гофман и космонавт Леонов. Как отметили авторы работы, подобный интерактив в будущем может перерасти в карманного экскурсовода со своей манерой общения.

Ещё одна команда от БФУ им. Канта заняла четвёртое место. Концепция их работы — сойти с привычного маршрута за новыми впечатлениями. Их команда стала единственной, представившей своего маскота — башенку Тапи. По легенде, она сбежала от всей рутины за новыми переживаниями.

Работа имеет множество слоганов. В презентации представили четыре из них: «Забудь голову дома», «Найди свою башню», «Сойди с маршрута» и «Нырни в историю». Причём проект подразумевает использование нынешнего брендбука региона с его символикой и цветовой подборкой из красного и фиолетового. В задумку дизайнеров также вошло и мобильное приложение, выступающее в качестве своеобразного карманного экскурсовода по Калининграду и области. Заключительная часть выступления второй группы студентов БФУ — рассказ о потенциальном мерче. Особняком ребята выделили дождевик как главный атрибут против дождя в Калининграде, рядом с ним расположился зонт с надписью «На улице shower для души». Из летней категории одежды в проекте показали носки, кепки и футболки. За представленную работу студенты получили специальный приз от Союза дизайнеров России.

Проект «Калининградская область как калейдоскоп эмоций» с позиционированием «Область повышенной важности» от магистрантов московского РГУ им. А.Н. Косыгина предложил калининградскому брендбуку в дополнение чёрный, лазоревый и бежевый цвета. Как объяснили дизайнеры, принцип калейдоскопа в городе прослеживается там, где соседствует старое и новое. Именно изображение узоров, согласно задумке, должно стать символом региона. Для каждого населённого пункта области студенты разработали собственные таблички с названиями. Так, Калининград стал Замком-градом, Гурьевск — Марципаноградом, Балтийск — Чайкоградом, Зеленоградск — Котоградом, Светлогорск — Мореградом. Аудитории понравились наименования для Правдинска и Черняховска: Простоград и Город-град. Помимо этого, линейка мерча у них включает одежду, канцелярские товары, сувениры, аксессуары для телефонов, шопперы и специальные парфюмы с запахами калининградских достопримечательностей. Например, духи «Куршская коса, отдающие запахом песчаных дюн, морских волн и озона, или аромат красного кирпича, ладана и дуба под названием «Кирха». Для любителей общения через мессенджеры молодые дизайнеры придумали стикеры для телеграма и ВК с оригинальными названиями: «Что делать? Калининградоваться!», «Область осадков в виде кёнигсбергских клопсов», «Марципановый вайб», «Область осадков в виде балтийской селёдки» и др. Интересно, что дизайнеры изобразили в своей работе туристов в виде чаек. По словам их трекера, в Калининграде приезжие ассоциируются именно с этими птицами: хаотично себя веду, орут и оставляют после себя мусор. Проект московских магистрантов удостоился приза от регионального министерства по культуры и туризму. Для каждого населённого пункта области студенты разработали собственные таблички с названиями. Так, Калининград стал Замком-градом, Гурьевск — Марципаноградом, Балтийск — Чайкоградом, Зеленоградск — Котоградом, Светлогорск — Мореградом. Аудитории понравились наименования для Правдинска и Черняховска: Простоград и Город-град. Помимо этого, линейка мерча у них включает одежду, канцелярские товары, сувениры, аксессуары для телефонов, шопперы и специальные парфюмы с запахами калининградских достопримечательностей. Например, духи «Куршская коса, отдающие запахом песчаных дюн, морских волн и озона, или аромат красного кирпича, ладана и дуба под названием «Кирха». Для любителей общения через мессенджеры молодые дизайнеры придумали стикеры для телеграма и ВК с оригинальными названиями: «Что делать? Калининградоваться!», «Область осадков в виде кёнигсбергских клопсов», «Марципановый вайб», «Область осадков в виде балтийской селёдки» и др. Интересно, что дизайнеры изобразили в своей работе туристов в виде чаек. По словам их трекера, в Калининграде приезжие ассоциируются именно с этими птицами: хаотично себя веду, орут и оставляют после себя мусор. Проект московских магистрантов удостоился приза от регионального министерства по культуры и туризму.

Ещё одна команда представляла собой сборную из студенток направления «Дизайн среды» московского РГУ им. Косыгина и первокурсниц направления «Моушн-дизайн» БФУ им. И. Канта. Девушки разработали креативную идею «Тридевятый край на краю земли», обыграв цифровой код Калининградской области.

По словам представителей команды, Калининградская область — регион, не похожий на остальные, здесь можно найти уникальное архитектурное наследие и неповторимую атмосферу европейского уголка.

«Сюда трудно добраться — это отделенный от основной России остров. Это самый край земли России, самый западный город находится здесь — Балтийск. Калининградская область — настоящая планета, где есть море, а моряки на кораблях бороздят океаны. Здесь есть удивительный солнечный камень янтарь», — говорится в концепции команды.

Студентки напомнили, что в Калининградской области жили Гофман и советский писатель Сергей Снегов, создававшие фантастические миры. «Тридевятый край — это, в том числе, отсылка к русским народным сказкам, где „тридевятое царство“ символизирует далекую и волшебную страну, — рассказала студентка БФУ им. И. Канта Ольга Пятакова. — „Край земли“ — это географическое расположение Калининградской области и её уникальность».

В качестве креативной идеи для логотипа региона команда предложила сказочный снежный шар, одновременно символизирующий мир чудес и неожиданных открытий, который ждет каждого, кто посещает этот регион. «Он символизирует оторванность региона, который представляет собой маленькую планету, солнечный камень янтарь и сказку — слегка тряхните сказочный шар, и вы увидите атмосферу волшебства», — рассказали девушки.

Участники форума признали, что идея проекта довольно любопытная и позволяет использовать её для разных целевых групп. Проект команды получил поощрительный приз Союза дизайнеров России.

«Команды настолько углубились в проблематику и ту задачу, которая была поставлена, что результаты потрясают своей красотой, вдумчивостью и креативностью, — отметила председатель калининградского отделения Союза дизайнеров России Елена Бодякова. — В каждой презентации был очень ценный опыт, ценное видение, которое можно взять на вооружение».

Председатель жюри, глава российского Союза дизайнеров Виталий Ставицкий высказывался о работах более жёстко. Несмотря на это, работы ему понравились: «У ребят было всего лишь несколько дней, чтобы ответить на эти задачи. Это очень серьезный опыт».

По его словам, все студенческие идеи имеют право на доработку и возможность быть затем реализованными.

Текст: Денис Шелеметьев, иллюстрации: презентации участников образовательного трека