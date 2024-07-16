Охота за «сокровищами» на мусорках: как калининградцы дарят вещам вторую жизнь

Философия дружелюбного отношения к окружающей среде «эко-френдли» становится всё более популярной — на продуктах в перерабатываемой упаковке можно заметить соответствующие пометки, в кофейнях предлагают скидку на кофе «в свою кружку», а у магазинных касс висят текстильные авоськи, которыми можно заменить полиэтиленовые пакеты. Кроме того, в Калининграде реализуются целые проекты, направленные на формирование экологической культуры. «Новый Калининград» пообщался с представителями некоторых из них.



Несколько лет назад в регионе начал работу проект «Зелёное дело», его участники занимаются сбором и доставкой на последующую переработку отходов, которые можно использовать вторично. Некоторое вторсырьё перерабатывают в нашей области, другое отправляют в регионы России или Беларуси. По словам руководителя проекта «Зелёное дело» Александры Цирульниковой, Калининградская область небольшая, на действующих мусорных полигонах заканчивается место.





«Думаю, никого не радует перспектива появления нового полигона рядом с морем, домом ваших родителей или вашей дачей. Важно отходить от практики захоронения отходов и стимулировать проекты по предотвращению возникновения отходов, повторному использованию, переработке и компостированию». — считает Александра.

Сделать шаги к экологичному образу жизни может каждый — сортировать мусор, использовать продукты в биоразлагаемых упаковках, сдавать или продавать вещи, покупать одежду в секонд-хендах, что сейчас, кстати, очень популярно с нынешней модой на винтаж.

В интернете существуют специальные группы и сообщества, в которых люди помогают друг другу присоединиться к экологичному образу жизни. Например, проект «ЭкоКёниг» в Telegram рассказывает, куда можно сдать вещи на переработку, как отличать виды пластика, как починить старые вещи и многое другое. Также люди отдают ненужных вещей тому, кому они нужнее, помогая тем самым вещам обрести вторую жизнь.

Некоторые калининградцы придумали, как дать вторую жизнь вещам, найденным на свалках. В Калининграде есть несколько Telegram-каналов, в которых люди ежедневно делятся своим «уловом». В их числе — «Помойка королевы Луизы» и «Rubbish watchers | Калининград» (сообщества Rubbish Watchers по всему миру занимаются поисками, спасением и сохранением винтажной мебели — прим. «Нового Калининграда»). Участники сообществ собирают на помойках детские коляски, книги, одежду, но больше всего их интересует мебель.

Шкафы времен СССР или старинные немецкие стулья — на всё найдётся свой «искатель». Одна из участниц Кира Малиновская, рассказала, как она находит и реставрирует старую мебель.





Мысль о ремонте мебели появилась у Киры давно, её всегда интересовал дизайн интерьеров и мебель, в особенности та, которую, по словам девушки, люди выбрасывают по незнанию или потому что не могут починить. Муж Киры приобрёл необходимое оборудование для ремонта, а вместе с этим и поддержал жену в её идее реставрировать старую мебель.

«Мне кажется, это самый верный способ производить что-то не с нуля, без особых затрат: ты оживляешь предмет, и он продолжает жить дальше. И можно считать, что ты тоже приложил руку к его созданию, хоть и изначально его делал кто-то другой». — говорит Кира.

Объекты для реставрации девушка находит повсюду — в тематических чатах и просто на улице по дороге в гости. Самую главную роль в этом деле, замечает Кира, играет насмотренность. Нужно по фото понять примерный год производства мебели, из чего она сделана — массив дерева, фанера или ДСП. Понять, нужна ли она тебе или нет. Зачастую нужно моментально выезжать на нужное место, когда в один из чатов «падает» фото интересного экземпляра.

«Это как охота за сокровищами — просыпается азарт. Ты видишь, что тут, скорее всего, Чехословакия, 70-й год, массив дерева, срочно выезжаешь. Едешь и переживаешь, чтобы никто не унёс раньше», — делится Кира.

Иногда удачные находки могут обнаружиться и в собственной семье. Недавно Кира нашла немецкий стеллаж 20-х годов в сарае своей бабушки, который стал самым ценным экземпляром в ее коллекции. А самая первая вещь, с которой всё началось, — сервант ГДР 70-х годов — нашёлся на «Авито».





«Порой видишь на мусорках, как выброшена вещь, по-варварски. Люди как будто специально разломали, непонятно зачем, вместо того чтобы аккуратненько выставить. Хочется, чтобы люди как-то бережнее относились. Можно поставить куда-то под крышу. Иногда на удивление находится много желающих на тот или иной предмет. В наших чатах всё разбирают мгновенно, ничего не пропадает. Так что лучше ненужную вещь на „Авито“ выложить бесплатно или за 100 рублей — заберут», — говорит Кира.

Также калининградцы придумали, как дать вторую жизнь старым книгам. В городе можно найти не менее десятка книжных полок, которые горожане соорудили самостоятельно. Полки установлены в парках, кофейнях и дворах, каждый желающий может бесплатно взять оттуда любую книгу или оставить там свою. Таким образом, буккроссинг (официальное название движения — прим. «Нового Калининграда») даёт возможность людям освободить место в доме от прочитанных книг или надоевших, а также взять себе новые.

Соосновательница эко-просветительного проекта «ЭкоКёниг» Наталья Шаварина создала отдельный файл с адресами полок в городе и области. Она поделилась историей, как одна из участниц сообщества, вдохновившись разговорами на тему экологии, самостоятельно решила повесить полку в своем районе. Она заполнила её своими книгами, а на следующий день поделилась с другими участниками, что все книги разобрали.





«Это гражданская инициатива, люди захотели, чтобы было классно — пошли и сделали», — говорит Наталья.

Также в Калининградской области старые вещи можно найти в экспозициях Музея мусора «МУ МУ КА». Пространство, вдохновленное концепцией разумного потребления, располагается в Сосновке Зеленоградского района с 2016 года. Музей насчитывает более 500 экспонатов, созданных авторами из 24 стран мира. Гигантский слон из чайников и мониторов компьютеров, барабанная установка из железных бочек, кресло из теннисных мячей и картина из крышек — вот малый список того, что можно найти в музее. До недавнего времени на территории находился пункт приёма мусора, но по техническим причинам его временно закрыли. Сейчас площадка разрабатывает новую, более усовершенствованную систему приема раздельных отходов, удобную для посетителей и сотрудников.

В Калининградской области также есть пункты раздельного мусора и приема старых вещей. Ненужную одежду, книги, макулатуру намного экологичнее отдать в специальные места, а не отправлять на свалку.

Пункты приёма вторсырья и старых вещей:

• Проект «Зелёное дело» забирает вторсырьё. Со списком можно ознакомиться на сайте. Приезжают и забирают бесплатно от 50 кг

• Экотакси «Мобильные белки» приедут к вам домой и заберут ненужные вещи — одежду, посуду, бытовую технику и другое

• На сайте «recyclemap.ru» можно найти пункты сбора рядом с вами. На карте указаны как контейнеры для раздельного мусора, так и места, где принимают ненужную одежду или батарейки

• В благотворительные магазин «Danke-Shop» можно сдать одежду в хорошем состоянии. По городу есть несколько контейнеров для сбора вещей (Советский пр-кт, 159; ул. Горького, 104; Житомирская, 16-20, Батальная, 62а; Емельянова, 228; Ленинский проспект, 64, ул. 40 лет Победы, 11, Новикова, 28)

• Отвезти вещи можно в арт-барахолку «Locus Solus», Литовский Вал, 5.

Текст: Софья Гаврилова, фото: Юлия Власова, Иван Марков / «Новый Калининград» предоставлены Кирой Малиновской.

Публикация подготовлена в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика»