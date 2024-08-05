Борьба за бюджет: рейтинг самых востребованных направлений в калининградских вузах

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Каждый год лето становится полным тревог и переживаний периодом для выпускников — начинается приёмная кампания в вузы. Вчерашние школьники с волнением ожидают рейтинговых списков и приказов на зачисление в надежде увидеть в них себя. «Новый Калининград» выяснил, куда чаще всего стремятся калининградские абитуриенты в 2024 году.

5 августа российские вузы начинают публиковать приказы на зачисление на бюджетную форму обучения. Абитуриенты, которые предоставили оригиналы документов в университет и прошли по конкурсу, станут известны и зачислены в период до 9 августа.

В этом году в российских вузах выделили рекордное количество бюджетных мест — 621 тысячу. По России больше всего мест на бюджетной основе предусмотрено для будущих учителей, специалистов IT-направлений, направления клинической медицины, сельского, лесного и рыбного хозяйств, а также для специалистов машиностроения. «Новый Калининград» выяснил, как проходил приём в калининградские государственные вузы в 2024 году, в том числе в БФУ им.Канта, КГТУ и Западный филиал РАНХиГС.





БФУ им.И.Канта

БФУ им.И.Канта — крупнейший в регионе вуз с высоким разнообразием специальностей. В университете предусмотрено свыше 150 программ обучения. Кроме того, в БФУ активно развивается так называемая «внеучебка»: обучающиеся могут стать частью различных студенческих сообществ по интересам. Вуз также пользуется высоким спросом среди поступающих из других регионов России, а также у иностранных студентов.

В этом году в Балтийский федеральный университет на бюджет поступает 9286 человек, что на 6% больше, чем в прошлом. Рекорды бьёт и количество поданных заявлений — 35 тысяч. Это на 12% превышает показатели 2023 года.

По данным открытых источников, в этом году в вузе предусмотрели 1505 бюджетных мест. Средний проходной балл на бюджет — 230. На платное отделение предполагается зачисление 875 абитуриентов, которым необходимо преодолеть порог в 132 балла в среднем. Абитуриентам, по данным сайта vuzopedia.ru, в среднем нужно будет заплатить 158 182 рубля за место, если они не прошли на бюджет. Средний конкурс на бюджетное место составил 12 человек.

Самыми востребованными в этом году стали следующие направления:

Реклама и связи с общественностью (46 человек на место);

Международные отношения (42 человека на место);

Бизнес-информатика (38 человек на место);

Мировая экономика (35 человек на место);

Политология (26 человек на место).





Для будущих рекламщиков вузом предусматривается 15 бюджетных и 30 платных мест. Для того, чтобы попасть в число бюджетников, нужно набрать от 260 баллов за ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории или иностранному языку. У платников средний проходной балл гораздо ниже — от 168. Стоимость их обучения составляет 166 200 рублей.

По программе «Международные отношения» доступны 10 бюджетных и 10 платных мест. Зачисление производится по результатам экзаменов по русскому языку, истории и обществознанию. Данные по среднему проходному баллу на бюджет у вуза отсутствуют, но последний зачисленный, судя по спискам поступающих в БФУ, набрал 251 балл с учётом индивидуальных достижений. Минимальный проходной балл на платное отделение — 157, стоимость обучения — 138 000 рублей.

Для поступающих на направление «Бизнес-информатика» по профилю подготовки «Цифровая бизнес-аналитика» предусматривается 20 бюджетных и 10 платных мест. Чтобы поступить на бюджет, необходимо набрать 241 балл за три экзамена: по русскому, математике и обществознанию или информатике. Платникам нужно набрать 157 баллов и заплатить 144 200 рублей за обучение.

Желающие поступить на профиль «Мировая экономика» могут рассчитывать на 10 бюджетных и 10 платных мест. Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо было сдать ЕГЭ по русскому, математике и обществознанию или иностранному языку. Помимо сдачи выпускникам для прохождения на бюджет следовало набрать минимально 237 баллов. Для поступающих на платное отделение минимальный балл ниже — 146. Стоимость обучения — 144 200 рублей.

Будущие политологи борются за 15 бюджетных и 10 платных мест. Условия для поступления на бюджет: от 232 баллов за русский язык, историю и обществознание. Для зачисления на «платку» необходимо набрать 178 баллов и заплатить 144 200 рублей.





КГТУ

Калининградский государственный технический университет — ещё один из популярных вузов для поступления в регионе. КГТУ развивается как многопрофильный вуз, ориентированный на потребности региона и рыбохозяйственной отрасли. Помимо направлений, связанных с рыбным хозяйством, абитуриенты могут попробовать свои силы в поступлении в институт цифровых технологий, а также в отраслевой экономике, агроинженерии и других направлениях.

В ходе текущей приёмной комиссии количество поданных заявлений на бюджет составило 5354 при предусмотренных 740 местах. За одно бюджетное место конкурируют 7 человек, средний проходной балл — 184. По данным сайта vuzopedia.ru, в учебном заведении предусмотрено 837 платных мест, их средняя стоимость — 104 670 рублей за год обучения.

Самыми востребованными направлениями для поступления в 2024 году стали:

Информатика и вычислительная техника (15 человек на место);

Информационные системы и технологии (15 человек на место);

Прикладная информатика (13 человек на место);

Промышленное и гражданское строительство (12 человек на место);

Экономическая безопасность (12 человек на место).





На образовательную программу «Информатика и вычислительная техника» предусматривается 25 бюджетных и 5 платных мест. Для поступления на бюджет абитуриент должен набрать от 185 баллов за экзамены по русскому, математике и информатике, на платное отделение — от 134. Стоимость обучения — 155 500 рублей.

Абитуриенты, желающие учиться по программе «Информационные системы и технологии», могут рассчитывать на 25 бюджетных и 35 платных мест. Для поступления было необходимо сдать ЕГЭ по русскому, математике и информатике. Открытые данные о среднем проходном балле на бюджет отсутствуют, но последний поступающий, включённый в проект приказа о зачислении, набрал в сумме 186 баллов. Платникам достаточно было набрать 134 балла и заплатить 155 500 рублей за дальнейшее обучение.

Для поступающих на направление «Прикладная информатика» предусмотрено 30 бюджетных и 50 платных мест. Поступающие так же должны были сдать экзамены по русскому, математике и информатике. В сумме баллы должны составлять от 188 для бюджетников и от 134 для платников. Стоимость обучения за год — 155 500 рублей.

Желающие освоить профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» могут претендовать на 15 бюджетных и 55 платных мест. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ по русскому, математике и физике. Для зачисления на бюджет необходимо набрать от 218 баллов, для «платки» достаточно 124. Стоимость обучения — 155 500 рублей.

На направлении «Экономическая безопасность» предусмотрено 15 бюджетных и 105 платных мест. Для поступления необходимо было сдать экзамен по русскому и математике, а также один из трёх предметов по выбору: обществознанию, истории или иностранному языку. Минимальный проходной балл на бюджет — от 221, на «платку» — от 119. Стоимость обучения — 136 900 рублей.





Западный филиал РАНХиГС

Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службе при Президенте РФ занимается подготовкой управленческих кадров. Студенты после выпуска могут стать специалистами в сфере менеджмента, судебной деятельности и организации таможенного контроля.

Общее количество бюджетных мест в этом году в Западном филиале составило 39, а желающих поступить — 575. Конкурс — 14 человек на место.

Самыми востребованными направлениями стали:

Экономическая безопасность (36 человек на место);

Государственное и муниципальное управление (18 человек на место);

Менеджмент (10 человек на место).





Для поступающих на направление «Экономическая безопасность» предусмотрено всего 3 бюджетных места, платных — 25. Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому, математике и истории или обществознанию. Минимальное количество баллов для поступления — 114. Стоимость обучения — 145 000 рублей в год.

Желающие освоить программу подготовки «Государственное и муниципальное управление» могут рассчитывать на 16 бюджетных и 70 платных мест. Абитуриенты для поступления на эту программу должны были сдать экзамены по русскому, обществознанию и историю или математике на выбор на 117 баллов и более. Для прохождения на бюджет следует набрать от 241 балла. Стоимость обучения — 145 000 рублей.

Для будущих специалистов в сфере менеджмента предусмотрено 15 мест на бюджетной и 20 на платной основе. Минимальный проходной балл за ЕГЭ по русскому, математике и обществознанию или истории начинается от 114 баллов для платников. Бюджетникам нужно набрать от 213 баллов. Стоимость обучения — 145 000 рублей.

Текст: Виктория Никонорова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград