Скачки фарша и масла: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

Фото: Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

По результатам ежемесячного мониторинга цен «Нового Калининграда» вновь только в одной торговой сети из трёх наша условная продуктовая корзина стоила дешевле 3000 рублей. Не преодолела эту планку пока только «Пятёрочка». Рекордсменами по подорожанию в июле стали мясной фарш, сливочное масло и рис. Также выросли в цене молоко и подсолнечное масло. Подробности — в обзоре.

Домашний фарш марки «Мираторг» за прошедший месяц прибавил в цене сразу 45 руб., достигнув 224,99 руб. за 400-граммовую упаковку. Правда, в наличии он был только в «Пятёрочке». Сливочное масло компании АО «Молоко» подорожало во всех трёх сетях сразу на 27-28 руб. За пачку риса сейчас приходится отдавать на 10-40 руб. больше, чем месяцем ранее. В двух магазинах из трёх подорожало подсолнечное масло (+10 руб.) и молоко (+4-10 руб.).

Из овощного набора во всех сетях из нашей подборки подешевели картофель (от 30 до 40 руб.), морковь ( от 20 до50 руб.) и капуста (от 9 до 19 руб.). На 10 — 60 рублей снизились цены на огурцы. Килограмм сейчас обходится в 150-160 рублей. Примерно так же в «Спаре» и «Пятёрочке» стоят помидоры. В «Виктории» мы не нашли томатов дешевле 269,9 руб.

Бананы благодаря акциям сейчас выгоднее покупать в «Виктории» (119,9 руб.) и особенно — в «Пятёрочке» (99,99 руб.). Также в магазинах, кроме «Виктории», действуют скидки на яблоки «Голден». Лимоны и апельсины везде стоят одинаково.

На 4-16 руб. подешевела пачка гречки. Цены на куриное филе значительно не изменились. Килограмм обходится сейчас в 419 — 439 руб. Самые дешёвые яйца (по акции) — в «Спаре» — 99,99 руб. Подробнее — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,49 (цена не изм.)


Молоко, 2,5%,

800 мл


47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,90 «Залесский фермер» ( +4 руб.)

49,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)

Кефир, 2,5%,

800 мл


59,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 20%, 315 г

79,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

77,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

74,90 «Залесский фермер» (по акции, −20 руб.)


81,99 «Залесский фермер» (по акции, −10 руб.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 ( +20 руб.)

439 (цена не изм.)


419,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г

149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)

149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.)

224,99 «Мираторг», «Домашний» (+45 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

199,99 «Гастроном № 1» (+10 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

44,99 «Зернофф» (по акции, −5 руб.)


69,90 «Эталон»

79,49 «Предпортовая» (- 5,5 руб.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

99,99 (по акции, −10 руб.)

109,90 (цена не изм.)

109,90

Рис

129,99 (+30 руб.)


139,90 (+40 руб.)

129,99 (+10 руб.)

Гречка

49,99 (-5 руб.)


51,90 (-4 руб.)

51,49 (по акции, −16 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

79,99 (цена не изм.)

59,90 (по акции, −5 руб.)

56,99 (по акции, −1 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

189,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+27 руб.)

189,90 АО «Молоко» (Крестьянское),+27 руб.)

182,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+28 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.)

169,90 «Олейна» (+10 руб.)

109,90 «Олейна» (по акции, −43,09 руб.)


Сахар, 1 кг

83,99 (цена не изм.)

83,90 (цена не изм.)

83,99 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель молодой, 1 кг

59,99 (-30 руб.)

59,90 (-40 руб.,по акции)

69,99 (-30 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (по акции, цена не изм.)

59,90 (цена не изм.)

68,99 (+9 руб.)


Капуста белокочанная свежая, 1 кг

49,99 (по акции, −10 руб.)

46,80 (-19 руб.)

50,99 (-9 руб.)

Морковь, 1 кг

69,99 (по акции, −20 руб.)

69,90 ( по акции, −50 руб.)

72,99 (-20 руб.)

Огурцы, 1 кг

149,99 (по акции, −10 руб.)

159,90 (-60 руб.)

159,99 (+30 руб.)

Помидоры, 1 кг

149,99 (по акции, −20 руб.)

269,90 (+70 руб.)

164,99 ( +15 руб.)

Лимоны, 1 кг

149,99 (по акции, цена не изм.)

149,90 (по акции, −20 руб.)

149,99 ( +10 руб.)

Апельсины, 1 кг

99,99 (по акции, цена не изм.)

99,90 (цена не изм.)

99,99 (цена не изм.)

Яблоки, 1 кг

99,99 «Голден» (по акции, −20 руб.)

124,90 «Голден»

99,99 «Голден», (по акции, цена не изм.)

Бананы, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

119,90 (-23 руб.)

99,99 (по акции, — 43 руб.)

Общая стоимость корзины

3061,74

3186,90

2974,06

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 5 августа 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24-30, и ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Дадаева, 62.

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