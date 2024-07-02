Скачки фарша и масла: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

По результатам ежемесячного мониторинга цен «Нового Калининграда» вновь только в одной торговой сети из трёх наша условная продуктовая корзина стоила дешевле 3000 рублей. Не преодолела эту планку пока только «Пятёрочка». Рекордсменами по подорожанию в июле стали мясной фарш, сливочное масло и рис. Также выросли в цене молоко и подсолнечное масло. Подробности — в обзоре.
Домашний фарш марки «Мираторг» за прошедший месяц прибавил в цене сразу 45 руб., достигнув 224,99 руб. за 400-граммовую упаковку. Правда, в наличии он был только в «Пятёрочке». Сливочное масло компании АО «Молоко» подорожало во всех трёх сетях сразу на 27-28 руб. За пачку риса сейчас приходится отдавать на 10-40 руб. больше, чем месяцем ранее. В двух магазинах из трёх подорожало подсолнечное масло (+10 руб.) и молоко (+4-10 руб.).
Из овощного набора во всех сетях из нашей подборки подешевели картофель (от 30 до 40 руб.), морковь ( от 20 до50 руб.) и капуста (от 9 до 19 руб.). На 10 — 60 рублей снизились цены на огурцы. Килограмм сейчас обходится в 150-160 рублей. Примерно так же в «Спаре» и «Пятёрочке» стоят помидоры. В «Виктории» мы не нашли томатов дешевле 269,9 руб.
Бананы благодаря акциям сейчас выгоднее покупать в «Виктории» (119,9 руб.) и особенно — в «Пятёрочке» (99,99 руб.). Также в магазинах, кроме «Виктории», действуют скидки на яблоки «Голден». Лимоны и апельсины везде стоят одинаково.
На 4-16 руб. подешевела пачка гречки. Цены на куриное филе значительно не изменились. Килограмм обходится сейчас в 419 — 439 руб. Самые дешёвые яйца (по акции) — в «Спаре» — 99,99 руб. Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,90 «Залесский фермер» ( +4 руб.)
|
49,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
59,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
79,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
77,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
74,90 «Залесский фермер» (по акции, −20 руб.)
|
81,99 «Залесский фермер» (по акции, −10 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 ( +20 руб.)
|
439 (цена не изм.)
|
419,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции)
|
149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.)
|
224,99 «Мираторг», «Домашний» (+45 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
199,99 «Гастроном № 1» (+10 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
44,99 «Зернофф» (по акции, −5 руб.)
|
69,90 «Эталон»
|
79,49 «Предпортовая» (- 5,5 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
99,99 (по акции, −10 руб.)
|
109,90 (цена не изм.)
|
109,90
|
Рис
|
129,99 (+30 руб.)
|
139,90 (+40 руб.)
|
129,99 (+10 руб.)
|
Гречка
|
49,99 (-5 руб.)
|
51,90 (-4 руб.)
|
51,49 (по акции, −16 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
59,90 (по акции, −5 руб.)
|
56,99 (по акции, −1 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
189,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+27 руб.)
|
189,90 АО «Молоко» (Крестьянское),+27 руб.)
|
182,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+28 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.)
|
169,90 «Олейна» (+10 руб.)
|
109,90 «Олейна» (по акции, −43,09 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
83,99 (цена не изм.)
|
83,90 (цена не изм.)
|
83,99 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель молодой, 1 кг
|
59,99 (-30 руб.)
|
59,90 (-40 руб.,по акции)
|
69,99 (-30 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (по акции, цена не изм.)
|
59,90 (цена не изм.)
|
68,99 (+9 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
49,99 (по акции, −10 руб.)
|
46,80 (-19 руб.)
|
50,99 (-9 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
69,99 (по акции, −20 руб.)
|
69,90 ( по акции, −50 руб.)
|
72,99 (-20 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
149,99 (по акции, −10 руб.)
|
159,90 (-60 руб.)
|
159,99 (+30 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
149,99 (по акции, −20 руб.)
|
269,90 (+70 руб.)
|
164,99 ( +15 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (по акции, цена не изм.)
|
149,90 (по акции, −20 руб.)
|
149,99 ( +10 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99 (по акции, цена не изм.)
|
99,90 (цена не изм.)
|
99,99 (цена не изм.)
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 «Голден» (по акции, −20 руб.)
|
124,90 «Голден»
|
99,99 «Голден», (по акции, цена не изм.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
119,90 (-23 руб.)
|
99,99 (по акции, — 43 руб.)
|
Общая стоимость корзины
|
3061,74
|
3186,90
|
2974,06
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 5 августа 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24-30, и ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Дадаева, 62.
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