Скачки фарша и масла: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

По результатам ежемесячного мониторинга цен «Нового Калининграда» вновь только в одной торговой сети из трёх наша условная продуктовая корзина стоила дешевле 3000 рублей. Не преодолела эту планку пока только «Пятёрочка». Рекордсменами по подорожанию в июле стали мясной фарш, сливочное масло и рис. Также выросли в цене молоко и подсолнечное масло. Подробности — в обзоре.

Домашний фарш марки «Мираторг» за прошедший месяц прибавил в цене сразу 45 руб., достигнув 224,99 руб. за 400-граммовую упаковку. Правда, в наличии он был только в «Пятёрочке». Сливочное масло компании АО «Молоко» подорожало во всех трёх сетях сразу на 27-28 руб. За пачку риса сейчас приходится отдавать на 10-40 руб. больше, чем месяцем ранее. В двух магазинах из трёх подорожало подсолнечное масло (+10 руб.) и молоко (+4-10 руб.).

Из овощного набора во всех сетях из нашей подборки подешевели картофель (от 30 до 40 руб.), морковь ( от 20 до50 руб.) и капуста (от 9 до 19 руб.). На 10 — 60 рублей снизились цены на огурцы. Килограмм сейчас обходится в 150-160 рублей. Примерно так же в «Спаре» и «Пятёрочке» стоят помидоры. В «Виктории» мы не нашли томатов дешевле 269,9 руб.

Бананы благодаря акциям сейчас выгоднее покупать в «Виктории» (119,9 руб.) и особенно — в «Пятёрочке» (99,99 руб.). Также в магазинах, кроме «Виктории», действуют скидки на яблоки «Голден». Лимоны и апельсины везде стоят одинаково.

На 4-16 руб. подешевела пачка гречки. Цены на куриное филе значительно не изменились. Килограмм обходится сейчас в 419 — 439 руб. Самые дешёвые яйца (по акции) — в «Спаре» — 99,99 руб. Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,90 «Залесский фермер» ( +4 руб.) 49,99 «Залесский фермер» (+10 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

59,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 20%, 315 г 79,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 77,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 74,90 «Залесский фермер» (по акции, −20 руб.)

81,99 «Залесский фермер» (по акции, −10 руб.) Филе куриное, 1 кг 439,99 ( +20 руб.) 439 (цена не изм.)

419,99 (цена не изм.) Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции) 149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.) 224,99 «Мираторг», «Домашний» (+45 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 199,99 «Гастроном № 1» (+10 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 44,99 «Зернофф» (по акции, −5 руб.)

69,90 «Эталон» 79,49 «Предпортовая» (- 5,5 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 99,99 (по акции, −10 руб.) 109,90 (цена не изм.) 109,90 Рис 129,99 (+30 руб.)

139,90 (+40 руб.) 129,99 (+10 руб.) Гречка 49,99 (-5 руб.)

51,90 (-4 руб.) 51,49 (по акции, −16 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (цена не изм.) 59,90 (по акции, −5 руб.) 56,99 (по акции, −1 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 189,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+27 руб.) 189,90 АО «Молоко» (Крестьянское),+27 руб.) 182,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+28 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.) 169,90 «Олейна» (+10 руб.) 109,90 «Олейна» (по акции, −43,09 руб.)

Сахар, 1 кг 83,99 (цена не изм.) 83,90 (цена не изм.) 83,99 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель молодой, 1 кг 59,99 (-30 руб.) 59,90 (-40 руб.,по акции) 69,99 (-30 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (по акции, цена не изм.) 59,90 (цена не изм.) 68,99 (+9 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 49,99 (по акции, −10 руб.) 46,80 (-19 руб.) 50,99 (-9 руб.) Морковь, 1 кг 69,99 (по акции, −20 руб.) 69,90 ( по акции, −50 руб.) 72,99 (-20 руб.) Огурцы, 1 кг 149,99 (по акции, −10 руб.) 159,90 (-60 руб.) 159,99 (+30 руб.) Помидоры, 1 кг 149,99 (по акции, −20 руб.) 269,90 (+70 руб.) 164,99 ( +15 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (по акции, цена не изм.) 149,90 (по акции, −20 руб.) 149,99 ( +10 руб.) Апельсины, 1 кг 99,99 (по акции, цена не изм.) 99,90 (цена не изм.) 99,99 (цена не изм.) Яблоки, 1 кг 99,99 «Голден» (по акции, −20 руб.) 124,90 «Голден» 99,99 «Голден», (по акции, цена не изм.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 119,90 (-23 руб.) 99,99 (по акции, — 43 руб.) Общая стоимость корзины 3061,74 3186,90 2974,06

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 5 августа 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24-30, и ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Дадаева, 62.