«Человек умирает лишь раз, второго уже не будет»: история одних похорон

«Новый Калининград» семь лет назад подробно рассказывал о ситуации в похоронной сфере Калининграда. В частности, о том, что информация о смерти мгновенно становится доступной многочисленным похоронным агентам, которые начинают «бомбить» родственников звонками. В этом году в редакцию обратилась жительница областного центра Анна*, потерявшая в декабре 2023 года единственного сына. Из её рассказа стало понятно, что ситуация не изменилась, а в некоторых моментах даже усугубилась. Мы решили рассказать историю Анны, по её просьбе поменяв имена и фамилии (документация о похоронах имеется в распоряжении «Нового Калининграда»).



«24 декабря 2023 года в возрасте 36 лет умер мой единственный сын Иван Алексеев*. Это произошло в Литовском переулке в комнате, которую он снимал с конца сентября по объявлению на сайте, — рассказывает женщина. — С 19 декабря сын перестал выходить на связь, телефон был недоступен. Я начала звонить хозяйке жилья с просьбой сходить и узнать, что случилось, поскольку адреса не знала. Она сослалась на занятость и сообщила, что позвонила соседям — те якобы сказали, что в комнате тихо, не горит свет, а Иван говорил, что уезжает за город. Я забеспокоилась еще больше. Если бы он уехал, то взял бы с собой телефон. Более того, если не горит свет и разрядился телефон, значит, сыну настолько плохо, что нужна помощь. Тем более что у него были проблемы со здоровьем».

Анна — в прошлом юрист, адвокат, сейчас на инвалидности, поэтому не может лишний раз покинуть свою квартиру. Она попросила хозяйку квартиры зайти в комнату к Ивану и выяснить ситуацию. «В конце концов она пообещала сделать это 24 декабря, но весь день не отвечала на звонки. В половине седьмого вечера она позвонила сама и сказала: „Я только что открыла дверь, а он лежит мертвый“. Через некоторое время мне позвонил оперуполномоченный уголовного розыска, потом женщина, которая не представилась и заявила, что на месте работает опергруппа, ко мне подъедет сотрудник полиции, чтобы взять объяснения. Я решила приехать сама и позвонила хозяйке жилья, но та заявила, что Ивана уже увезли, а она ждать меня не собирается. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности», — рассказывает Анна.

Буквально через 20 минут на женщину обрушился шквал звонков из различных бюро по оказанию ритуальных услуг. Также позвонил оперуполномоченный Ленинградского ОВД и сообщил, что смерть некриминальная, что он выписал направление на судебно-медицинское исследование в связи с молодым возрастом умершего. Несколько раз звонила женщина, которая не представилась, и заявляла: «Звоню с места смерти вашего сына. Работает опергруппа. К вам подъедут сотрудники полиции, чтобы взять объяснения».





«Я была убита горем и ответила, что нахожусь в шоке, не в состоянии ни с кем разговаривать. Тогда она начала кричать истерическим голосом: „Полиция ждать не будет. Если вы не откроете, дверь взломают и вас опросят принудительно“. Через некоторое время она же сообщила: „Сейчас к вам подъедет сотрудник полиции Евгений. До этого времени дверь никому не открывайте, на звонки не отвечайте“, — вспоминает Анна. — Через 10 минут раздался звонок: „Я Евгений, стою у вашей двери, откройте мне“. Молодой человек прямо с порога заявил: „Я дежурный сотрудник полиции по городу Калининграду по смертям. Только я один имею право приезжать на место смерти и к родственникам. К вам я приехал для вашей безопасности, чтобы предупредить, что в городе орудуют мошенники — сотрудники ритуальных агентств. Особенно опасайтесь агентов бюро ***, там все отпетые мошенники, воспользуются вашим горем и обчистят до нитки“».

Молодой человек рассказал женщине, что был на месте смерти её сына «в составе опергруппы», искал документы Ивана, и в рюкзаке в бумажнике нашел его паспорт. Также он заявил, что присутствовал при осмотре тела бригадой скорой помощи — врач сказал, что «смерть наступила 3-4 часа назад».

«„Я отвез тело в морг, заплатил санитарам, и вы мне должны 2 тысячи“, — заявил Евгений. После этого он стал мне задавать вопросы по поводу сына: где он жил, с кем жил, почему снимал комнату, где и кем работал, с кем общался и т.д. Я попросила его предъявить удостоверение, и он протянул мне визитную карточку, на которой было написано, что он из МУП „Альта“, и поспешил пояснить: „Как я уже говорил, я работаю от полиции и мои услуги совершенно бесплатные“. Я не стала с ним больше разговаривать и попросила покинуть квартиру. Хотя мне было известно, что вывоз тела в морг производится бесплатно, я отдала ему деньги, только чтобы он наконец-то ушел, — рассказывает женщина. — На следующее утро я несколько пришла в себя и поняла, что приходил мошенник, который зарвался настолько, что, не моргнув глазом, присвоил себе полномочия сотрудника полиции. На собственном примере я убедилась, что в шоковом состоянии люди неадекватно оценивают ситуацию, ведь я почти поверила всему, что мне говорил этот Евгений. Кстати, он начал названивать мне уже с полседьмого утра, но я не отвечала. В интернете я нашла информацию о ритуальных агентствах и решила обратиться в „Альту“, единственное в городе муниципальное предприятие по оказанию такого рода услуг. Поскольку Евгений якобы являлся сотрудником этого предприятия, то я в конце концов согласилась на его настойчивые предложения о встрече. Тем более он сказал, что готов мне помочь бесплатно, чисто по-человечески».

26 декабря Евгений приехал домой к Анне и от руки расписал расценки на захоронение и кремации. Он пояснил, что его услуги (организация похорон) будут стоить 4000 руб. и включают в себя оформление документов, доставку тела в морг и крематорий, доставку вещей в морг, предоставление ритуально-похоронных аксессуаров, сопровождение на церемонии кремации, а также доставку урны с прахом и документов на дом. Женщина решила выбрать кремацию. Евгений сообщил, что оплатить расходы по кремации необходимо 28 декабря, кремация будет назначена на следующий день, поскольку 29 декабря — это последний день работы крематория в году. Полная стоимость кремации — 55 тысяч рублей.

«За два дня я собрала требуемую сумму. 28 декабря в 11 часов агент приехал ко мне домой, молча заполнил квитанцию и поставил свою подпись. Когда я посмотрела на квитанцию, то не поверила своим глазам. Оказывается, я должна была заплатить за два гроба. Кроме того, 2000 руб. за транспортировку тела в морг, несмотря на то, что с меня уже взяли эти деньги в день смерти сына. За прочие услуги стоимость возросла в 2-3 раза. Свои „бесплатные“, оказанные „чисто по-человечески“ услуги агент оценил уже в 15000 руб., взамен четырех ранее оговоренных. Более того, он потребовал с меня еще 15000 „за услуги крематория“ и заявил, что квитанция будет представлена крематорием в день кремации, — рассказывает Анна. — На столе лежали деньги — моя мизерная пенсия в 14 тысяч, которую накануне принесла почтальон. Евгений сказал: „А вы говорите, что денег нет“, взял деньги и положил себе в карман. Я была поражена, сказала, что квитанция меня не устраивает, и отказалась ее подписывать. Тогда он сказал, что порвет квитанцию и никакой кремации в этом году не будет, а потом якобы еще неделю после Нового года крематорий не работает. Я не могла даже представить, что тело моего сына будет оставаться в морге столько времени, и подписала квитанцию».

Однако на следующий день, 29 декабря, агент позвонил и сказал, что кремации не будет, поскольку в крематории не хватило времени, и что её перенесли на субботу. При том, что в назначенное ранее время в крематорий на кладбище в пос. Сазоновка уже должны были приехать друзья и знакомые. Всё это настолько возмутило женщину, что она позвонила по телефону, который был указан на сайте МУП «Альта».

«Я спросила, когда можно переговорить с директором по поводу конфликта с их агентом. Ответил мужчина: „Я заместитель директора, меня зовут Сергей. Я здесь как раз для того, чтобы решать конфликтные ситуации. Подъезжайте ко мне в офис по адресу ул. Карла Маркса“, — рассказывает Анна. — Когда он увидел квитанцию, его возмущению не было границ. Он сказал, что агент решил на мне „накрутить“, позвонил кому-то и возмущался ситуацией. Квитанцию он оставил у себя, мотивируя тем, что она ему нужна для уточнения деталей. Мы договорились встретиться после кремации и новогодних выходных».

30 декабря за час до кремации женщине позвонил Евгений и сказал, что через десять минут подъедет катафалк. «Он сказал: „Дальше всё сами, я больше не участвую“. В катафалке были только я, водитель и молодой человек, некто Саша. Я попросила открыть гроб, но Саша заявил: „Это невозможно. Тело в таком состоянии, что гроб нельзя открывать. Его даже опознать невозможно, потому что кожа слезла. Я его сфотографировал на телефон“. И он показал мне фотографию, на которой невозможно было понять, что за человек лежит в гробу, — вспоминает женщина. — Когда мы приехали в крематорий, там никого не было, кроме дежурного, у которого я спросила, когда можно забрать урну с прахом. Я была совершенно потрясена и до сих пор не знаю, был ли это мой сын и кто на самом деле кремирован».





Анна обратилась в «Альту», чтобы выяснить, почему был закрыт гроб, ей пообещали, что Евгений позвонит и всё объяснит. Но никакого звонка так и не было. В Бюро судмедэкспертизы ей ответили, что на момент вскрытия 28 декабря тело было в нормальном состоянии.

«4 января мне выдали урну с прахом и документы о кремации. Я заказывала достойную красивую урну, я получила черную пластмассовую банку, — говорит женщина. — 11 января, как и договаривались, я позвонила Сергею, номер которого нашла на сайте „Альты“ и который назвался до этого заместителем директора муниципального предприятия, сообщила ему о произошедших трагических событиях. Неожиданно он сказал, что он директор крематория, претензий к нему быть не должно. Я позвонила в „Альту“ по другому номеру и объяснила, что мне необходимо переговорить с директором. Спустя некоторое время позвонил директор Валерий Нечай и сказал, что агент Евгений не является сотрудником „Альты“, а Сергей — не его заместитель, и он за них не отвечает. Но через некоторое время он перезвонил и сказал, что хочет помочь „из соображений корпоративной этики“ и будет способствовать „урегулированию конфликта“».

Анна рассказывает, что 12 января приехала в офис на Карла Маркса и увидела квитанцию о похоронах, в которой значилась фамилия не Евгения, а некого Ларионова. «Были изменены расценки, не было моей подписи. Я потребовала, чтобы мне вернули деньги за не оказанные услуги морга, услуги церемониймейстера, транспортировку тела в морг и необоснованно завышенные и к тому же не выполненные услуги агента. Мой оппонент торговался из-за каждой копейки. А итоге мне вернули 16000 руб. и потребовали расписку. Я написала, — говорит Анна. — Я приехала на эту встречу в надежде пробудить в этих людях совесть и чтобы они мне, наконец, объяснили, что произошло с телом моего сына. Но для меня стало очевидно, что человеческое им чуждо. Ради памяти моего сына я решила прекратить этот сутяжный разговор. Чтобы граждане нашего города были бдительны, я обратилась в „Новый Калининград“».

Анна написала заявление в Следственный комитет с просьбой проверить «похоронщиков» и до сих пор не уверена до конца, Ивана ли кремировали 30 декабря или какого-то другого человека. «А ведь человек рождается и умирает только один раз, второго уже не будет», — говорит она.

«Новый Калининград» связался с агентом Евгением и попросил его прокомментировать ситуацию. Он сообщил, что Анна написала расписку, что претензий не имеет, а также пообещал выйти на связь, чтобы позже разъяснить свою позицию. Но на связь не вышел, на телефонные звонки журналистов не отвечал.

ИП Алексей Ларионов, бланк строгой отчётности которого использовал для оформления похорон Евгений, сообщил, что молодой коллега был на испытательном сроке, поэтому и использовал чужую квитанцию: «Он тогда еще не был ИП, я решил ему помочь. Чтобы человек был спокоен, что у него финансовый отчет, чтобы клиент видел, что все по-белому, все законно, все обоснованно. По поводу отсутствия чётких расценок и дублирования услуг в квитанции... У каждого похоронного агента своя бригада — рабочие, катафалк. У одного, допустим, старый автомобиль, у другого — новая машина. Для кого-то важно, чтобы похороны прошли хорошо, там всё было красиво организовано. А кому-то без разницы — закопали и забыли. Поэтому и нет единого прайса, всё зависит от индивидуального случая».

В ООО «Калининградский крематорий» «Новому Калининграду» сообщили, что несмотря на то, что на сайте учреждения расценок нет, они установлены, — комплекс услуг стоит 46 тысяч рублей с автобусом, помощниками, подготовкой тела к захоронению, специальным гробом для кремации. «А если кому-то предлагают больше, то это просто агенты накручивают, которые по городу бегают», — сообщил наш собеседник.





«Новый Калининград» обратился в правительство области с просьбой прокомментировать историю похорон сына Анны, запросив в минконтроля информацию о том, кто осуществляет контроль за сохранностью персональных данных умерших людей и почему эти данные оказываются в свободном доступе со стороны похоронных агентов; нa основании чего похоронные агенты требуют от родственников покойных деньги за вывоз тел умерших из дома в морг; являются ли платными услуги морга; почему услуги кремации не входят в гарантированный перечень, несмотря на наличие в регионе крематория, расположенного рядом с муниципальным кладбищем; куда обращаться жителям региона в случае нарушения их прав со стороны похоронных агентств.

В пресс-службе правительства ответили, что погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления, в Калининграде такой службой определено муниципальное предприятие «Альта».

«Постановлением администрации Калининграда от 07.02.2019 № 60 утверждены Правила содержания мест погребения и порядка деятельности общественных кладбищ городского округа, контроль за соблюдением которых осуществляется также органом местного самоуправления. В свою очередь, решение вопросов, содержащихся в поступившем документе [запросе на получение информации от СМИ], в соответствии с положением о министерстве, не относится к его компетенции. Рекомендуем адресовать ваш информационный запрос в администрацию Калининграда», — говорится в ответе пресс-службы правительства на информационный запрос.

В администрации Калининграда сообщили, что специализированной службой по вопросам похоронного дела определено муниципальное предприятие «Альта», услуги кремации останков умерших (погибших) в рамках гарантированного перечня не предусмотрено.

Директор МП «Альта» Валерий Нечай для комментариев оказался недоступен.

От редакции: эта история вновь подняла целую серию вопросов, на которые пока нет ответов. Откуда похоронные агенты берут информацию о смерти людей и контакты их родственников, почему нет контроля за сохранностью персональных данных, каким образом похоронные агенты оказываются на месте смерти людей и без разрешения родственников изымают их документы. Как так получается, что человек звонит по телефону, указанному на сайте муниципального предприятия, и попадает совсем в другую организацию. На основании чего похоронные агентства и агенты не имеют утверждённых расценок на свои услуги и т.п. Почему власти умывают руки, когда дело касается одного из самых тяжёлых событий в жизни людей — похорон близких людей. Поэтому продолжение следует.

*Имя и фамилия изменены

Текст — Оксана Майтакова, фото: Оксана Майтакова, Юлия Власова / «Новый Калининград»