Море брани: какие методы используют для воспитании юнармейцев в Гусеве

«Юнармия» — всероссийское военно-патриотическое общественное движение для детей и подростков с 8 до 18 лет., направленное на воспитание в подрастающем поколении среди прочего совестливости, верности, достоинства. Однако в сводном отряде Гусева патриотизм детям прививали совсем иными методами — нецензурными словами и грубостью. В сути конфликта разбирался «Новый Калининград».

Эта ситуация вскрылась благодаря принципиальной позиции 16-летней школьницы Оли из Гусева (имя изменено редакцией в интересах несовершеннолетней). Старшеклассницу воспитывает бабушка. При этом школьница — одна из тех, кого называют активистами: участвует жизни учебного заведения, в общегородских мероприятиях, занимается волейболом, член Федерации спортивного туризма области и самое главное — состоит в «Юнармии». Причем для девочки Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение — важная часть жизни, школьница хочет свою дальнейшую жизнь связать с Вооруженными силами. В прошлом году она стала призёром конкурса «Юнармеец года», заняв третье место и уступив лишь двум парням. Она дважды принимала участие в Патриотическом военно-мемориальном марше «Дорогами разведгруппы «Джек», награждена нагрудными знаками «Поход» и «Марш», отмечена медалью «Юнармейская доблесть» 3-й степени. Однако, несмотря на заслуги, подростка исключили из сводного отряда муниципалитета и потребовали сдать форму.

Как говорится на сайте «Юнармии», движение направлено на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства и любви к своей Родине. Помимо этого, в рядах «Юнармии» «формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и самостоятельность». В движение вступают молодые люди, мечтающие связать свою жизнь с военной средой.

Сама Оля рассказывает, что конфликт произошёл из-за того, что она нелестно выразилась о командире сводного отряда Гусева Арине Барыкиной. У Ольги в августе после похода стали болеть колени, однако представителей «Юнармии» вызвали на фестиваль Первой мировой войны, где нужно было маршировать. Девочка попыталась отказаться, но ей пригрозили лишением формы. В итоге она пришла на фестиваль, командира там не оказалось. Другой юнармеец подошёл к девочке и передал слова командира, чтобы Оля сдала форму. Школьница позволила сказать, что думает об этой ситуации. В итоге началась травля.

Несколько слов о командире сводного отряда «Юнармии» в Гусеве Арине Барыкиной. Это взрослая совершеннолетняя девушка. Она закончила школу в Гусеве несколько лет назад, уехала учиться в Калининград. В 2020 году её назначили руководить сводным отрядом движения восточного муниципалитета. Арина общается с подчинёнными в основном через социальные сети. Из переписки видно, что командир обращается к подросткам, используя такие слова, как «гадёныши», довольно часто употребляет ненормативную лексику (эти слова скрыты в скринах переписки в связи с требованиями законодательства). За неповиновение угрожает исключением из отряда. Методы работы командира отряда и стали поводом для публикации.

Переписка из чата Юнармии Гусева, скрыты нецензурные выражения командира, а также имена и контакты несовершеннолетних

В конфликте между школьницей и командиром поучаствовали и представители администрации Гусева. Сотрудница администрации Ольга Кушнир предложила Оле сдать форму муниципалитета и взять школьную форму юнармейца. «Я на тот момент это сообщение проигнорировала, но на следующий день она уже начала писать не по-детски, — делится девочка. — Мол, хватит заниматься детским садом, давай по-хорошему или ты хочешь, чтобы я позвонила начальству школы? Она позвонила, она подключила, вернее, как я считаю, натравила, управление образования». Под давлением Ольги Кушнир и Арины Барыкиной школьница 25 сентября сдала форму юнармейца.

Подобный случай в сводном отряде, как утверждает Оля, не первый. По её словам, похожим образом из «Юнармии» «выгнали двух парней-выпускников». Они не посещали мероприятия из-за подготовки к экзаменам, к ним поступило требование сдать форму. Разбираться с ситуацией они не стали из-за нагрузки в школе. Оля же решила идти до конца, поскольку связывает своё будущее с движением. Девочка обратилась к местным властям, дошла до министерства по делам молодёжи, написала в СМИ.

«Новый Калининград» связался с начальником регионального штаба «Юнармии» Калининградской области Дмитрием Золотарёвым для прояснения ситуации. Он пообещал передать информацию в администрацию для начала разбирательств. Также редакция предложила администрации Гусева прокомментировать методы работы с подростками командира их сводного юнармейского отряда.

На официальный запрос портала замглавы администрации Гусевского округа Людмила Томина ответила, что Арина Барыкина при организации работы в сводном отряде «руководствуется уставом „Юнармии“, а также представляет интересы ребят в пределах своей деятельности». В администрации также отметили, что ранее жалобы на Барыкину к ним не поступали. Что касается сотрудницы администрации Ольги Кушнир, то как утверждают местные власти, решение об исключении старшеклассницы из «Юнармии» она принять не могла, поскольку «в соответствии с уставом участие в движении и выход из движения является добровольным».

Также в администрации Гусева сообщили, что 2 октября состоялось заседание муниципального штаба Гусевского отделения «Юнармия», где был рассмотрен вопрос о соблюдении «Кодекса этики и поведения участника и работника ВВПОД «Юнармия». «Вследствие с возникшей конфликтной ситуацией в муниципальном сводном отряде, решением штаба Барыкина А. привлечена в дисциплинарному взысканию», — говорится в ответе на запрос. Кроме того, в администрации добавили, что на данный момент Оля является действующим участником движения «Юнармии».





Что касается командира сводного отряда, Арина Барыкина также согласилась дать комментарий «Новому Калининграду»:

«Оле* было сделано не одно устное замечание ( также я прописывала их ей в личной переписке), уточню некоторые из них: она не соблюдала форму одежды и правила поведения на мероприятиях различного уровня, приходила с прической не по уставу, могла встать и уйти посреди концерта, на который был приглашен отряд, что сказывалось на других участниках. <...> Она является действующим участником движения, исключить из него любого участника можно только по решению Главного Штаба <...>. Она состоит в отряде своей школы и от своего школьного отряда будет участвовать в муниципальном этапе проекта „Пост N 1“, как и в конкурсе „Юнармеец года“, куда и в прошлом, и в этом году прошла отбор, и будет активно принимать участие как юнармеец Гусевского городского округа. В данный момент вопрос о ее возвращении в сводный отряд не рассматривается, так как она ещё никак себя не зарекомендовала в школьном отряде».

Арина также сообщила, что в Гусеве она бывает несколько раз в месяц, поскольку там живёт её семья, лично присутствовала на собрании 2 октября и собирается побывать на полуфинале конкурса в конце октября, «а возможно, и раньше, если будет необходимость».

«Оскорблений в адрес не было, а за нецензурные выражение на заседании штаба мне было вынесено дисциплинарное взыскание, отмечу, что в Юнармии я состою сама как участник с 2017 г. (мой седьмой класс), и с ребятами работаем мы, соответственно, очень давно, за это время многие из них сменились. Но тактика моей работы как командира, а далее руководителя отряда не менялась с 2020 года», — сообщила Арина Барыкина.

Можно было бы оставить слова командира гусевской Юнармии без комментариев, если бы не скрины переписки, из которых очень хорошо видна тактика работы молодого начальника. Благодаря принципиальности 16-летней школьницы стало известно, как именно в этом муниципалитете пытаются воспитывать в подрастающем поколении совестливость, верность и достоинство.

Текст: Виктория Никонорова, Оксана Майтакова, иллюстрации: скрины из переписки чата Юнармии Гусева, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»