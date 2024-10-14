Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото)

Жители пос. им. А Космодемьянского в субботу в ходе митинга собрали подписи под обращениями в защиту чистого воздуха в микрорайоне и сохранению деревьев от вырубки. Как сообщает общественное движение «Наш берег», митинг был санкционирован городскими властями, в акции протеста приняли участие 50 человек.



Жители высказали претензии к компаниям «Балтптицепром», мусоросжигательному комплексу на территории Силикатного завода, и «Автотор». По словам участников митинга, предприятия являются источниками зловонного запаха. Кроме того, участники акции заявили о бесконтрольной вырубке, повреждении деревьев, самозахвате зелёных зон, захламлении земли, выделении городских лесов под частный зоопарк, угрозе земельному массиву на участке около строящейся гостиницы «Автотор-Арены» и т.п.

«Материалы будут переданы контролирующим, правоохранительным и надзорным органам для проведения разбирательств по всем фактам нарушения природоохранного законодательства, установления виновных и их наказания», — сообщается в пресс-релизе движения по итогам митинга.

«Новый Калининград» направил запросы в компании «Автотор» и «Балтптицепром», а также в правительство области с предложением прокомментировать ситуацию.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»