Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото)

Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото) Жители пос. им. А Космодемьянского пожаловались на скверный запах и вырубки (фото)
Все новости по теме: Экология

Жители пос. им. А Космодемьянского в субботу в ходе митинга собрали подписи под обращениями в защиту чистого воздуха в микрорайоне и сохранению деревьев от вырубки. Как сообщает общественное движение «Наш берег», митинг был санкционирован городскими властями, в акции протеста приняли участие 50 человек.

Жители высказали претензии к компаниям «Балтптицепром», мусоросжигательному комплексу на территории Силикатного завода, и «Автотор». По словам участников митинга, предприятия являются источниками зловонного запаха. Кроме того, участники акции заявили о бесконтрольной вырубке, повреждении деревьев, самозахвате зелёных зон, захламлении земли, выделении городских лесов под частный зоопарк, угрозе земельному массиву на участке около строящейся гостиницы «Автотор-Арены» и т.п.

«Материалы будут переданы контролирующим, правоохранительным и надзорным органам для проведения разбирательств по всем фактам нарушения природоохранного законодательства, установления виновных и их наказания», — сообщается в пресс-релизе движения по итогам митинга.

«Новый Калининград» направил запросы в компании «Автотор» и «Балтптицепром», а также в правительство области с предложением прокомментировать ситуацию.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter