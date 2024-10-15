«Много слов о в***не»: как в Калининграде открылись Дни литературы

В Калининграде в понедельник официально открылись очередные Дни литературы, как обычно, при поддержке правительства области и регионального министерства культуры и туризма. Зал Кафедрального собора был почти полон — на торжественное мероприятие пришли представители местной творческой интеллигенции и просто любители литературы. Со сцены в этот день в основном звучали стихи на тему СВО. На открытии форума побывал и «Новый Калининград».



Сначала перед публикой выступил губернатор Алексей Беспрозванных с рассказом о том, что Дни литературы проходят в регионе уже в 23-й раз, о том, как важна книга. «Для меня печатная книга имеет особый смысл. Когда-то моя бабушка передала мне всю библиотеку деда, которую он очень долго собирал. И когда начинаешь читать одну из книг, ты не только переживаешь историю в ней, а чувствуешь связь с родным человеком, которого уже нет рядом. Это ценно», — рассказал губернатор.

Затем Беспрозванных вручил дипломы победителям международного литературного конкурса фантастического рассказа «Прыжок над бездной», посвященного творчеству легендарного калининградского фантаста Сергея Снегова. В этом году в конкурсе приняли участие 268 авторов из восьми стран мира, победителем был признан Артур Омаров из Владикавказа.

А потом началась творческая часть торжественного мероприятия. В этом году организаторы литературного форума пригласили в Калининград московских поэтов-участников всероссийского литературного проекта «Поэты — России», который стартовал в сентября. В телеграм-канале проекта отмечается, что реализуется он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Захара Прилепина, федерального СМИ «Ваши Новости» и культпространства «Бункер на Лубянке». Часть участников — представители так называемой современной Z-поэзии: стихи Дмитрия Артиса, Александра Пелевина, Анны Долгаревой, Игоря Караулова входят также в сборник «ПоэZия русского лета». Поэтому неудивительно, что в Кафедральном соборе в понедельник вечером звучали в основном произведения о специальной военной операцией, а слово «в***на», которое до сих пор не разрешается использовать в прессе под угрозой наказания, звучало со сцены почти в каждом выступлении, вызывая у некоторой части публики когнитивный диссонанс.

36-летняя поэтесса Анна Долгарева, работающая военным корреспондентом c Донбассе в 2015 года, рассказала, что заменять слово «в***а» словом «специальная военная операция» рекомендовано в прессе. «Но по факту, конечно, это в***а, причем это такая народная в***а, которая достаточно глубоко всю Россию затронула, — рассказала Долгарева. — Поэт говорит языком народа. Народ, конечно, говорит «в***а. И конечно, для Донбасса в 2014 году это была именно она». Кстати, немало людей пришли на открытие Дней литературы именно «на Долгареву», а затем стояли к ней в очереди за автографами.

Но, вероятно, для ещё одной части гостей, пришедших в Кафедральный собор, эта тематика оказалась довольно неожиданной — к окончанию мероприятия чуть ли не треть зала опустела. Губернатор, кстати, ушёл первым. Впрочем, он как раз, скорее всего, был просто занят государственными делами.

В число участников открытия Дней литературы вошли лауреат премии «Книга года −2024» Дмитрий Воденников, поэт, военкор Анна Долгарева, поэт, писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер −2021» Александр Пелевин, поэт, прозаик, драматург, ветеран СВО Дмитрий Артис, поэт Алексей Шмелев, поэт, публицист Игорь Караулов поэт, переводчик, редактор Надежда Кондакова. Аккомпанировал поэтам музыкант-импровизатор Сергей Летов, старший брат легендарного рок-музыканта Егора Летова.

Форум продлится до 31 октября, он включает большое число событий — презентации новых произведений и книг калининградских авторов, творческие вечера и т.п. Полностью познакомиться с программой мероприятий можно на сайте областной научной библиотеки по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Александр Степаненко