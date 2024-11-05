Хирург Иван Зеленский: в областной больнице мне предложили должность грузчика

Врач торакальный хирург-онколог Иван Зеленский приехал в Калининград более шести лет назад. Однако, за эти годы он так и не получил возможности работать в полном объеме по специальности. «Новому Калининграду» доктор рассказал, с какими проблемами столкнулся в регионе, испытывающем острый дефицит медицинских кадров.

Группа поддержки 39-летнего Ивана Зеленского летом 2024 года направила главе региона Алексею Беспрозванных письмо в поддержку доктора. Документ подписал 71 человек: пациенты и коллеги врача. «Доктор столкнулся с тем, что в области, которая широко, буквально на каждом углу при каждом удобном случае практически кричит о кадровом голоде в медицине в то же время не может найти достойного применения рукам и знаниям узкого специалиста опытного торакального хирурга, проводившего уникальные операции, имеющего высшую квалификационную категорию и медаль „За заслуги в здравоохранении“...», — говорится в письме.

— Иван Владимирович, почему вы решили переехать в Калининградскую область?

— Решение о переезде на ПМЖ в Калининград не было спонтанным и далось непросто. На самом деле в регион меня звали не единожды. В начале, в 2010 году знакомые, зная, что у меня есть опыт преподавания медицинских дисциплин, предположили место на медицинском факультете в БФУ им. Канта. В 2016 году в связи с планами правительства области по поводу строительства нового Онкоцентра родственники вновь позвали меня переехать в регион.

Я приехал сюда из Казахстана, где в последние годы руководил отделением торакальной хирургии и опухолей головы/шеи в онкодиспансере областного значения. За время работы в онкодиспансере я не проводил оперативных вмешательств, пожалуй, разве только на головном мозге. Тогда мне повезло, я работал в дружном коллективе, под руководством мудрых руководителей, и у нас было принято помогать коллегам в сложных клинических ситуациях — отсюда и такой опыт.

— Когда вы принимали решение о переезде, то уже знали, где будете работать?

— Да, конечно. Летом 2017 года меня пригласили на собеседование из областного минздрава, я приехал на аудиенцию к бывшему на тот момент главврачу Калининградской областной больницы Роману Вискову. В ходе беседы выяснилось, что вакантных ставок в отделении торакальной хирургии в КОКБ пока на тот момент не было. Но при этом обсуждалась перспектива освобождения ставки в скором будущем за счет ухода из отделения одной пенсионерки довольно почётного возраста. На это и был расчёт, когда я принимал решение о переезде.

В короткое время после собеседования я подтвердил документы об образовании, дипломы и сертификаты, прошел процедуру нострификации, получил все необходимые разрешительные документы из Росздравнадзора и приехал в область уже на постоянное место жительства, чтобы трудиться на благо здоровья жителей Янтарного края. При переезде получил небольшую поддержку и от бывшего губернатора Антона Алиханова, который посодействовал получению гражданства. На этом, пожалуй, вся поддержка и закончилась.

Однако после переезда в Калининградскую область в 2018 году приступить к операциям в отделении торакальной хирургии КОКБ не получилось. Обещанную руководством больницы ставку, которую занимала 86-летняя пенсионерка, после её ухода отдали другому — молодому врачу, буквально вчерашнему студенту. Мне объяснили происходящее якобы заключенным с ним раннее договором, о котором почему-то мне никто ничего не сказал в 2017 году во время собеседования. Мне лишь предложили вести приём в диагностическом центре областной больницы — принимать онкологических пациентов амбулаторно, и ждать, когда освободится ставка оперирующего хирурга в стационарном отделении в следующий раз.

Так, в ожидании вакантного места прошли два года. В состоянии безысходности я обратился к Кириллу Баринову, исполнявшему тогда обязанности главного врача онкоцентра-призрака. Он посоветовал набраться терпения, так как он не в силах был заставить руководство ОКБ допустить меня к операционную столу.

— А вы не пробовали искать работу в других лечебных учреждениях города?

— Понимаете, мои профессиональные интересы лежат в области грудной (торакальной) хирургии, а специфика данной специальности подразумевает работу на жизнеобеспечивающих органах, вблизи бьющегося сердца. Такие операции сложны не только в техническом исполнении, они как правило длительны по времени, энергозатраты для операционной и анестезиологической бригады и экономически ресурсозатратны для больницы. Один только щелчок аппарата для прошивания тканей обойдется клинике в десятки тысяч рублей. Ни одна частная клиника в Калининградской области не может позволить себе открытие торакального отделения, так как это окажется нерентабельно и даже разорительно для неё. Операции на органах грудной клетки возможны лишь в хорошо оборудованных больницах. В нашем регионе такими являются только Областная клиническая больница и Военно-морской госпиталь им. Л.М. Савулькина. Именно в госпиталь меня и пригласили на вторую работу весной 2021 года (и отмечу, что в госпитале очень хороший и отзывчивый коллектив).

Вторую работу я взял вынужденно, разрываясь между желанием найти профессиональное применение своим рукам и возможностью свести концы с концами в финансовом отношении, так как с 2020 года я выплачиваю ипотеку: в служебном жилье на протяжении нескольких лет мне неоднократно отказывали.

Три года я в буквальном смысле слова работал на износ: с утра до обеда оперировал, а потом ехал в диагностический центр, где амбулаторно до глубокого вечера принимал еще по 25-30 человек — онкологических больных, вместо положенных на ставку 18.

— В течение этих лет в областной больнице так и не освободилась ставка?

— Ставки в стационаре освобождались. Но каждый раз их отдавали кому-то другому, чаще, как я полагаю, по родственному или дружескому принципу.





Иван Зеленский, фото из личного архива

— Как вы считаете, почему так произошло?

— Более двух лет назад случилась неприятная история... В поликлинике ОКБ я обследовал пациентку и, обнаружив у неё опухоль в грудной клетке, отправил ее в торакальное отделение областной больницы на операцию. В стационаре областной больницы операцию пациентке провели, однако сообщили, что никакой онкологии у нее нет. Я прямо не поверил своим глазам, когда через несколько месяцев после операции, пациентка вновь пришла ко мне с обследованием, при котором выявили всё то же новообразование! Ещё раз всё перепроверил, пересмотрел дооперационные и послеоперационные диски — новообразование на самом деле никуда не делось, а находилось на том же самом месте! На мои слова о повторной операции в КОКБ пациентка ответила категорическим отказом. Но через несколько дней она оказалась на пороге нашей ординаторской в госпитале — сказала, что прочитала отзывы обо мне на сайте Продокторов. Сообщила, что с места не сойдет, если я не прооперирую её лично.

Мы госпитализировали больную по ОМС (как любое федеральное учреждение России Военный госпиталь работает с гражданским населением области, оказывая нуждающимся высокотехнологичные виды медицинской помощи). И выполнили в итоге необходимый объем операции. Исследование удаленной опухоли под микроскопом подтвердило её злокачественный характер.

Когда пациентка узнала результаты своей гистологии, то написала жалобу в минздрав с требованием наказать доктора, проводившего операцию, за ненадлежащее оказание медпомощи в торакальном отделении КОКБ, на которую получила ответ, что вся оказанная помощь была проведена верно, под контролем заведующего отделением. В этой истории уже два года разбираются правоохранительные органы. Хотя я просто видел на сайте документы об образовании оперировавшего врача — уровень его квалификации вызывает сомнения. Разбирательство продолжается уже довольно продолжительное время, из материалов дела даже «терялись» некоторые документы. На данный момент оно возобновлено.

Прискорбно, то, что этот случай не единичный. В скором времени произошел еще один случай, когда консилиум из пяти врачей-онкологов, к слову сказать руководителей структурных подразделений, отказал в лечении ещё одному пациенту. Пациент поступил в торакальное отделение Военного госпиталя с кровотечением из распадающейся опухоли и тяжелой анемией. Мы провели операцию. Он не просто жив: к нему вернулось не только качество, но и активный образ жизни.

После двух этих случаев начались репрессии со стороны руководства областной больницы — я так понимаю, они стали искать причины избавиться от меня. Один раз я опоздал на 15 минут из-за того, что задержался на операции в госпитале, мне тут же вынесли выговор. Хотя пациенты все были предупреждены медсестрой о задержке и отнеслись к данному факту с пониманием, все в тот день были проконсультированы. Но руководство посчитало необходимым вынести мне дисциплинарное взыскание.

Потом случилась история, когда я рекомендовал пациентке с четвёртой стадией заболевания, страдающей от адских болей с непереносимостью наркотических анальгетиков, лекарственный (ненаркотический) препарат, который качественно облегчил бы её состояние. Так как препарат довольно дорогостоящий для кошелька среднего калининградца и не входит в список ЖНЛП, родственники пациентки обратились в минздрав с просьбой помочь им его закупить. Руководство КОКБ мне вынесло второе дисциплинарное взыскание по сути за то, что я просто рассказал пациентке, что такое лекарство существует.

Также я стал слышать в свой адрес высказывания о том, что в отделении я не нужен, со мной никто не хочет работать, я переселенец из Казахстана и вообще «купил диплом за стадо баранов».

— Онкологический центр открылся, наконец. Вас взяли на работу?

— Летом 2024 года меня в областной клинической больнице сократили — как раз начал формироваться штат нового онкологического центра. Я получил приказ о сокращении, в котором мне предлагалось занять вакантные на тот момент должности в больнице — помимо прочих, в списке были перечислены должности санитара, грузчика, массажиста, оператора ЭВМ и уборщика территорий. Я подал заявление на приём в новый онкоцентр, но мне отказали — сослались на не устроившие руководство Онкоцентра «деловые качества». Хотя на самом деле ни один из присутствовавших на собеседовании представителей Онкоцентра ни дня не отработал со мной в одном коллективе, чтобы судить о моих деловых качествах.

Я с представителями группы поддержки побывал на личном приёме у вице-премьера по социальной политике Ильи Баринова. Встречался с и.о. министра здравоохранения Наталией Берездовец, замминистра Анной Поповой, главврач КОКБ Константином Локтионовым. Ответ просто обескуражил: мне сказали, что если я до сих пор не трудоустроен в системе здравоохранения Калининградской области — значит эта система во мне не нуждается.

Я, наверное, давно бы уже уехал из региона, в котором оказался не нужен, но какие-то причины пока меня всё же удерживают. Конечно же, хотелось бы получить ответы от представителей властей, почему на протяжении всех 6 лет, когда в отделении грудной хирургии многократно освобождалась вакансия врача-онколога или торакального хирурга, эту должность занимали другие люди, в том числе, у которых меньше опыта и навыков. Группа поддержки писала во всевозможные инстанции, но в ответ лишь слышали, что это «особенности кадровой политики в области».

Я очень благодарен тем, кто меня поддерживает. Основная наша сейчас цель — добиться справедливости. Очень надеюсь, что новое руководство минздрава обратить внимание на эту историю.

«Новый Калининград» направил официальный запрос в министерство здравоохранения Калининградской области с предложением прокомментировать слова доктора Зеленского. Из регионального минздрава поступил ответ:

Беседовала Оксана Майтакова, фото из личного архива Ивана Зеленского