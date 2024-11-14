Старые кирхи и смена сознания: что говорят волонтёры об историческом наследии

В клубе «Склад» состоялась встреча «Путешествия по нетуристической России», в которой приняли участие авторы проектов про урбанистику, наследие и творчество и городские активисты. «Новый Калининград» приводит выдержки из выступления Василия Плитина, руководителя волонтёрского движения «Хранители руин».

В самом начале дискуссии Плитин привёл несколько цифр статистики. До начала Второй мировой на территории Восточной Пруссии насчитывалось 214 кирх и более 50 замков. В 1985 году в отчете, который был отправлен обкомом партии в Москву, Калининградская область значилась как самая атеистическая, в регионе не было ни одного храма. По данным волонтерского движения, на сегодняшний день из общего числа находившихся на этой территории кирх 65 снесено, от десяти остались только фундаменты, 16 заброшено, 67 представляют собой руины, сохранилось только 66 объектов. Что касается замков, то относительно целых осталось 9, ещё 10 представляют собой руины, 31 был разобраны либо немцами, либо уже в советский период. Как напомнил Плитин, в 2010 году все кирхи в Калининградской области были переданы РПЦ. Но, к сожалению, у церкви нет средств сохранять это наследие. Этим занимаются волонтёры, в том числе «Хранители руин». За пять лет этим движением проведено уже 200 субботников, в ходе которых приводятся в порядок территории кирх и замков.

По словам Василия Плитина, основная идея «Хранителей руин» — «в общественном гражданском посыле». «Если ты хочешь жить в красивом мире, если ты хочешь, чтобы государство было с человеческим лицом, то нужно не к Путину идти, а к себе сначала прийти и для себя понять, что ты для этого хочешь сделать. И если мы будем все вместе в подобных ключах мыслить, то жить будет гораздо лучше. При этом я считаю, что это единственная наша синергия, объединение, неважно кто ты, губернатор, блогер, я вообще поваром работаю, то есть неважно кто ты. Если мы поймем, что у нас есть общие интересы гражданские и будем объединяться на этом моменте, то это то, что приведет нашу страну, если не к процветанию, но сделает ее лучше. Мы же все время пытаемся на кого-то ответственность переложить», — считает руководитель движения.

Сам Плитин выезды называет не субботниками, а перфомансами. «Потому что субботники — это из советского прошлого что-то там, мама, папа. У нас это перфоманс. То есть народ приезжает тусоваться, общаться. Все обычные работающие люди, но каждую субботу или по воскресеньям мы объединяемся для того, чтобы какой-то из объектов привести порядок. Потому что не ждем, пока за нас кто-то что-то сделает. Ждать бессмысленно: за вас никто ничего не сделает, и никто никому ничего не обязан», — говорит он.

К слову, иногда волонтёры неожиданно получают поддержку, на которую даже не рассчитывали. Пример — школа в поселке Гастелло. «У нас субботник был назначен на 10 утра. — рассказал Плитин. — Заранее дали информацию в соцсетях, связались с администрацией. Мы немного опоздали, туда приезжаем, а там уже все вычищено. Просто толпа местных, которая вынесла весь мусор. При этом администрация посёлка сидит в этой же школе, в сохранившимся крыле. Раньше они находились в другой части здания, там что-то случилось, они переехали, а вся остальная школа просто убитая, заброшенная. Мы приезжаем — а там человек 100 наводит порядок. То есть 10 лет они ходили мимо — и вдруг: „А что, здесь можно убраться? А что вы нам раньше не сказали?“».

Всего за пять лет «Хранителями руин» были произведены работы на более чем 60 объектах. В своем выступлении Василий Плитин отметил, что десятки руин восстановлены не будут, потому что это не нужно: они никогда больше не станут католическими или лютеранскими храмами. «Пока мы не примем этот факт, что в Калининградской области часть руин будут руинами всегда, мы не сможем изменить ситуацию к лучшему. Нам надо перестать пытаться откапывать скелет в шкафу, пытаться сделать себя теми, кем мы не являемся. Мы не немцы, большинство из нас с вами, религия уже не играет такую роль. Можно верить в Бога, ну, извините, дома сидя, не нужно здесь такое количество храмов. А подобным объектам нужно придавать новую функцию. Какую — необходимо понять нам с вами. Я часто не знаю, что будет в той или иной кирхе, на том или ином объекте. И в этом нет проблем. Мы сейчас, наши поколения, мы должны найти эту функцию. Если ее нет, нужно найти это решение, выработать его», — подытожил руководитель «Хранителей руин».