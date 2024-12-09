Отрезали газ за долги: в Гурьевске замерзают женщина с сыном

Жители одной из квартир дома по ул. Гурьева в Гурьевске ждут наступления декабрьских холодов с особым ужасом. Уже более двух недель Татьяна Гусева живет с 17-летним сыном Владиславом без отопления, горячей воды, еду приходится готовить на электроплитке. Газ в квартире накануне зимних холодов отключили из-за накопившегося долга в 22 тысячи рублей, просто отрезав газовую трубу. Причем долг уже оплачен, но газ в дом не вернулся. В ситуации разбирался «Новый Калининград».



Татьяна с сыном живут в старом еще немецкой постройке домике на несколько семей в Гурьевске. Женщина обратилась в редакцию «Нового Калининграда» с рассказом о том, что семья осталась без единственного источника тепла в доме — газа. «За две недели до погашения расчетного периода по оплате за коммунальную услугу к нам явились представители РСО „Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург“ и обрезали подачу газа. Я считаю, что вопиюще нарушены права человека на жизнь на тепло и другие, так как газ для нас — единственный источник тепла и приготовления пищи, — написала читательница. — Из-за того, что дом перестал обогреваться и в квартире стало очень холодно, по стенам поползла плесень, на которую у моего ребенка аллергия, а у меня из-за холода обострились хронические заболевания. Спина болит так, что с трудом встаю с кровати, появилась хромота. Помимо всего прочего у меня сейчас идёт подготовка к операции по удалению опухоли. Я обращалась и в прокуратуру, и в администрацию Гурьевска и в администрацию губернатора. Пока безрезультатно. Я в отчаянии!».

Журналисты «Нового Калининграда» побывали в Гурьевске на прошлой неделе. Выяснилось, что несколько лет назад Татьяна с сыном переехала из Владивостока сначала в Калининград, потом в Гурьевск — перестал подходить дальневосточный климат. «И у меня, а главное — у сына в зимние периоды там началась холодовая аллергия. Здесь мы про это тут же забыли», — рассказывает Татьяна. Однако при этом у нее и так целый букет заболеваний: «У меня серьезные проблемы, в том числе позвоночника, а уже здесь, в 2021 г. мне диагностировали доброкачественное новообразование — дерматофиброму грудной стенки. Ее нужно оперировать, но, по словам врачей, может быть большая вероятность летального исхода, потому что через опухоль проходит множество кровотоков и грозит сильная кровопотеря. Я очень сильно испугалась, но даже не за себя, а за сына. Мы здесь совершенно одни и если я умру, то что будет с ним? Поэтому несколько лет просто жила и ждала, когда сын станет чуть старше, закончит школу».

В 2023 году сын Татьяны закончил 9-й класс и поступил в колледж, где и учится сейчас. Всё это время Татьяна следит за своим состоянием, много средств уходит на лекарства, женщина готовится к непростой операции. «Работать на постоянной основе по состоянию здоровья я не могу, — поясняет она. — То работаю, то нет. К примеру, после переезда сюда я тут же устроилась в столовую официанткой, но надорвала спину и заболела бронхитом, пришлось уйти».

Семья живет на небольшие средства, в основном за счет алиментов бывшего супруга. Но суммы он присылает совершенно незначительные — буквально 7-8 тысяч в месяц. «Так у нас и накопился долг за газ до 22 тысяч рублей, — говорит Татьяна. — Когда работала, всегда платила за коммуналку вовремя. На последней квитанции перед отключением значилась дата к оплате — до 25 ноября». Татьяна говорит, что не находила в почтовом ящике никаких уведомлений о предстоящем отключении, хотя по правилам это делается не ранее, чем за 40 дней после направления первого уведомления и не ранее, чем за 20 дней — после второго.

Но 1 ноября в дом пришли представители поставщика природного топлива в дома — ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Беседовали они, правда, не с мамой, а с несовершеннолетним сыном: «У меня в этот день было особенно плохо со здоровьем — проснулась вся в крови из-за лопнувших на фиброме сосудов. Такое уже случалось, поначалу вызывала скорую, а потом научилась останавливать кровотечение сама. Влад в тот момент был в магазине, а на обратном пути встретился у дома с поставщиками газа». По словам подростка, сотрудница говорила о долгах за газ и попросила его расписаться в каком-то акте. «Я предупредил, что несовершеннолетний, но, по всей видимости, это роли не сыграло», — рассказал Влад.

Татьяна, чтобы успеть оплатить долг до 25 ноября (как и было указано в последней квитанции), обратилась к бывшему мужу и попросила его в счет будущих алиментов за несколько месяцев погасить им задолженность в 22 400 руб. Что тот и сделал. «Но мы не успели. Газовую трубу нам срезали раньше — 12 ноября, — говорит женщина. — С тех пор живем в неотапливаемой квартире. В холоде на окнах уже образуется плесень, обострились мои заболевания».

Казалось бы, долго оплачен, газ должен вернуться в дом. Но теперь, чтобы 20-сантиметровый отрезок газовой трубы вернуть на место, Татьяна должна оплатить эти работы — около четырех тысяч рублей. «Сейчас у меня просто нет свободной суммы, и попросить не у кого», — признается она.

«Новый Калининград» обратился в администрацию Гурьевского округа и поставщикам газа. Выяснилось, что отключать должников от газа не возбраняется и в холодное время года. И даже если задолженность погашена, то теперь нужно оплатить как отключение, так и повторное подключение (около двух тысяч за каждую услугу), а с прошлого года — также обязательно иметь заключенный с «Калининградгазификацией» договор на техническое обслуживание внутриквартирного (или внутридомового) газового оборудования. Сумма в этом случае в квартирах с автономным газовым отоплением потянет около четырех тысяч рублей.

«Но если человеку трудно оплатить всю сумму разом, то можно оформить оплату частями, в виду абонентской платы, — сообщили в АО „Калининградгазификация“. — Это легко сделать, к примеру, и в нашем офисе на Сибирякова,17 в Калининграде, и через „Личный кабинет“ на нашем сайте gaz39.ru, и в МФЦ. В том числе в Гурьевске».

Обратились мы и к поставщику природного газа в регионе — в филиал ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Там ответили, в том числе, почему несовершеннолетнего подростка попросили подписывать документы:

«У абонента имелась задолженность за поставленный газ в размере 22 460,89 руб., сформировавшаяся с января 2023 г., — сообщили в пресс-службе филиала. — Долги по данному адресу возникали регулярно. За период с 2021 по 2023 гг. было вынесено три судебных решения и возбуждено три исполнительных производства на общую сумму 26 342,28 руб. Поставщик газа неоднократно уведомлял абонента о наличии долга, а также об отсутствии договора на техническое обслуживание оборудования, который является обязательным условием поставки газа. Помимо этого, в сентябре у абонента истек срок поверки счетчика, что является грубым нарушением договора поставки газа и заметно увеличивает ежемесячную сумму оплаты. Во время визита контролера „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“ для вручения уведомления о необходимости поверки счетчика абонент не открыла дверь. Контролер вручила уведомление ее сыну, которого встретила на лестничной площадке. Молодой человек поставил свою подпись на втором уведомлении, которое является внутренним документом для контроля работы сотрудника газовой организации. Так как долг за газ был погашен, то 28 ноября филиалом „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“ в Калининградской области было направлено письмо в адрес АО „Калининградгазификация“ с ходатайством о возобновлении подачи газа при условии заключения абонентом договора техобслуживания. В адрес поставщика газа информация о заключении такого договора не поступала. Без договора возобновление подачи газа невозможно, поскольку это может быть угрозой для безопасности как хозяйки квартиры, так и соседей».

На просьбу журналистов «Нового Калининграда» помочь семье, попавшей в трудное положение, в филиале сообщили следующее: «Для людей, попавших в тяжелое материальное положение, предусмотрены механизмы помощи со стороны социальных служб. „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“ со своей стороны всегда готов рассмотреть заявление о предоставлении рассрочки оплаты долга при обращении абонента. Обращений от должника в компанию не поступало».

Журналисты «Нового Калининграда» со своей стороны помогли Татьяне заключить договор техобслуживания газового оборудования. Но остается проблема с оплатой услуг отключения и повторного подключения газовой трубы, на которые у Татьяны денег пока нет.

Как пояснили в управлении по социальным вопросам администрации Гурьевского округа, ситуацию о возможной материальной помощи Татьяне (оплатить это самое подключение к газу) рассмотрит специальная комиссия. Правда, решение об оказании материальной помощи, по правилам, выносят до 30 дней. Видимо, больной женщине с несовершеннолетним сыном остаётся надеяться только на предновогоднее чудо.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»