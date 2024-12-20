«Больше не услуга»: в БФУ прокомментировали вывод врачей из-под уголовной статьи

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Врачей освободили от уголовного преследования по 238-й статье УК России. Такой закон 20 декабря одобрили на пленарном заседании Совета Федерации. Новую юридическую норм прокомментировали в БФУ имени Канта.

Эксперты считают изменения в законодательстве важнейшим шагом к декриминализации работы врачей. Сейчас за оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Уголовном кодексе предусмотрена серьезная ответственность. Реальные тюремные сроки уже получили множество врачей России. Многие из-за необоснованных жалоб и страха уголовного преследования уходили из профессии.

Как отмечает доктор юридических наук БФУ им. Канта Татьяна Волчецкая, в последние годы сформировалась устойчивая тенденция к увеличению количества жалоб на качество оказания медицинской помощи. Как следствие наблюдается рост числа уголовных дел, возбуждаемых по фактам причинения вреда здоровью при оказании пациентам медицинской помощи.

В Следственный комитет ежегодно поступает более шести тысяч обращений граждан по поводу различного рода врачебных ошибок или ненадлежащей работы врачей. Треть пострадавших от преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, — несовершеннолетние. Все случаи причинения врачами вреда здоровью детей получают большой общественный резонанс и активно обсуждаются в СМИ. Расследование таких преступлений зачастую берут на личный контроль высшие руководители правоохранительных органов. Но многие из жалоб оказываются необоснованными: до судов доходит порядка 10% обращений.

Применение к докторам 238 статьи УК, которая предусматривает ответственность за выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, могла лишить свободы на два года, а если действия причинили тяжкий вреда здоровью человека либо привели к его смерти — на шесть лет.

«Ещё несколько лет назад мы отмечали, что сфера российского здравоохранения на очередном этапе реформирования трансформировалась в сферу услуг, в связи с чем возникла серьёзная проблема, связанная с определением критериев оценки качества оказываемых медицинских услуг. Именно по той причине в медицинскую практику были внедрены и стали обязательными для использования стандарты и клинические рекомендации оказания медицинской помощи. Благодаря этому процесс оказания такой помощи приобрел своего рода границы, пересечение которых недопустимо. Выход за установленные пределы расценивается как нарушение правил, влекущее за собой не только дисциплинарную, административную, но и уголовную ответственность. Вместе с тем, при судебном рассмотрении таких дел сложно бывает доказать, что организм каждого человека обладает индивидуальными особенностями, которые невозможно не учитывать при оказании медицинской помощи. И это является весьма затруднительным в условиях необходимости строго придерживаться регламентированных стандартами и клиническими рекомендациями правил», — прокомментировала Татьяна Волчецкая.





Врачи, отмечает эксперт, в процессе оказания как плановой, так и экстренной медицинской помощи довольно часто сталкиваются со сложными и неординарными ситуациями, разрешить которые в рамках действующих медицинских стандартов не всегда можно целесообразно. И если у врача теперь не будет «рамок, охраняющих стандарт оказания услуг», то появится реальная возможность оказывать медицинскую помощь с учётом индивидуальных особенностей организма пациента.

«Введение поправки в ст. 238 УК — примечания о ее нераспространении на медицинских работников — это первый шаг на пути к тому, чтобы на законодательном уровне дифференцировать медицинскую помощь от медицинских услуг, и тем самым, начать процесс по реализации защиты не только прав пациентов, а также и прав врачей», — считает Татьяна Волчецкая.

Доктор медицинских наук, профессор, директор Высшей школы медицины БФУ им. Канта Сергей Коренев отмечает, что обвинить врача или медсестру в причинении вреда и некомпетентности по 238 статье УК можно было, даже если они делали всё возможное и очень старались помочь больному.

«Статья 238 УК часто применялась против врачей, а иногда и среднего медицинского персонала, поскольку исходила из того, что их действия расценивались не как медицинская помощь, а как „услуга“. У медицинских работников, очевидно, тоже бывают случаи халатности и ошибки, но ответственность за это содержится в других статьях УК. Но именно 238-я за последние годы была одной из самых часто применяемых», — говорит Сергей Коренев.

По статистике, количество медицинских уголовных дел, возбуждаемых по статье 238, росло с каждым годом. В 2022-м по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждаются ещё активнее: в 2022 году таких случаев было 136, в 2023-м цифра выросла до 247.





«Медицинское сообщество с огромным вниманием отнеслось к новости о внесении изменений в законодательство. Особенно это порадовало врачей, имеющих дело с тяжёлыми больными — реаниматологов, анестезиологов, хирургов, акушеров-гинекологов, неонатологов, неврологов. Есть два аспекта, которые были в центре внимания врачей. Первый — как поступать в сложных, диагностически неясных ситуациях? Ведь у многих больных, особенно у пожилых, имеется так называемая коморбидность, то есть сочетание нескольких серьёзных заболеваний (рак, последствия инфаркта, инсульта, сахарный диабет и т.д.), которые взаимно дополняют друг друга и тем самым обуславливают тяжесть заболевания. И в этих случаях просто нет стандартов и рекомендаций на все случаи, врач часто действует в соответствии со своими знаниями и опытом. Или требуется экстренная операция, без которой больной умрёт. Но и сама операция чревата тяжёлым исходом. Врач пытается помочь и рискует, но, к сожалению, не всегда это заканчивается победой врача. И тогда закон мог быть не на его стороне. Так стоит ли врачу рисковать? Вот эта правовая неопределенность отталкивала многих выпускников от „рискованных“ специализацией. Они шли в более спокойные специальности или, столкнувшись с такими ситуациями, уходили из медицины вообще. Второй. Согласитесь, что термин „услуга“ применительно к врачебной деятельности имеет уничижительный оттенок, поэтому повсеместно отторгается в медицинском сообществе в пользу „медицинская помощь“», — прокомментировал Сергей Коренев.

Подавляющее большинство врачебного сообщества с оптимизмом восприняло новую норму. Появилась надежда, что тяжёлый труд врача будет по достоинству оценён с юридической точки зрения. Теперь стоит подумать о законе о взаимном добровольном страховании медицинской гражданской ответственности врачей и пациентов, считают эксперты БФУ.