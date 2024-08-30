Митинговать с удобством: в Черняховске решили убрать Ленина с площади

Власти Черняховска попытались согласовать с местными коммунистами перенос памятника Владимиру Ленину с одноимённой площади на улицу Ленина. О планах городских властей стало известно ещё в августе, тогда же глава местной администрации рассказал о планах реконструкции площади. О том, что к инициативе чиновников с большим пониманием отнеслись в Калининграде, чем в Черняховске, выяснил «Новый Калининград».



О том, что власти Черняховска решили обсудить судьбу «шагающего Ленина» с местными членами КПРФ, «Новому Калининграду» рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Булычев. В конце лета он заявлял, что тема переноса была вынесена 29 августа на художественный совет, а в минувшую пятницу сообщил подробности встречи с коммунистами.

«Да, мы обсуждали с местным отделением КПРФ эту историю, а также на совете депутатов, где у нас есть один представитель КПРФ, — рассказал Булычев. — Обсуждаем, аргументируем. Предварительно на горкоме согласились со мной. Дело в том, что памятник попадает в зону реконструкции площади. То есть, это не моя прихоть или ещё кого-то. Мы предложили хорошую альтернативу — сквер на улице Ленина».

Булычев пообещал организовать достойный переезд Ильича, после чего памятник должны привести в порядок. Он отметил, что имя Ленина связано с историей страны, а потому «он должен занять достойное место, чтобы к нему могли прийти все от мала до велика».

«Вопрос сквера был доложен на совете по архитектуре при главе администрации. Мы сделаем хорошо, чтобы можно было прийти, провести митинг, если будет в том необходимость, присесть на скамеечке», — продолжил он, добавив, что рядом с памятником планируют установить информационные стенды, которые сможет изучать молодежь.

Также Булычев отметил ещё одну трудность, с которой местные власти сталкивались ранее при согласовании митингов у памятника Ленину.

«Каждый раз, получая заявку на проведение того или иного мероприятия возле памятника, его приходится согласовывать с ГИБДД, потому что он должен прямо у федеральной трассы проходить. Это неправильно и нелогично», — заключил глава.

Лидер фракции КПРФ в калининградском Заксобрании Максим Буланов, на удивление, отнёсся к инициативе муниципалитета с пониманием.

«Сергей Васильевич Булычев был на заседании горкома КПРФ, там обсуждали варианты, — рассказал Буланов „Новому Калининграду“. — С точкой зрения позиции администрации можно даже согласиться. Памятник не совсем удобно стоит. Он стоит около дороги, а это федеральная трасса. В будущем есть планы по расширению этой трассы. Ну, что у нас, трасса будет около памятника? Булычев предложил хороший вариант, где сейчас ведётся очень хорошее благоустройство: с фонтаном, сквером и лавочками. Отреставрированный памятник будет туда перенесён».

Первый секретарь Черняховского райкома КПРФ Николай Перевозчиков рассказал «Новому Калининграду», что проект реконструкции площади в Черняховске, предусматривающий перенос памятника Ленину, не обсуждался с коммунистами, и они были поставлены перед фактом.

«Они ни с кем не поговорили, а проект уже готов, — заявил Перевозчиков. — Его не обсуждали с горожанами, никакого голосования не было. Поместить памятник хотят в сквере напротив поликлиники на улице Ленина. Я сам узнал об этом месяца полтора назад. Булычев пришёл к нам на собрание и сказал, что мог у нас и не спрашивать. Конечно, лучше бы памятник на месте остался, Барклай-де-Толли вот никому не мешает, а Ленин мешает. У нас есть те, кто резко против переноса. Собственно, мы особо-то и не соглашались».

Ранее Сергей Булычев сообщал, что на центральной площади Черняховска «стоит неприкаянный Владимир Ильич Ленин», который в скором времени «будет как бы отсечён» из-за реконструкции площади.

Согласно информации портала Prussia39, памятник Владимиру Ильичу Ленину был установлен на площади Ленина в Черняховске 3 ноября 1960 года.

Ранее сообщалось, что власти Советска поддержали инициативу группы общественности о переносе памятника Ленину с центральной площади города. На сегодняшний день окончательное решение о переносе не принято.



Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград