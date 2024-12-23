«ВИР.ШИ», «Пламя» и другие: какие проекты получили гранты президентского фонда

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Четыре калининградских проекта вошли в список победителей первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Информация о победителях опубликована на сайте ПФКИ. Почти все проекты связаны с патриотической тематикой.

Максимальная сумма гранта — 13,664 млн руб. — предусмотрена на реализацию проекта «ВИР.ШИ», который планирует реализовать автономная некоммерческая организация «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» (АНО «ГРАММА», руководитель — Екатерина Иванова, организация зарегистрирована на ул. Невского в Калининграде). АНО заявила софинансирование проекта в объеме 4,6 млн руб., общая сумма расходов на реализацию составит 18,264 млн руб. Проект набрал 76,5 балла.

Цель проекта, как указано в грантовой заявке — «популяризация поэтического наследия России в привлекательной для современной аудитории форме и укрепление статуса России на мировой арене как культурного авангарда». «В эпоху цифровых технологий и визуальной культуры традиционные формы представления поэзии теряют свою привлекательность для молодого поколения. Проект „ВИР.ШИ“ предлагает инновационный способ взаимодействия с поэтическими произведениями, используя иммерсивные технологии и визуализацию, что делает поэзию более доступной и увлекательной для современной аудитории», — говорится в заявке.

77,5 балла получил проект «Фестиваль „Благозвучие“ — развитие духовной музыки на Калининградской земле», заявленный АНО Черняховский духовно-просветительский центр «Преображение», располагающийся в здании местной епархии РПЦ. Организация планирует за счёт грантовых средств заняться «духовно-нравственным просвещением и приобщением к высоким образцам музыкального искусства жителей востока Калининградской области посредством проведения концертов и иных фестивальных мероприятий, в том числе с видеотрансляцией в сети интернет». В рамках проекта также планируется создать сводный хор «Алые паруса» и освоить «репертуар духовно-нравственной направленности». На реализацию проекта АНО запросило 8,837 млн руб., софинансирование предусмотрено в объеме 5,599 млн руб. Таким образом, общая стоимость проекта — 14,436 млн руб.

75,5 балла получил проект «Пламя» региональной общественной культурно-патриотической организации «Русское братство». «Целью проекта является снижение в целевой аудитории количества людей, негативно относящихся к проведению СВО, количества противников оказания гуманитарной помощи участникам СВО и жителям освобожденных территорий», — говорится в заявке. Для этого победители конкурса намерены заняться производством второй серии проекта «Пламя» — документального фильма-расследования с рабочим названием «Безжизненное пространство», создания связанного с ним контента и продвижения на международном канале RT, а также в СМИ и социальных медиа. Отметим, что организация зарегистрирована в Черняховске, её руководителем является Анна Омельченко. Размер гранта — 4,9 млн руб., софинансирование — 3,07 млн руб., общая стоимость проекта — 8,025 млн руб.

74 балла набрал проект «Сказка — это серьезно!», заявленный библиотекой им. Твардовского в Гвардейске. Размер гранта — 698 тыс. руб., софинансирование — 839,5 тыс. руб., общая стоимость проекта — 1,538 млн руб.

«Проект „Сказка — это серьёзно!“, представляемый ЦБС им. А.Т. Твардовского, предполагает информационно-культурный обмен между детьми и подростками, проживающим на территории Калининградской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, чтобы с его помощью пробудить в юном читателе чувство национальной гордости за свои русские корни, приумножить познавательный интерес к России и всему русскому, приобщить к замечательному культурному наследию страны, — говорится в заявке. — Коллективный Запад ввёл санкции и начал методично вычёркивать Россию из истории, уничтожать русскую культуру. Российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии. В ходе реализации проекта библиотекари, педагоги и родители смогут воспитать здоровое молодое поколение, которое скажет всему миру: „Мы — русские, России быть, и России быть великой!“».

Напомним, в июне грантовую поддержку ПФКИ получили семь калининградских проектов.