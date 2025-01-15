Кафедральный собор, комиссар Каттани и медведь: о чем писали газеты в 1990 г.

Продолжаем листать подшивки калининградских газет 35-летней давности. На очереди третья неделя января 1990 года. Новогодние торжества закончились, но у некоторых праздник оставил горький осадок. В этом плане показательно опубликованное в «Калининградской правде» за 18 января письмо читателя А. Хвостова под заголовком «Не поздравили».

«Нынче мы, калининградцы, впервые встречали Новый год не по московскому, а по местному времени, — писал он. — Таким образом, поздравление товарища Горбачева прозвучало для нас в 23 часа, а часом позже настал „калининградский“ 1990-й. И не было поздравлений». По мнению читателя, сотрудники местного телевидения и радио могли бы позаботиться о земляках, организовав эфир для «одного из руководителей области».

Жизнь, между тем, продолжала идти своим чередом. На Центральном острове (сегодня остров Канта — прим. «Нового Калининграда») в те зимние дни вовсю шло масштабное благоустройство, которое, помимо всего прочего, включало в себя обрезку крон деревьев. И это вызвало нешуточную тревогу у многих жителей города. Как реакция на их звонки и письма 17 января в «Калининградке» вышла статья «Обновить зеленый наряд». В ней сообщалось, что в канун Нового года компетентная комиссия «провела специальные обследование всех зеленых насаждений острова и пришла к единодушному решению о необходимости омоложения старовозрастных деревьев, т е. жесткой обрезки крон лип, придания им соответствующей формы». Сейчас мы уже привыкли к таким, как их иногда называют, «остолбовкам», а тогда эта практика только вводилась. Собственно, в статье так и говорится: «Калининградцам предстоит привыкнуть к тому, что работы по формированию кроны деревьев будут проводиться регулярно».

Фото: Государственный архив Калининградской области



О судьбе будущего острова Канта тогда писали довольно много. В частности, обратила на себя внимание публикация в «Калининградском комсомольце» под названием «Дорога, ведущая к храму». Речь в ней шла о Кафедральном соборе, необходимость восстановления которого тогда была очевидна далеко не всем. Поэтому значительная часть статьи конструктора НПО промрыболовства и председателя общества «Собор» Ю. Панфилова была посвящена изложению доводов в пользу этой идеи.

«Попытка создать на Центральном острове уголок отдыха — музей скульптур под открытым небом, как стало ясно очень скоро, не удалась, — писал он. — С постройкой эстакадного моста остров оказался отрезанным от города, по сути мертвым. Вспомните, пожалуйста, когда вы были около Кафедрального собора, гуляли по парку. Отвечать не нужно. Угадаю почти на сто процентов, что в основном смотрите на них через окно трамвая, автобуса, проезжая мимо, не видя скульптур».

Для того, чтобы оживить остров, автор предложил реализовать проект, разработанный молодым архитектором Юрием Забугой. Согласно задумке архитектора, «восстановленный Кафедральный собор превращается в огромный музей, состоящий из трех малых: астрономии, философии и религии всех времен и народов. Собор окружается рядом зданий, которые подчеркивали бы его величие и наполняли остров функциональным содержанием». Так, детская школа искусств, возведенная с южной стороны, закрыла бы стену-девятиэтажку. С западной стороны соборная площадь была бы ограничена открытой галереей, выполняющей роль выставочного зала на открытом воздухе. Восточная сторона замка была бы прикрыта библиотекой, вписанной в контур древнего университета.

«Таким образом, вокруг собора образовалось замкнутое пространство, создающее определенный настрой для отдыха и творческой работы», — писал автор. Также, помимо всего прочего, предлагалось освободить от насыпанной земли сетку улиц и обнажить фундаменты располагавшихся на острове домов.

Этому проекту не было суждено воплотиться в жизнь, но Кафедральный собор в итоге всё же восстановили. И эта эпопея связана с почетным гражданином города Игорем Александровичем Одинцовым, ушедшем на 84-м году жизни в августе 2020 года. Будущее же острова Канта по-прежнему является предметом бурных дискуссий.

С соседней страницы того же номера «Калининградского комсомольца» за 20 января на нас смотрит историк Сергей Трифонов. Сейчас он известен своими исследованиями в области эзотерики, проектом «Кенигсберг-13», поиском Янтарной комнаты и других сокровищ. А тогда, в 1990 году, он был лектором в областном комитете КПСС. В статье, которая называется «Толкач или политик?», нет ни слова о мистике. В ней 32-летний кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР излагал свою программу. «Меня настораживает, что разговор о молодежных проблемах ведется как бы вообще, — говорил Сергей. — А надо обращаться к сущностным вещам: жилье, работа и тому подобное». Впрочем, Трифонов делал ставку не только на молодежь. «Надо помнить о главном: мы не толкача в Совет посылаем, — подчеркивал он. — Человек, который избран от области, должен отстаивать интересы области, но не тянуть одеяло на себя».

А завершается статья так: «И, конечно, моя программа — это программа областной партийной организации. Нам нужны не просто выдвиженцы молодежи, поймите. Нам нужны политики, способные решать общечеловеческие проблемы. Вот к этому я и стремлюсь». Очень, надо сказать, здравые мысли. Однако политическая карьера у Сергея Трифонова не задалась. Известность он, как уже отмечалось, снискал совсем на другой ниве. Но, может, оно и к лучшему...

Одним из самых ярких телевизионных событий конца 80-х — начала 90-х стала демонстрация итальянского сериала «Спрут» о честном и на удивление отважном комиссаре Коррадо Каттани, едва ли не в одиночку бросившем вызов итальянской мафии. Но следить за противостоянием благородного героя с коварной сицилийской Cosa Nostra можно было не только по телевизору, но и читая «Калининградскую правду», которая 16 января начала публиковать главы из книги писателя Марко Незе «Спрут-4», написанной по сценарию сериала. Серия публикаций называлась «Последнее дело комиссара Каттани». Её появление на страницах старейшей газеты области объясняется не только популярностью сериала, но и тем, что «тема организованной преступности вызывает у нас в стране уже далеко не „платонический“ интерес».

Конец 80-х — начало 90 годов прошлого века также ознаменовался всплеском интереса к прошлому этой земли. Всё чаще и чаще в прессе начали публиковаться материалы об исторических памятниках и событиях, которые приходили до апреля 1945 года. Например, 17 января в «Калининградке» вышла статья «О секретных гаубицах, единороге и Ганнибале», написанная историком, кандидатом военных наук Геннадием Кретининым. Речь в ней о необычных орудиях, использовавшихся русской армией во время Семилетней войны, — единорогах. На их стволах помещались фигурки этого мифического зверя, который был символом родового герба «главного конструктора» — Петра Шувалова. Отсюда и название. Боевое крещение единороги, по словам автора, получили в сражении у деревни Гросс-Егерсдорф на территории Восточной Пруссии — 20 августа 1757 года.

Кретинин писал, что одной из батареей таких орудий командовал 20-летний поручик Иван Ганнибал — сын знаменитого Абрама Петровича Ганнибала, арапа Петра Великого. «Есть основание предполагать, что отличился И. Ганнибал в сражениях Семилетней войны, — продолжает историк. — Здесь он впервые принял участие в боевых действиях, а уже потом началось его успешное восхождение по служебной лестнице».

Фото из архива Альберта Зайцева

35 лет назад калининградцы переживали за медведя Сидора из Калининградского зоопарка. Еще 13 января в «Калининградской правде» вышла статья «Спасти мишку». В ней описывается довольно печальная ситуация: в Калининградском зоопарке издан приказ о забое дрессированного медведя Сидора. Причина в том, что ему исполнилось три года, он стал большим, и дрессировщице (а тогда в зоопарке довольно часто устраивались представления с животными) стало опасно с ним работать. При этом сама дрессировщица, Татьяна Сухотина, выступала решительно против ликвидации своего питомца.

«Она взяла Сидора на воспитание в годовалом возрасте, он — ее любимец, которого она называет ласковым, красивым хлопцем, — объясняла журналист Тамара Замятина. — И он, не подозревая о вынесенном ему приговоре, аккуратно лижет сгущенку из ее рук». Казалось бы — выход прост: нужно перестать дрессировать медведя и просто поместить его в вольер. Но сделать это невозможно, поскольку свободных мест не было. «Знакомый калининградцам скалистый вольер действительно заселен „до предела“. В четырех его отсеках живут четыре медвежьих семейства. И одинокому Сидору там никак не „прописаться“. Поэтому сидит бедолага в тесной клетке», — писала журналист.

Как и следовало ожидать, публикация вызвала большой читательский отклик. В частности, 18 января в «Калининградской правде» было опубликовано письмо начальника объединения «Калининградмелиорация» Г. Ватутина, где он пишет, что руководимое им объединение готово помочь зоопарку в строительстве помещения для медведя. «Думается, не откажут в помощи и другие предприятия. Если этого не случится, то Сидора убьет не пуля, а наше равнодушие», — высказал уверенность автор письма. Ничего строить, впрочем, не пришлось. Но есть основания полагать, что история эта закончилась хорошо. Если забежать немного вперед и посмотреть «Калининградский комсомолец» за 3 февраля, то в рубрике «Дежурный репортер» можно увидеть информацию о том, что Сидор был продан в Калужский цирк.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева и Ларисы Новиковой