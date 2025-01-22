Фарцовка, талоны и Кашпировский: о чём писали местные газеты 35 лет назад

Продолжаем наше путешествие на своеобразной машине времени, листая подшивки калининградских газет за 1990-й год. На очереди обзор прессы за последнюю неделю января.



Что волновало в те дни калининградцев? Примерно то же самое, что волнует нас сегодня. 26 января 1990 года в «Калининградской правде» была опубликована реплика читательницы Н. Котовой «Как с гуся вода». Она о, кажется, вечной проблеме — никудышной работе коммунальных служб.

«Каждый год с наступлением холодов на жителей областного центра обрушиваются разного рода испытания, — пишет Н. Котова. — То во многих квартирах пропадет тепло, то нет горячей воды. А нынешняя зима создала чрезвычайную ситуацию на дорогах: были снежные завалы, гололед. К чему привела такая ситуация, уже известно. Сотни горожан получили увечья. Резко увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, разбито немало машин».

Фото: Государственных архив Калининградской области



Впрочем, незамеченными подобные явления, по словам читательницы, не остаются. «О них широко вещает радио, телевидение, — продолжает она. — Не стоит в стороне печать. Городские власти объявляют выговоры, предупреждения провинившимся руководителям, отвечающим за подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме. А потеплело на дворе, растаял снег — и снова у тех руководителей пропадает интерес к защите городского хозяйства от любых сбоев и стихийных бедствий». Как это всё нам знакомо, не правда ли?

Еще калининградцев и жителей области волновала тема дефицита разного рода товаров. Вот, например, 23 января в «Калининградской правде» вышел материал «Овощной прилавок в зимнем обрамлении». Ситуация в нём описана безрадостная. Если с овощами (кроме моркови, которая почему-то плохо хранится) все более-менее, то с фруктами и, в частности, с яблоками прямо беда.

«Стыдно сказать, но от калининградских хозяйств мы смогли получить всего 20 тонн яблок, которые пустили на мочение, — сообщила директор горплодовощторога Т.Т. Головкина. — Поставщики же с Украины, Молдавии и Закавказья резко изменили политику. Нынче о закупке яблок по старым ценам вообще смешно говорить. Только по ценам договоренности. А они сейчас в пределах 1,60–2 руб., плюс транспортные расходы. Мы же работаем по прейскурантам 1976 года, когда цены по договоренности если и существовали, то лишь на рынке. В итоге — в магазинах ни яблочка, а население вынуждено идти на тот же рынок». Что касается польских яблок, то они, по словам Головкиной, идут мимо Калининграда в Москву и Ленинград.

Тему дефицита подхватила и газета «Маяк». В номере от 23 января прямо на первой полосе в публикации под названием «Почерк мастеров» приводятся безрадостные данные Всесоюзного института конъюнктуры и спроса. Оказывается, «из тысячи обследуемых товаров в относительно свободной продаже бывает только десятая часть», а «на каждый рубль приходится товаров всего лишь на восемнадцать копеек».

«К сожалению, в разряде дефицитных товаров числятся не только колбаса, моющие средства, башмаки, но и многие виды рыбной продукции, — с горечью констатирует рыбацкая газета. — Среди них консервы из подкопченного сырья. В прошлом году ни наши промышленные предприятия, ни Калининградский союз рыболовецких колхозов не справился с планом их производства».

Фото: Государственный архив Калининградской области



Статья заканчивается на оптимистической ноте: «Нынешний год обещает стать переломным. Создается шпротное производство на Балтийском рыбоконсервном комбинате. Монтируется новое оборудование на Мамоновском РКК. Наконец, уверенный старт взяли в новом году рыбообработчики колхоза „За Родину“. Сейчас они работают на крупной кильке, выпускают за сутки по несколько тысяч банок консервов „Шпроты в масле“».

«Калининградский комсомолец» в рубрике «Дежурный репортер» напечатал вопрос одной из читательниц, который звучал так: «У меня остались нереализованный талоны на моющие средства за IV квартал прошлого года. Я попыталась их отоварить в промышленном магазине, мне отказали. Что теперь делать?». Ничем обнадежить читательницу журналисты не смогли. Раз сроки действия талонов вышли — ничего уже не поделаешь.

«Но можно все же попробовать подойти к другому продавцу, который отнесется с пониманием к вашей ситуации, — посоветовала журналист Елена Нагорных. — Не думаю, что отчетность за нереализованные талоны сегодня, когда у людей все антресоли и подвалы забиты порошками, должна вестись как в аптеке». К слову, далеко не у всех закрома ломились от моющих средств. Автор этих строк, например, таких запасов, к сожалению, не имел. Но за добрый совет, как говорится, спасибо.

В «Калининградке» же «талонная» тема была поднята старшим бухгалтером ЖЭУ № 3 З. Ершовой. В рубрике «Из редакционной почты» было опубликовано её письмо, где сообщалось, что уже два года коммунальщики занимаются, так сказать, непрофильной деятельностью — выдают талоны. И это доставляет им массу неудобств.

«Приходя в ЖЭУ, люди приносят либо расчетные книжки, либо паспорта. Понятное дело, по паспорту невозможно узнать, сколько человек в семье — приходится искать семейные карточки. Пока найдешь, глядь, уже и очередь выстроилась», — пишет З. Ершова. Выдачу талонов, по её словам, на сотрудников ЖЭУ взвалили, не спросив их согласия. Поэтому давно назрел вопрос о новых штатных единицах.

Фото из архива Альберта Зайцева

Как известно, природа не терпит пустоты. Рынок тоже. Товарный голод, особенно это касалось одежды и обуви, пытались унять, как тогда, говорили, спекулянты-фарцовщики. Одним из центров их дислокации была колоннада Межрейсового дома моряков (сегодня Калининградский деловой центр. — прим. «Нового Калининграда) на площади Победы.

В последнем январском номере «Калининградского комсомольца» вышел большой, на целую страницу, репортаж о визите сотрудников ОБХСС ( отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — прим. «Нового Калининграда») на эту точку. Называется он «Ночное рандеву».

«Предстоит осветить самое неуважаемое явление действительности, но, тем не менее, вызывающее у многих зависть и восхищение — столь бурно проросшую под нашими дождями по типу плесени спекуляцию», — начинает свой материал автор П. Угроватов. При этом он признает, что перед потребителем стоит сложная дилемма: «С одной стороны — магазин, в котором ничего нет, с другой — вон тот тип с сумкой, у которого есть всё». Однако пользоваться услугами спекулянтов ни в коем случае нельзя, потому что «купец», в отличие от магазина, не имеет права это «всё» реализовывать здесь под дождем и «в ценах, превышающих розничные». «На это есть закон, — подчеркивает репортер. — И он, закон, право торговать давно передал в руки тех, кто производит».

В статье сообщается, что во время рейда были задержаны двое моряков, один инженер из КГУ (сегодня БФУ им. Канта.), один вчерашний учащийся, один студент КТИ ( сейчас — КГТУ) и аж восемь курсантов КВИМУ (современная БГА). «Что служит тому причиной? — задается вопросом репортер. — То ли в КВИМУ идут те, кто по складу своего характера расположен к спекуляции, то ли общение со старшими товарищами-курсантами толкают первокурсников на путь легких заработков».

Чем же торговали эти люди? Журналист перечисляет: «Конфеты ассорти, куртки вареные, немного обуви, штаны вареные, свитера испанские, кофе растворимый, хлоргексидин биглюконат (как профилактическое средство от венерических заболеваний), презервативы, джинсы». Как видим, ничего из ряда вон выходящего. Можно сказать, товары первой необходимости... Пройдет совсем немного времени, и закон изменится. Полстраны примется торговать всем чем сможет. Слова «спекуляция», «фарцовщик» быстро забудутся, их заменят другие — «бизнесмен», «коммерсант», «предприниматель» и так далее.

Фото из архива Альберта Зайцева

В «Калининградской правде» за 24 января в небольшой заметке «Светит, да не греет» читатель В. Гвоздев обратил внимание на городские светогазеты. Вернее, усомнился в их необходимости. «На остановке у Южного вокзала ждал троллейбус, стоял, читал примитивную информацию светогазеты, которая в наше бурное время воспринимается как анахронизм. Ничего полезного для себя не извлек. Спрашивается: зачем сжигаются впустую киловатты электроэнергии? Кому это нужно?» Вскоре светогазеты прекратили свое существование. Видимо, и впрямь они недешево обходились городскому бюджету. Светогазет, насколько помнится, было в Калининграде четыре. На крыше гостиницы «Калининград», на здании горисполкома на площади Победы, 1, на почтамте у Южного вокзала, над инженерным корпусом объединения торгового машиностроения, что на площади Василевского. Сейчас там бизнес-центр.

Из новостей культуры хочется отметить анонс нового фильма экспериментального объединения «Ладья» в «Калининградской правде от 24 января. Называется кино длинно: «Пиры Валтасара», или «Ночь со Сталиным», или «Один день из жизни Сталина», или «Тайная вечеря «Кремлевского горца». Оно снято по роману Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Режиссер-постановщик Юрий Карра. В главных ролях — Алексей Петренко и Валентин Гафт. Фильм, разумеется, «строго для взрослых». Демонстрировался он, согласно афише, в кинотеатре «Октябрь» (сегодня «Дом искусств») всего три дня — с 26 по 28 января.

Ну, а под занавес, возможно, не помешает немного мистики. В рубрике «Дежурный репортер» еженедельника «Калининградский комсомолец» читатели поинтересовались — правда ли, что у Анатолия Кашпировского украли сына? «Если бы это было взаправду, то психотерапевт Кашпировский дал бы мощную установку и похитители вернули бы сына домой, забыли бы навсегда о преступных помыслах и вступили бы в общество милосердия», — на полном серьезе ответил официальный орган Калининградского обкома ВЛКСМ.

Текст: Кирилл Синьковский , фото: ГАКО из архива Альберта Зайцева