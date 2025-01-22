Реконструкторы, бездомные, дети: кому достались президентские гранты

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Шестнадцать калининградских проектов стали победителями очередного грантового конкурса Фонда президентских грантов на общую сумму 44,403 млн руб. Результаты были объявлены 21 января. В числе победителей проекты, направленные на сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также на социальное обслуживание и защиту различных категорий населения.



Максимальную сумму гранта в размере 12,9 млн руб. получил Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория», возглавляемый членом комитета по малому и среднему бизнесу Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Олегом Матукевичем. Проект «Продвижение и запуск социальной франшизы „Помоги мне вернуться домой“ в регионах РФ» предполагает популяризацию социальной инновации, которая создана для предупреждения пропаж, идентификации и поиска людей, страдающих потерей памяти, с помощью термонаклеек с логотипом проекта, индивидуальным кодом и телефоном колл-центра. Планируется продолжить внедрение инновации в Калининградской, Волгоградской, Брянской, Орловской областях, Приморье, а также начать ее реализацию во Владивостоке, Краснодарском крае, Вологодской области и еще в трех новых регионах. Кроме того, будет разработана система ИИ-консультантов. Общая сумма затрат на реализацию проекта составит 17,8 млн руб., из них софинансирование — 5,02 млн руб. Рейтинг заявки составил 73,33 балла из 100 возможных.



Хоспису «Дом Фрупполо» (проект благотворительного центра «Верю в чудо») выделили 4,24 млн руб. на оказание респираторной и нутритивной поддержки детям и молодым взрослым, нуждающимся в паллиативной помощи. Как сказано в карточке проекта, помощь получат 36 пациентов с дыхательной недостаточностью и 53 пациента с нутритивной недостаточностью. Общая стоимость проекта составляет 6,165 млн руб. Рейтинг заявки — 68 баллов.



Заявка проекта военно-исторического фестиваля «Штурм Кёнигсберга» от регионального отделения общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» с рейтингом 80,75 балла обрела финансовую поддержку в размере 556,4 тыс. руб. при общей стоимости проекта 10,57 млн руб. Фестиваль посвящен 80-летию штурма Кёнигсберга, сроки реализации проекта — с 1 февраля по 11 мая 2025 года. Цель — повысить уровень знаний исторических аспектов штурма Кёнигсберга у 420 представителей студенческого сообщества и школьников, проживающих на территории Калининградской области.



Проект по сохранению исторической памяти «Спасение из забвения» калининградской региональной детско-молодежной общественной организации «Юная лидерская армия» (ЮЛА) выиграл грант в размере 4,97 млн руб. на привлечение молодых людей к добровольческой, творческой и исследовательской работе. Предполагается участие подростков в практической деятельности, в том числе по благоустройству «кладбища первых переселенцев Калининграда» и помощи ветеранам, пробуждение интереса к истории региона, повышение осознанности в отношении информации об особо значимых моментах истории Родины. Общая стоимость проекта составляет 6,77 млн руб. Рейтинг заявки — 74,5. Он рассчитан на полтора года и должен быть завершен 31 июля 2026-го.

Калининградское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» получило 2,077 млн руб. на проект «Путь к Победе». Он предполагает проведение ежегодной военно-тактической игры памяти разведгруппы «Джек» на полигоне Министерства обороны и интеллектуального конкурса «Знаток Родины». Также запланирована организация кружка «Юных инженеров», где школьники будут печатать на 3D-принтере, учиться работать с паяльником, лазерным гравировальщиком и собирать дроны, помогая тем самым фронту. Кроме того, будет проведен курс начальной военной подготовки «Юный патриот», рассчитанный на 72 часа. Проект общей стоимостью 7,453 млн руб. должен быть реализован до 31 января 2026 года.

Общественная молодежная благотворительная организация «Верю в чудо» получила грантовую поддержку в размере 3,429 млн руб. на проект «„Свои люди“: наставничество для подростков и молодых людей с опытом сиротства», который является продолжением подобной практики, реализующейся на территории Калининградской области. Общая стоимость проекта со сроком реализации до 31 июля 2026 года оценивается в 5,897 млн руб. Рейтинг заявки составляет 68,25 балла.



На адаптацию бездомных граждан, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-исполнительного характера региональной общественной организации «Центр развития местного сообщества „Сила людей“» выделено 3,778 млн руб. Общая стоимость проекта, включающего организацию приюта, составляет 6,308 млн руб. Рейтинг заявки — 79 баллов, проект должен быть завершен 31 января 2026 года.

Калининградская региональная детско-молодежная организация инвалидов «Мария» на расширение деятельности получила 2,771 млн руб. Организация планирует создавать коммуникативные группы кратковременного пребывания для детей с ментальными особенностями и внедрять в них альтернативные способы общения. Рейтинг заявки — 73 балла. Реализация проекта, рассчитанного на полтора года, должна начаться 1 февраля.

Заявка благотворительного фонда Калининградской области «Берег надежды» на финансирование проекта «Школа социальной реабилитации для детей-инвалидов „Креалофт“» с рейтингом 68,25 балла одобрена в размере 1,753 млн руб. при общей стоимости в 2,691 млн руб. Задачи Школы — организация курсов для детей с инвалидностью, проведение выставок и презентаций работ детей, обучение их практическим навыкам через творческую деятельность. Работа над проектом будет идти с 1 февраля 2025 года по 31 июля 2026 года.



Благотворительный фонд помощи социально незащищенным детям и молодежи «Открытый мир» на проект «Шанс на счастливую семью» получил 2,588 млн руб. при общей стоимости в 6,133 млн руб. Проект предполагает работу с молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подразумевается предоставление участникам проекта временного жилья, помощь в социальной адаптации, вовлечение в волонтерскую деятельность и другие мероприятия. Рейтинг заявки —68,5.



Проект, направленный на помощь семьям, в которых есть люди, употребляющие наркотики и злоупотребляющие алкоголем, «Семья зависимого: смена сценария» АНО повышения качества жизни людей из групп социального риска «Становление» выиграл грант в размере 1,4 млн руб. Участники получат индивидуальную помощь через консультирование по психологическим и социально-правовым вопросам, кейс-менеджмент, творческие группы личностного роста. Общая стоимость проекта, который будет реализоваться с 1 апреля 2025 года по 30 сентября 2025 года, составляет 2,802 млн руб.



На организацию активного отдыха и позитивной занятости детей школьного возраста, подростков и молодёжи, а также их родителей детско-юношескому клубу спортивного ориентирования «Коршунята» предоставили 999,9 тыс. руб. при общей стоимости проекта 1,779 млн руб. В период с 1 марта по 30 сентября 2025 года клуб должен провести серию туристических слетов, тренировочных сборов, уроков ориентирования и другие мероприятия.



Финансовую помощь от Фонда президентских грантов в размере 499,7 тыс. руб. на проведение мастер-классов по рукопашному бою звезд калининградского спорта получила АНО «Клуб рукопашного боя и физического воспитания Калининградской области „Белый волк“». Заявка набрала 64 балла.



Проект «Доступный экопуть» территориального общественного самоуправления «Чистый берег» пос. Заливино Полесского округа привлек 989,3 тыс. руб. грантовых средств при общей стоимости в 1,354 млн руб. Цель проекта, который будет реализовываться с 20 февраля по 20 декабря 2025 года, — предоставить лицам с инвалидностью доступную среду и равные возможности для получения туристических услуг, применить полученный опыт в других объектах региона для организации безбарьерной среды.



КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» получила 977,3 тыс. руб. на проект по обеспечению детям-инвалидам с заболеванием сахарный диабет 1 типа (СД1) и их родителям совместного культурно-оздоровительного досуга. Мероприятия будут проводиться для повышения жизнестойкости этой группы населения, несмотря на тяжелое хроническое заболевание, уверенности в управлении здоровьем детей в различных жизненных ситуациях, навыков общения, компетенций, повышения авторитета родителей, поиске новых друзей, укреплении физического и психического здоровья, переоценки ценностей. Общая стоимость проекта — 1,308 млн руб., срок реализации — с 1 февраля по 31 августа 2025 года.

АНО центр поддержки семьи и детства «КДМИЛК» выиграл 490,4 тыс. руб. на проект, который направлен на популяризацию грудного вскармливания, повышение теоретической и практической грамотности будущих родителей в области кормления грудью и ухода за малышом, а также оказание семьям практической помощи в налаживании лактации после рождения ребенка. Мероприятия должны быть исполнены до 31 декабря 2025 года, общая стоимость заявлена в размере 880,7 тыс. руб.