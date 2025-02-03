Догнать и перегнать: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

С 1 февраля в России было проиндексировано 40 социальных выплат, включая пенсии и пособия на детей. Повышение соответствовало уровню годовой инфляции — 9,5%. Цены, как водится, тоже сразу «подтянулись». Условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала менее чем за месяц (с 10 января по 1 февраля) во всех трёх торговых сетях, участвующих в ежемесячных мониторингах. И если в «Виктории» разница на этот раз была незначительной — 3,8 руб., то «Пятёрочка» прибавила сразу 169,2 руб. Разница в «Спаре» составила 110 руб. Подробности — в нашем обзоре.
Мы зафиксировали рост цен на 6–8 позиций у каждого ритейлера. Во всех сетях продолжила дорожать молочная продукция. Кефир и молоко марки «Залесский фермер» выросли в цене на 2–3 рубля, сметана — на 8–9. 200-граммовая пачка творога жирностью 5% в «Пятёрочке» прибавила сразу 15,5 руб. В остальных двух магазинах товар отсутствовал. Сливочное масло, бившее рекорды в 2024 году, пока «держится».
Есть неприятные для покупателей изменения и в отделе овощей и фруктов. Везде подорожали яблоки (на 20–40 рублей), в двух сетях — огурцы (+10–20 руб.). Дешевле всего овощ сейчас можно приобрести в «Пятёрочке» (229,99 руб. за кг). В «Спаре» есть вариант и за 699,99.
В каждом магазине мы нашли 6–7 позиций из списка «Нового Калининграда», цены на которые были снижены. В большинстве случаев это временное явление — в рамках акций. Разница составила от 40 копеек до 130 рублей. Последняя сумма относится к помидорам в «Виктории», но здесь многое зависит от сорта, который есть в наличии. Все три ритейлера снизили цены на апельсины — на 10 рублей за килограмм. На ту же сумму в двух сетях временно подешевели лимоны. Морковь «подвинулась» на 4–10 рублей. Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (-0,4 руб.)
|
30,19 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (+3 руб.)
|
58,90 «Залесский фермер» (+3 руб.)
|
53,19 «Залесский фермер» (-2,8 руб.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
69,99 «Залесский фермер» (+2 руб.)
|
67,90 «Залесский фермер» (+2 руб.)
|
65,99 «Залесский фермер» (+3,5 руб.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
85,90 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
83,49 «Залесский фермер» (+9,5 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (товара не было в наличии, цена с сайта магазина)
|
128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)
|
102,99 «Залесский фермер» (+15,5 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
489,99 ( цена не изм.)
|
489 ( +30 руб.)
|
489,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
169,99 «Люблинские продукты»
|
149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)
|
189,99 «Великолукский мясокомбинат», «Домашний» (по акции)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
308,00 «Любимый дом» (цена из приложения «Купер»)
|
299,99 «Гастроном № 1» (+105 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
42,99 «Зернофф» (по акции, -2 руб.)
|
59,90 «Селяночка»
|
79,99 «Макфа»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
149,99 (по акции, +20 руб.)
|
129,90 (по акции, цена не изм.)
|
129,99 (цена не изм..)
|
Рис
|
99,99 (по акции, цена не изм.)
|
89,90 (-23 руб.)
|
124,99 (+12 руб.)
|
Гречка
|
49,99 (по акции, −10 руб.)
|
47,90 (цена не изм.)
|
47,19 (цена не изм.)
|
Макароны, 450 г
|
79,99 «Макфа» (цена не изм.)
|
69,90 «Макфа», (по акции, -15 руб.)
|
79,99 «Макфа», (цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
254,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
179,90 «Олейна» (цена не изм.)
|
179,99 «Олейна» (цена не изм.)
|
Сахар, 1 кг
|
81,99 (по акции. −1 руб.)
|
81,90 (цена не изм.)
|
79,49 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
48,99 (по акции, +9 руб.)
|
40,90 (цена не изм.)
|
38,99 (-1 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
69,99 (цена не изм.)
|
79,90 ( цена не изм.)
|
83,99 (+14 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
59,99 (по акции, цена не изм.)
|
50,90 (-7 руб.)
|
59,99 (+5 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
49,99 (по акции, −10 руб.)
|
39,90 ( по акции, цена не изм.)
|
37,99 (-4 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
239,99 (по акции, +10 руб.)
|
249,90 (+20 руб.)
|
229,99 (-30 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
259,99 ( по акции, +30 руб.)
|
219,90 (по акции, −130 руб.)
|
239,99
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (по акции, −10 руб.)
|
159,90 (по акции, цена не изм.)
|
159,99 (-10 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
139,99 ( −10 руб.)
|
139,90 (по акции, −10 руб.)
|
139,99 (по акции, -10 руб.)
|
Яблоки «Голден», 1 кг
|
139,99 (+40 руб.)
|
119,90 (по акции, +20 руб.)
|
139,99 ( +20 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
149,90 (-10 руб.)
|
149,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3574,74
|
3482,30
|
3558,34
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 февраля 2024 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.
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