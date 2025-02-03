Догнать и перегнать: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

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Догнать и перегнать: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

С 1 февраля в России было проиндексировано 40 социальных выплат, включая пенсии и пособия на детей. Повышение соответствовало уровню годовой инфляции — 9,5%. Цены, как водится, тоже сразу «подтянулись». Условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала менее чем за месяц (с 10 января по 1 февраля) во всех трёх торговых сетях, участвующих в ежемесячных мониторингах. И если в «Виктории» разница на этот раз была незначительной — 3,8 руб., то «Пятёрочка» прибавила сразу 169,2 руб. Разница в «Спаре» составила 110 руб. Подробности — в нашем обзоре.

Мы зафиксировали рост цен на 6–8 позиций у каждого ритейлера. Во всех сетях продолжила дорожать молочная продукция. Кефир и молоко марки «Залесский фермер» выросли в цене на 2–3 рубля, сметана — на 8–9. 200-граммовая пачка творога жирностью 5% в «Пятёрочке» прибавила сразу 15,5 руб. В остальных двух магазинах товар отсутствовал. Сливочное масло, бившее рекорды в 2024 году, пока «держится».

Есть неприятные для покупателей изменения и в отделе овощей и фруктов. Везде подорожали яблоки (на 20–40 рублей), в двух сетях — огурцы (+10–20 руб.). Дешевле всего овощ сейчас можно приобрести в «Пятёрочке» (229,99 руб. за кг). В «Спаре» есть вариант и за 699,99.

В каждом магазине мы нашли 6–7 позиций из списка «Нового Калининграда», цены на которые были снижены. В большинстве случаев это временное явление — в рамках акций. Разница составила от 40 копеек до 130 рублей. Последняя сумма относится к помидорам в «Виктории», но здесь многое зависит от сорта, который есть в наличии. Все три ритейлера снизили цены на апельсины — на 10 рублей за килограмм. На ту же сумму в двух сетях временно подешевели лимоны. Морковь «подвинулась» на 4–10 рублей. Подробнее — в таблице.


Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (-0,4 руб.)

30,19 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (+3 руб.)

58,90 «Залесский фермер» (+3 руб.)

53,19 «Залесский фермер» (-2,8 руб.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

69,99 «Залесский фермер» (+2 руб.)

67,90 «Залесский фермер» (+2 руб.)

65,99 «Залесский фермер» (+3,5 руб.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)

85,90 «Залесский фермер» (+8 руб.)

83,49 «Залесский фермер» (+9,5 руб.)

Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (товара не было в наличии, цена с сайта магазина)

128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)


102,99 «Залесский фермер» (+15,5 руб.)

Филе куриное, 1 кг

489,99 ( цена не изм.)

489 ( +30 руб.)

489,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г

169,99 «Люблинские продукты»

149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)

189,99 «Великолукский мясокомбинат», «Домашний» (по акции)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

308,00 «Любимый дом» (цена из приложения «Купер»)

299,99 «Гастроном № 1» (+105 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

42,99 «Зернофф» (по акции, -2 руб.)

59,90 «Селяночка»

79,99 «Макфа»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

149,99 (по акции, +20 руб.)

129,90 (по акции, цена не изм.)

129,99 (цена не изм..)

Рис

99,99 (по акции, цена не изм.)

89,90 (-23 руб.)

124,99 (+12 руб.)

Гречка

49,99 (по акции, −10 руб.)

47,90 (цена не изм.)

47,19 (цена не изм.)

Макароны, 450 г

79,99 «Макфа» (цена не изм.)


69,90 «Макфа», (по акции, -15 руб.)

79,99 «Макфа», (цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

254,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

179,90 «Олейна» (цена не изм.)

179,99 «Олейна» (цена не изм.)

Сахар, 1 кг

81,99 (по акции. −1 руб.)

81,90 (цена не изм.)

79,49 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

48,99 (по акции, +9 руб.)

40,90 (цена не изм.)

38,99 (-1 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

69,99 (цена не изм.)

79,90 ( цена не изм.)

83,99 (+14 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

59,99 (по акции, цена не изм.)

50,90 (-7 руб.)

59,99 (+5 руб.)

Морковь, 1 кг

49,99 (по акции, −10 руб.)

39,90 ( по акции, цена не изм.)

37,99 (-4 руб.)

Огурцы, 1 кг

239,99 (по акции, +10 руб.)

249,90 (+20 руб.)

229,99 (-30 руб.)

Помидоры, 1 кг

259,99 ( по акции, +30 руб.)

219,90 (по акции, −130 руб.)

239,99

Лимоны, 1 кг

149,99 (по акции, −10 руб.)

159,90 (по акции, цена не изм.)

159,99 (-10 руб.)

Апельсины, 1 кг

139,99 ( −10 руб.)

139,90 (по акции, −10 руб.)

139,99 (по акции, -10 руб.)

Яблоки «Голден», 1 кг

139,99 (+40 руб.)

119,90 (по акции, +20 руб.)

139,99 ( +20 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

149,90 (-10 руб.)

149,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины

3574,74

3482,30

3558,34

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 февраля 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.


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