Догнать и перегнать: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

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С 1 февраля в России было проиндексировано 40 социальных выплат, включая пенсии и пособия на детей. Повышение соответствовало уровню годовой инфляции — 9,5%. Цены, как водится, тоже сразу «подтянулись». Условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала менее чем за месяц (с 10 января по 1 февраля) во всех трёх торговых сетях, участвующих в ежемесячных мониторингах. И если в «Виктории» разница на этот раз была незначительной — 3,8 руб., то «Пятёрочка» прибавила сразу 169,2 руб. Разница в «Спаре» составила 110 руб. Подробности — в нашем обзоре.

Мы зафиксировали рост цен на 6–8 позиций у каждого ритейлера. Во всех сетях продолжила дорожать молочная продукция. Кефир и молоко марки «Залесский фермер» выросли в цене на 2–3 рубля, сметана — на 8–9. 200-граммовая пачка творога жирностью 5% в «Пятёрочке» прибавила сразу 15,5 руб. В остальных двух магазинах товар отсутствовал. Сливочное масло, бившее рекорды в 2024 году, пока «держится».

Есть неприятные для покупателей изменения и в отделе овощей и фруктов. Везде подорожали яблоки (на 20–40 рублей), в двух сетях — огурцы (+10–20 руб.). Дешевле всего овощ сейчас можно приобрести в «Пятёрочке» (229,99 руб. за кг). В «Спаре» есть вариант и за 699,99.

В каждом магазине мы нашли 6–7 позиций из списка «Нового Калининграда», цены на которые были снижены. В большинстве случаев это временное явление — в рамках акций. Разница составила от 40 копеек до 130 рублей. Последняя сумма относится к помидорам в «Виктории», но здесь многое зависит от сорта, который есть в наличии. Все три ритейлера снизили цены на апельсины — на 10 рублей за килограмм. На ту же сумму в двух сетях временно подешевели лимоны. Морковь «подвинулась» на 4–10 рублей. Подробнее — в таблице.





Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (-0,4 руб.) 30,19 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (+3 руб.) 58,90 «Залесский фермер» (+3 руб.) 53,19 «Залесский фермер» (-2,8 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл 69,99 «Залесский фермер» (+2 руб.) 67,90 «Залесский фермер» (+2 руб.) 65,99 «Залесский фермер» (+3,5 руб.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (+8 руб.) 85,90 «Залесский фермер» (+8 руб.) 83,49 «Залесский фермер» (+9,5 руб.) Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (товара не было в наличии, цена с сайта магазина) 128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)

102,99 «Залесский фермер» (+15,5 руб.) Филе куриное, 1 кг 489,99 ( цена не изм.) 489 ( +30 руб.) 489,99 (цена не изм.) Фарш, 400 г 169,99 «Люблинские продукты» 149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.) 189,99 «Великолукский мясокомбинат», «Домашний» (по акции) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 308,00 «Любимый дом» (цена из приложения «Купер») 299,99 «Гастроном № 1» (+105 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 42,99 «Зернофф» (по акции, -2 руб.) 59,90 «Селяночка» 79,99 «Макфа» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 149,99 (по акции, +20 руб.) 129,90 (по акции, цена не изм.) 129,99 (цена не изм..) Рис 99,99 (по акции, цена не изм.) 89,90 (-23 руб.) 124,99 (+12 руб.) Гречка 49,99 (по акции, −10 руб.) 47,90 (цена не изм.) 47,19 (цена не изм.) Макароны, 450 г 79,99 «Макфа» (цена не изм.)

69,90 «Макфа», (по акции, -15 руб.) 79,99 «Макфа», (цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 179,90 «Олейна» (цена не изм.) 179,99 «Олейна» (цена не изм.) Сахар, 1 кг 81,99 (по акции. −1 руб.) 81,90 (цена не изм.) 79,49 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 48,99 (по акции, +9 руб.) 40,90 (цена не изм.) 38,99 (-1 руб.) Лук репчатый, 1 кг 69,99 (цена не изм.) 79,90 ( цена не изм.) 83,99 (+14 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 59,99 (по акции, цена не изм.) 50,90 (-7 руб.) 59,99 (+5 руб.) Морковь, 1 кг 49,99 (по акции, −10 руб.) 39,90 ( по акции, цена не изм.) 37,99 (-4 руб.) Огурцы, 1 кг 239,99 (по акции, +10 руб.) 249,90 (+20 руб.) 229,99 (-30 руб.) Помидоры, 1 кг 259,99 ( по акции, +30 руб.) 219,90 (по акции, −130 руб.) 239,99 Лимоны, 1 кг 149,99 (по акции, −10 руб.) 159,90 (по акции, цена не изм.) 159,99 (-10 руб.) Апельсины, 1 кг 139,99 ( −10 руб.) 139,90 (по акции, −10 руб.) 139,99 (по акции, -10 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 139,99 (+40 руб.) 119,90 (по акции, +20 руб.) 139,99 ( +20 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 149,90 (-10 руб.) 149,99 (цена не изм.) Общая стоимость корзины 3574,74 3482,30 3558,34

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 февраля 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.