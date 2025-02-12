Партийные льготы и лже-«Ласковый май»: о чем писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки газет. На очереди — третья неделя февраля 1990 года. Итак, о чем рассказывала «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец и «Маяк» в те дни? В основном о проблемах. Порой весьма специфических.

Откровенно говоря, читая некоторые публикации, испытываешь неловкость. Статья в «Маяке», собственно, так и называется — «Стыдоба...». Она о том, что советские моряки крадут товар в английских магазинах. Причем систематически. Дело дошло до того, что в лавках прибрежных британских городков стали появляться надписи на русском: «Просьба в магазин с сумками не входить. За товар надо платить», «Не стойте возле полок, не воруйте товары, не позорьте свою честь, честь своей страны и судна!». В статье всё это не опровергается. Более того, предпринимается попытка как-то объяснить поведение наших рыбаков.

Фото: Государственный архив Калининградской области

«Конечно, прилавки их (английских. — прим „Нового Калининграда“) магазинов не чета нашим, — комментирует неприятную ситуацию капитан плавбазы „Святогор“ Николай Кузьменко. — Даже видавшие виды наши рыбаки в британских магазинах первое время немеют. Товаров здесь очень много: своих и из-за границы, дешевых и сумасшедше дорогих. Однако за всё надо расплачиваться валютой, а её у наших моряков „всего ничего“. Вот и стоят калининградский парни у витрин и стеллажей супермаркетов и маленьких лавчонок. Рассматривают товары, которые вряд ли купят. Наверное, тогда-то и залетает в их головы мыслишка: „А не положить ли мне в карман эту (к примеру) губную помаду? В магазине пусто — никто не заметит“».

Но замечали. И ловили. В статье приводятся конкретные факты и даже представлена своеобразная аналитика: «Воруют пользующиеся у нас большим спросом каталоги товаров, проспекты, журналы, в основном эротического содержания». Ответа на вопрос, что со всем этим делать, в статье по большому счету не дается. «Честность и порядочность не возникают сами собой и не исчезают, — философски замечает Николай Кузьменко. — Да, есть достаточно жесткие меры, которые позволяют капитану судна пресекать воровство. Но, честно скажу, очень не хочется к ним прибегать. Если о чести и достоинстве советского моряка не будет заботиться весь экипаж, воровство не изжить».

В Калининграде тем временем шла борьба, как тогда говорили, с «партийными привилегиями». И, как можно предположить, успешно. 15 февраля в «Калининградской правде» вышла статья с говорящим заголовком «Упразднены полностью»: «Обком партии считает необходимым еще раз разъяснить, что все так называемые привилегии некоторых категорий партийных и советских работников полностью упразднены, а именно: буфет в обкоме партии закрыт. Каких-либо столов-заказов не существует. Служебные дачи в городе Светлогорске, где в летнее время за плату могли отдыхать руководящие работники обкома КПСС, облисполкома и других областных организаций и учреждений, переданы санаторию „Светлогорск“ для лечения преимущественно учителей и врачей области, а также для жилищных нужд Светлогорска. В больнице облздравотдела по ул. Комсомольской развернуто городское эндокринологическое отделение для стационарного обслуживания жителей Центрального и Октябрьского районов. В настоящее время в этом лечебном учреждении получают помощь более 6000 человек. Среди них партийные и советские работники составляют менее 10 процентов. По стоимости питания и обеспечения медикаментами больница не отличается ни от государственных, ни от других ведомственных медучреждений».

Также сообщается, что «в целях уменьшения расходов на содержание партийных органов области сокращается парк легковых автомашин на 20 единиц, или на одну треть. Автомобили передаются для дальнейшей эксплуатации органами внутренних дел, областной больнице, некоторым редакциям городских и районных газет, другим организациям и учреждениям».

Из культурных событий тех дней хотелось бы отметить выступление в Светлом суперпопулярного в конце 80-х — начале 90-х годов «Ласкового мая». Хотя на поверку оказалось, это была не совсем та группа, которая была заявлена в афише. Вернее, та, но не с основным составом. Об этом — скандальный материал «Дети „Ласкового мая“». Журналист Наталья Боровская, опираясь на свидетельство очевидцев, так описывает состоявшийся в кинотеатре «Буревестник» концерт:

«Конферансье объявил: „Этого артиста вы, конечно же, узнаете“, и по залу пробежал восторженный гул: „Юра, Юра Шатунов...“ В полумраке сцены появился мальчик, внешне и пластикой движений один к одному с любимцем публики, солистом „Ласкового мая“ Юрием Шатуновым. Более того, под фонограмму звучала песня того же Шатунова в его исполнении. К концу выступления зажегся свет, и все увидели, что лицо исполнителя покрыто густым макияжем. А все тот же неунывающий ведущий доверительно сообщил публике, что она, мягко говоря, немножко ошиблась: это не Юра, а Рома Лапшин, голос которого идентичен шатуновскому».

Кинотеатр «Буревестник», фото: Государственный архив Калининградской области

После этого начался свист и топот. Школьники и учащиеся профессиональных-технических училищ (ПТУ), которые преобладали среди публики, почувствовали себя обманутыми и начали возмущаться. Не для того они платили по 4–5 рублей за билет, чтобы слушать неизвестно кого! Наталья Боровская попыталась выяснить, кто организовал концерт, подсунув светловчанам поддельный «Ласковый май», но это оказалось непросто. Директор «Буревесника» С. Вертелло, сообщила, что инициатором организации концерта выступил замдиректора молодежного центра «Камертон» при обкоме ВЛКСМ — некто Сидоров. За комментариями журналист обратилась к Олегу Болычеву — ныне известному бизнесмену, экс-депутату облдумы, а тогда — заведующему идеологическим отделом обкома ВЛКСМ, в ведении которого находился молодежный центр «Камертон».

Болычев сказал, что Сидоров — это бывший прапорщик, которого временно взяли на должность исполняющего обязанности директора центра. В целом же, по словам Болычева, «всю моральную ответственность за случившиеся несет не обком ВЛКСМ, а ... какой-то Ковалев». Но кто это такой, Болычеву неизвестно, о чем он чистосердечно признался корреспонденту «Калининградки». Редакция самостоятельно выяснила , что Сергей Ковалев был также был временно принят на работу в качестве администратора молодежного центра. Но понятней история от этого не стала. Артисты же, собрав деньги с жителей Светлого, укатили вдаль.

В этом же номере «Калининградки» привлек внимание материал с бьющим в набат заголовком «Ботанический сад на грани катастрофы». Автор статьи — директор Ботанического сада КГУ (ныне БФУ — им. Канта) Владимир Титов. «Все оранжереи и другие строения сада пришли в крайнюю степень обветшания и в любой момент могут рухнуть: стройками вокруг неговыведены из нормальной эксплуатации ранее действовавшие дренажные и ливневые системы. Гаражное общество по улице Первомайской вывело из строя ручей, куда сбрасывались воды из ботанического сада, тем самым подтопив его территорию; нет помещений для хранения семян и луковиц, негде размещать научные лаборатории и сотрудников», — говорится в статье.

По мнению Титова, городу нужно оказать финансовую поддержку саду, поскольку университет, к которому он приписан, все расходы покрыть не сможет. Если мне предпринять срочных мер, Калининград может потерять одну из своих достопримечательностей. Проблем у Ботанического сада, вероятно, и сейчас хватает, но катастрофы, о которой писал Владимир Титов, к счастью, не произошло.

День донора в Гвардейской районной больнице. Фото: Государственный архив Калининградской области



20 февраля в рубрике «На актуальную тему» в «Калининградской правде» вышел материал «Донор на хозрасчете». Он о том, что в регионе год от года снижается количество желающих сдать кровь. Причин масса: кто-то боится СПИДа, кого-то не устраивает вознаграждение, а кому-то просто лень. Вот один из фрагментов статьи: «Счет идет на капли. Призывы и обращения наши натыкаются на полное равнодушие даже в Обществе Красного Креста, в комиссии по донорству облисполкома, — говорит главный врач Областной станции переливания крови Нина Кабанчук. — Самоустраняются от донорства не только многие коллективы, но даже и города, как Советск, Светлый, например. Нарушены, по сути, контакты с учебными заведениями — техническим институтом, университетом, всё менее надежным резервом становятся учащиеся педучилища. А из больниц с тревогой коллеги звонят: на крови медперсонала работаем».

Почетный гражданин Калининграда Нина Кабанчук и сегодня возглавляет Областную станцию переливания крови. Она по-прежнему, стучась во все двери, не перестает говорить о важности донорства, о том, что сданная кровь может спасти и спасает жизни. Но донорской крови по-прежнему не хватает, поэтому подобные материалы появляются в местных СМИ почти регулярно. Похоже, проблема эта из разряда вечных

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева