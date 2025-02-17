Соус из кильки, икра и «Морской дуэт»: почему ноу-хау не попадают на прилавок

В СМИ периодически появляются новости о том, что калининградские ученые придумали какой-то новый необычный продукт питания: кофе из топинамбура, печенье из минтая, мармелад из рыбной чешуи и так далее. «Новый Калининград» побывал в гостях у учёных кафедры пищевой биотехнологии Калининградского государственного технического университета (КГТУ) и познакомился с их любопытными разработками, которые по большей части пока недоступны широкому кругу потребителей.

Заведующая кафедрой пищевой биотехнологии КГТУ доктор технических наук Ольга Мезенова рассказывает, что она, её коллеги и студенты получили в общей сложности около полусотни патентов на подобного рода изобретения. Однако оценить эти ноу-хау могут в основном пока только друзья и родственники ученых.

В лаборатории, что находится в корпусе университета на улице Баранова, разложены образцы продукции — икра из красных водорослей, протеиновые батончики с добавкой из пептидов рыбьей чешуи, обычная на вид салака горячего копчения. Впрочем, на поверку салака оказывается не так уж и проста — приготовили ее необычным способом.

«Если говорить по-простому, это так называемое водорослевое копчение, — объясняет Ольга Мезенова. — Рыба погружается в специальную жидкость, созданную на основе водорослей, и словно ламинируется, покрываясь тонким слоем полезных веществ из красных водорослей и коптильных компонентов. Отсюда и название — „Морской дуэт“. На выходе получается традиционная копченая рыба, но при этом не вредная для здоровья, поскольку в ней нет возникающих при дымовом копчения канцерогенов». Это последняя, самая свежая разработка. Аспирантка Анастасия Сушина защитила кандидатскую диссертацию по этой теме в декабре прошлого года.

Ольга Мезенова подчеркивает, что технология основана на использовании характерных для Балтийского моря красных водорослей — фурцеллярии. «Бурые водоросли, которые добывают в основном на Дальнем Востоке, хорошо всем известны. Основной вид — морская капуста, которую применяют в производстве многих продуктов, — рассказывает она. — А наши балтийские красные водоросли вообще никак не используются. Причина, возможно, в том, что они имеют несколько специфический привкус. При этом они тоже очень ценные, полезных свойств в них даже больше, чем в бурых. Мы много лет обращаем на это внимание, разработали ряд продуктов, в которых предлагаются эффективные способы устранения этого привкуса. Например, магистрант Надежда Самбурская работает над созданием имитированной водорослевой икры... С одной стороны, красные водоросли буквально под ногами валяются, их просто выносит на берег штормом. Но с другой, все это надо собрать, высушить, сделать экстракт. Дело хлопотное и затратное».

Магистрант кафедры Елизавета Примаченко разработала «смарт-соус». Smart по-английски — значит «умный». Так он назван, возможно, потому что его основной компонент — головы. В смысле, кильки. «При производстве шпрот кильку коптят вместе с головой, которую потом отрезают, — говорит Елизавета. — Предприятия тратят немалые средства на их утилизацию этих голов. При этом в них много низкомолекулярных белков, которые хорошо усваиваются организмом. И вот я придумала сделать на основе добавки из голов копченой кильки соус. А для того, чтобы приглушить специфический запах, предложила внести в рецептуру экстракт облепихового масла».

Патент на этот соус получен. Елизавета презентовала его в Москве, рассказывала о нем руководителям предприятий, представителям торговых сетей. Всем, по её словам, продукт понравился, но до конкретных предложений о внедрении технологии в производство дело пока так и не дошло.

«Но я все-таки мечтаю увидеть свой соус в красивой упаковке на прилавках магазинов, — признается она. — Ведь это действительно вкусно и полезно. Соус можно использовать как заправку для салатов, он хорошо подходит как к рыбе, так и к мясу. Мой муж, перед тем как пойти в ЗАГС, пробовал его. Это было для него своеобразным испытанием. Он макал в соус чипсы, запивая пивом. Сказал, что вкусно».

Надежда Самбурская тоже мечтает о том, чтобы её водорослевая икра дошла до потребителя, но наладить производство пока не пробовала, поскольку еще не до конца завершила исследования.

«Понимаете, мы — ученые, мы можем разработать вкусные и главное очень полезные продукты. Но как сделать, чтобы они нашли дорогу к людям? — разводит руками Ольга Мезенова. — Мы не занимаемся продвижением товара, но при этом очень хотим, чтобы наша работа приносила пользу. В какой стране самая большая продолжительность жизни? Правильно, в Японии. А все потому, что там едят много рыбы, морской капусты, разного рода моллюсков, ракообразных. В России несколько иная культура потребления морепродуктов, и мы хотим разнообразить рацион соотечественников, сделать его более полезным, увеличив, соответственно, продолжительность их жизни. Но от нас, зависит далеко не всё...»

Впрочем, как минимум один разработанный на кафедре пищевой биотехнологии продукт до потребителя всё же дошел. Анна Изенкова, запатентовав рецепт мармелада на пивном сусле, не стала ждать инвестора, а сама организовала небольшое производство. «Получилось это почти случайно, — рассказывает она. — Мне предложили поучаствовать в программе телеканала СТС „Купите это немедленно“ (шоу, в котором изобретатели получают возможность реализовать свои проекты. — прим „Нового Калининграда“), но для этого мне нужно было немного доработать свою концепцию. Я попросила дать мне месяц, и в процессе усовершенствования дипломной работы поняла, что, в принципе, могу обойтись без заемных средств, и отказалась от участия в программе».





Суть изменений, которые были внесены в первоначальную концепцию, касалась не столько технологии, сколько, скажем так, сферы применения. Теперь этот приготовленный необычным способом мармелад стал позиционироваться не просто как еда, а как своего рода сувенирная продукция. Внешне он напоминает янтарики, поэтому охотно покупается туристами. Объем производства, по словам Анны, небольшой, но всё окупается.

«Я окончила КГТУ по специальности „Пищевая биотехнология“ в 2014 году, свою продукцию начала выпускать в 2020-м, — продолжает она. — Накопился некоторый опыт, на некоторые вещи я теперь смотрю как бизнесмен. Маркетинг, продвижение, правильная подача — это критически важно. В университете же мы занимались исключительно наукой, обосновывая важность своих изысканий, подчеркивали полезность продукта. А потребителю, может, не это нужно. Возможно, его можно привлечь чем-то другим. И еще важный момент: в наших дипломных, магистерских, бакалаврских работах часто описывается большое производство с большими цехами. Авторы мыслят масштабно, широко. Но, может, попытаться приблизить это все к жизни? Предусмотреть ситуации, когда продукция выпускается, скажем так, в спартанских условиях».

Анна полагает, что ситуация может измениться в случае, если будет налажена коллаборация, то есть совместная работа специалистов в разных областях. Допустим, один студент разрабатывает инженерную часть, а другой в своей дипломной работе пишет о том, как можно «распиарить» этот проект. «Но тут надо все-таки понимать одну важную вещь, — продолжает Анна. — Реализация проектов, подобных моему, не может принести быстрый доход. Это всё же „длинные деньги“, поскольку в большинстве случаев необходимо закупать довольно дорогое оборудование и ждать, когда оно окупится. Не всякий бизнесмен готов на это пойти».

Текст — Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»