Пенитенциарный потенциал: как устроено производство в калининградских колониях (фото)

Калининградский бизнес заинтересовался производственными мощностями, которые имеются в распоряжении регионального УФСИН России. Члены Калининградской торгово-промышленной палаты (в частности, представители ритейла, строительства и лёгкой промышленности), заранее заключив соглашение с исправительным ведомством, посетили производственный сектор исправительной колонии № 9. Там они смогли оценить продукцию, которую выпускают осужденные.

На территории колонии работает несколько цехов. Швейное производство занято изготовлением мешков, носков и перчаток; в цехах металлообработки штампуют урны, мангалы и уличные аншлаги, гнут каркасы для беседок, качелей и скамеек, а мебельный цех собирает шкафы и прочую корпусную мебель. Есть и производство, где перерабатывается пластик. Конечная продукция там — жёсткие вставки в форменную обувь (подноски).

Представители УФСИН считают, что их производства имеют ряд преимуществ (в том числе ряд свободных площадей для возможности организации любых видов производства), а бизнес пока взвешивает все «за» и «против».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград