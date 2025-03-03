Переселяться не будем: что говорят соседи «падающего» дома на Моспроспекте

В минувшую субботу, 1 марта, в большом зале Областного центра культуры молодёжи администрация Калининграда организовала встречу с владельцами 75 квартир дома на Московском проспекте, 68. Это соседи выселенных жителей из дома № 70, который теперь в регионе иначе как «падающим» и не зовут. И есть за что. Первые серьезные трещины в стенах, а главное, отклонение от вертикали в жилом здании близ Набережной Трибуца были обнаружены еще в 2015 году. Дом признали аварийным и расселили. С тех пор судьба «свечек» на Моспроспекте так и находится в подвешенном состоянии. Власти несколько раз меняли свои решения по поводу будущего зданий. Но жителей на такую масштабную встречу, можно сказать, собрали впервые. За ходом их дискуссии с чиновниками наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

«Да мы из СМИ только на днях узнали, что нас уже расселять собрались, — перешептывались люди. — А с нами никто до этого даже не встретился. За нас все решили!».

На собрание с жителями пришли первый замглавы администрации Алексей Асмыкович, глава комитета городского хозяйства Максим Федосеев, а также те, кто отвечает в городе за маневренный фонд и социальные вопросы. Ведь переселение потянет за собой перевод детей в другие детсады и школы и многое другое.

«В рамках подготовки документации по разбору 70-го дома Госэкспертизой нам было рекомендовано сделать дополнительные изыскания, в ходе которых эксперт выдал однозначное заключение, что нельзя гарантировать сохранность дома 68 при разборке 70-го, — взял слово Максим Федосеев. — В связи с этим необходимо временное расселение жильцов».

По словам главы комитета городского хозяйства, администрация уже провела все необходимые совещания с правительством Калининградской области по этому поводу. «Поэтому мы хотим довести до вас те мероприятия и сроки, в которые они будут происходить, — продолжил Федосеев. — Со своей стороны мы уже заключили контракт на мониторинг в реальном времени состояния дома № 70, чтобы, не дай бог, не случилось непоправимого. И если он начнет самопроизвольно разрушаться — а такую вероятность эксперт также установил — мы успеем провести эвакуацию жителей».

Далее слово взял змаглавы администрации, председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский. Он стал рассказывать, каким образом администрация будет временно расселять жителей: «У нас есть необходимое количество квартир. С каждым проведем работу индивидуально, постараемся учесть все ваши пожелания. Никого не оставим без крыши над головой. Квартиры есть в разных частях Калининграда — все отдельные, благоустроенные. Мы сделаем так, чтобы все прошло наиболее комфортно для вас. Более того, администрация возьмет на себя перевоз вещей, а также перевод детей в другие детские сады и школы. С семьями, у которых есть родственники — инвалиды, пожилые граждане, также будем работать в индивидуальном порядке».

Затем жителям сообщили, как будет проходить экстренная эвакуация, если события все же пойдут не плану. «Мы соберем номера телефонов для связи, — пояснил директор „Управления по делам ГО и ЧС Калининграда“ Яков Филатов. — Они будут запрограммированы в муниципальную систему оповещения, и в случае поступления сигнала от системы мониторинга начнется дозвон до каждого».

В это же время к дому в срочном порядке поедут все дежурные поисково-спасательные подразделения, чтобы пройти по квартирам и оповестить всех об эвакуации. «К месту сбора — возле памятника морякам-балтийцам — будут поданы автобусы „Гортранса“, которые доставят жителей в пункты временного размещения».

Словом, с жителями чиновники говорили о расселении, хоть и временном, как о свершившемся факте. И тут их ждал сюрприз.

Наталья Доминова, представитель активной группы собственников дома № 68

«Я являюсь представителем дома 68, — начала говорить местная жительница Наталья Доминова. — Все собственники сегодня специально пришли к вам, чтобы озвучить нашу позицию. Дом № 68 стоит на отдельном фундаменте, то есть мы не связаны с домом № 70. Мы с 2015 года читаем ваши интервью о том, что нас с соседним дом что-то связывает, что-то тянет друг к другу, что мы якобы не даем отрезать соединяющие балконы и так далее. И сейчас мы вам заявляем, что собственники дома 68 единогласно решили никуда из своих квартир не переезжать даже временно. Вы не имеете права распоряжаться нашим имуществом и нами. Ваша задача — снести 70-й дом».

Далее Наталья пояснила одно из опасений жителей. По ее словам, хоть в 70-й дом администрация города и наняла охрану, но сегодня в соседнем здании выбиты стекла, стены разрисованы, имеются и другие акты вандализма. А как они случились, если дом под охраной? «Заметьте, когда люди оттуда выезжали, все было целое, — сказала Наталья. — Домом № 70 вы занимаетесь с 2015 года. Хотите нас временно расселить? Чтобы потом, через полгодика, сказать, что что-то пошло не так и 68-й дом также пойдет под снос? Мы прекрасно понимаем, сколько стоит этот участок земли. Вы за 10 лет не сделали ни одного проекта. Довели соседний дом до ужасного состояния».

По словам жителей, в 2023 году прошла информация, что в 68-м доме начали падать балконы, которые соединены с домом 70. «Я прихожу с работы, а у меня на этаже стоит съемочная группа, мол, у вас тут балконы рушатся, — продолжила Наталья. — Я говорю, посмотрите, вот мой балкон. На нем никаких повреждений нет. Ребята посмеялись и ушли. Если надо, мы сами любую экспертизу сделаем и докажем вам, что у нас все хорошо. Вот вы ссылаетесь на балконы, которые соединяют два дома. Это пожарные балконы, там две рельсы, которые хоть сейчас можно отрезать турбинкой и ничего ровным счетом не произойдет. Ваша задача сейчас — взяться за головы и обратиться в экспертную организацию, поставить ей конкретную задачу — помочь разработать план сноса дома так, чтобы люди в 68-м доме остались жить. Мы не настолько близко находимся, мы не сиамские близнецы. Тем более что наши дома блочные, построены как „Лего“. Мы готовы пойти на то, чтобы пожить в каких-то экстремальных условиях, со строительными лесами, но переезжать не будем. Вы выбрали самый легкий для себя путь».

Александр Лебедев, директор УК

Вслед за Натальей к микрофону встал другой житель — Александр Лебедев. «Я являюсь директором управляющей организации и знаю, что большинство квартир маневренного фонда у вас находится на ул. Левитана, — сказал он. — Но это один из криминогенных районов Калининграда сегодня. Вы туда хотите отселить наших пожилых людей? Где даже видео есть, как бабушек избивают?» При этом Александр сразу оговорился, что как руководитель УК он прекрасно знает о постановлении Госстроя, что на таком минимальном расстоянии, какое есть между домами 68 и 70, сносить здания без выселения жителей нельзя.

«Маневренный фонд расположен во всех частях Калининграда, — ответил Сергей Радковский. — У нас есть квартиры на улицах Мебельной, Фрунзе, Лужской, Левитана, Борисовском бульваре, на Ленинском проспекте также есть. Список достаточно большой». Чиновник добавил, что по договоренности правительство области предоставит 27 квартир в новом доме на Борисовском бульваре. «Да, это район ул. Емельянова и Левитана», — признал он.

Эти слова были встречены возмущенным гулом: «Самый криминогенный район Калининграда, живите там сами!».

«Если вы думаете, что администрации хочется заниматься расселением 68-го дома, который находится в хорошем состоянии и с дружными жильцами, вы сильно ошибаетесь, — эмоционально ответил Максим Федосеев. — Мы не говорим, что 68-й будет разрушен. Но есть небольшая вероятность этого, говорит нам эксперт. При этом невозможно ничего делать с домом 70, не расселив 68-й, говорит действующее законодательство. Вы можете это принимать или нет. Но в Главгосэкспертизе нам сказали: «Ребята, вы не можете приступать к сносу 70-го дома, пока не установите все его взаимосвязи с 68-м. Поэтому у нас дальнейший план такой, и мы все равно им пойдем. Сейчас с помощью онлайн-мониторинга будем следить в реальном времени — расширяются ли трещины, ведет ли дом, что с водой под ним. Все это нужно для экстренного реагирования на ситуацию. Там гидрология сложная, сваи висячие, грунты насыпные. Словом, сошлось все! В ближайшее время мы заключим соглашение на проведение дополненных изысканий. Они уже лягут в основу финального проектирования по сносу дома № 70».

Чиновник также уточнил сроки: изыскания будут закончены до конца октября—ноября этого года, а сам снос проведут до октября—ноября следующего. По итогам дополнительных обследований также решат, надо ли проводить усиление 68-го дома. «Чтобы с ним не произошло как с соседним, — продолжил Федосеев. — Вы можете думать, что кто-то хочет забрать у вас землю и для этого провоцирует такой огромный социальный скандал в центре Калининграда. Но я вам рассказал нашу позицию. Мы бы уже дошли до сноса дома, если бы не эти дополнительные изыскания».

Сергей Радковский, в свою очередь, добавил, что по заказу мэрии уже был подготовлен проект сноса дома. «Но чтобы мы могли его реализовать, в соответствии с законодательством требуется прохождение проекта госэкспертизой. И в ее ходе в федеральном учреждении „Главгосэкспериза“ в Москве от нас потребовали провести новые изыскания и изучить влияние сноса здания на соседнее, чтобы исключить риск гибели и травмирования людей в случае, если 70-й дом начнет разрушаться».

В итоге готовый проект экспертизу не прошел. «В соответствии с контрактом мы не заплатили за эту работу проектировщику, а тот отказался дальше работать с нами, так как стоимость проекта значительно возросла. Дополнительное проектирование требует привлечения новых экспертов. Сейчас работа над новым проектом ведется с учетом всех замечаний федерального учреждения. Потому наш комитет, к сожалению, не смог выполнить задачу, которая стояла — снести один дом без расселения второго».

Эти слова жителей особо не успокоили. «Почему бы не сделать так: рассчитайте стоимость нашего жилья, исходя из 500 тысяч за квадратный метр, и выдайте нам сертификаты. Временные, как и временное жилье. И если случится утрата дома 68, чтобы наши жители не пострадали. Иначе у нас нет никаких гарантий, что люди вернутся в этот дом», — высказал мысль житель Алексей.

«Ваши квартиры остаются вашими, никто вас расселять не собирается», — ответил Алексей Асмыкович. Но лишь встретил гул недоверия в зале.

«На каком основании мы должны покидать свои благоустроенные квартиры? — спросила активист Наталья. — Наш комплекс строился в 80-е годы как элитное жилье. Это были первые двенадцатиэтажки в городе. Даже спустя 40 лет у нас и правда все хорошо. А как было с домом 70, в том числе как проходил переезд, мы видели своими глазами. Людям тогда обещали хорошие квартиры, трешки, а в итоге некоторые до сих пор судятся с вами».

Алексей, житель дома № 68

А уходили жители со встречи со следующими словами: «Ищите грамотную компанию, которая разработает вам проект по сносу дома 70 без расселения нашего. И, пожалуйста, никаких поквартирных обходов. Никто вам никакой информации не предоставит. Никаких подписей или личных данных... Это наша жизнь, наше имущество. Никакие временные квартиры нас не интересуют. Если вы нас не услышите, значит, мы будем действовать через прокуратуру Москвы, Следственный комитет. Поверьте, мы свое жилье и землю в центре города не отдадим».

После встречи журналисты спросили главу комитета городского хозяйства об ощущениях от встречи. Все же она вышла «жаркой». «В принципе, мы ожидали подобную реакцию. Людей понять можно. Истории уже десять лет. При этом дом № 68, действительно, в хорошем состоянии и хорошо содержится. И мы в свое время прикладывали все силы, чтобы разобрать один дом, не трогая второй. Но сейчас эксперт дал заключение, что это невозможно. Более того, 70-й дом сегодня имеет тенденцию к саморазрушению. Все может рухнуть в один момент. При этом есть вероятность, что и 68-й может быть полностью или частично разрушен».

Текст — Ольга Саяпина, фото — автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»