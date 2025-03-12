Столовые для бедных, лебедь и «Всё о сексе»: о чём писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка». На очереди — третья неделя марта.

Миф о том, что в позднем СССР не было голодных, очень живуч. По сути, это один из столпов, на котором держалась советская власть. Но во время перестройки он сильно пошатнулся. Валом пошли публикации, свидетельствующие о том, что в стране рабочих и крестьян есть имущие и неимущие. Вот, например, небольшая заметка в номере «Калининградской правды» за 15 марта. Название говорит само за себя — «Нужны столовые для бедных». Это письмо пенсионерки Д. Шуваловой, в котором она сетует на то, что благотворительные обеды, о которых так часто пишут в СМИ, «что-то быстро заглохли». В связи с этим она предлагает «руководителям торговли» и «руководителям города» подумать над тем, чтобы открыть «на государственных началах» дешевые блинные, пончиковые, пышечные.

«Что нужно старому человеку, который еще сможет сам зайти и покушать блинчиков с горячим молоком, чаем или соком? — пишет она. — Подумайте, власть имущие, о том, как помощь оказать неимущим».

Магазин «Кооператор» Калининградского облпотребсоюза. Калининград. Ул. К. Маркса, конец 1990-х — нач. 2000-х гг. Автор: А. Бахтин, ГАКО

Между тем темп имущественного расслоения общества увеличивался. Катализатором в этом процессе служили расплодившие за годы перестройки кооперативы, сотрудники которых могли получать невиданные для простых советских людей деньги. Причем совершенно легально.

Не всем это нравилось. Кооператоров нередко костерили на чём свет стоит. В качестве ответа на эти выпады председатель созданного на базе деревообрабатывающего комбината объединения «Калининградстрой» кооператива «Ритм-2» А. Крейзо написал статью в «Калининградскую правду», которая была опубликована 21 марта под заголовком «О „рвачах“ и свердоходах».

«Работники родственных предприятий нередко задают мне вопрос: почему в кооперативах получают порой вдвое больше, чем на госпредприятиях? — пишет он. — Обычно отвечаю: у нас созданы такие условиях, когда желающий хорошо заработать имеет возможность реализовать свое желание». Секрета здесь, по его словам, нет. «В нашем кооперативе за восьмичасовой рабочий день 600 рублей в месяц не заработаешь, — делился А. Крейзо. — За 10-12 часов — можно. Но надо хорошо работать. Вот, скажем, один из наших работников, Виктор Мельников, „подбил“ товарищей на интересное дело. Решили они оставаться после работы, изготовить кухонный гарнитур. Сделали на пробу, получили дополнительный доход. Кому от этого плохо? А чей-то недобрый язык снова свое: сверхдоходы, закрыть...»

Завистникам автор предлагает заняться полезным делом: «Ведь поле деятельности поистине бескрайное. Сколько урожая гибнет в садах нашей области — прорву отличных фруктов садоводы вынуждены просто закапывать, не имея возможности всё переработать. Парикмахерские, фотоателье, швейные мастерские, другие предприятия службы быта давно следовало бы передать в кооперативную сферу, гибко реагирующую на спрос населения. Да мало ли где можно приложить толковую голову и умелые руки».





Однако на коммерческие рельсы быстрее многих парикмахеров и портных успели встать футболисты. О том, что принято решение о создании хозрасчетного футбольного клуба «Балтика», рассказывается в материале «Заявка на профессионализм», вышедшем в том же номере «Калининградки» — за 21 марта.

Отвечая на вопрос корреспондента Леонида Окуня о том, какие цели преследует «Балтика», затевая подобного рода реорганизацию, недавно избранный президентом клуба Владимир Толстых ответил, что «прежде всего, рассчитывает с помощью хозрасчетного механизма повысить уровень игры команды — мастеров». Но этим задачи не ограничиваются. «Нуждаются посетители стадиона и в полноценном сервисе, обеспечение которого клуб тоже берет на себя, — сообщил новый президент. — Причем не только во время футбольных матчей: постараемся максимально использовать возможность стадиона для проведения различных физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганды спорта».

Но главное все-таки — футбол. «С нынешнего сезона игроки и тренеры станут строить свои отношения с клубом на основе заключенных контрактов, — продолжил Толстых. — Разрабатывается также система штрафных санкций за нарушение дисциплины. Если раньше, например, опоздавшего на тренировку журили, то теперь ему за опоздание придется платить штраф в казну клуба». Что касается источников финансирования «Балтики», то основная нагрузка, по словам Толстых, ложилась на учредителей — руководство и профком «Калининградрыбпрома», облсовет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества (ВДФСО) профсоюзов, облспорткомитет.

Но надежда не только на них. «Еще одним из путей к материальному благополучию клуба видим производство футбольного инвентаря, издание рекламно-справочной продукции. С этой целью налаживаем связи с кооперативами соответствующего профиля и планируем создание собственных производственных подразделений», — поделился Толстых.

Неман, 1987 г. Автор съемки: А. Бахтин, ГАКО



Однако не коммерцией одной жили в то время люди. В «Калининградской правде» за 17 марта размещен очень трогательный материал под названием «Лебедь в городской квартире». Он о вечный ценностях — о добре, человечности, сострадании. История, между тем, если вдуматься, трагикомичная.

Ушлые люди продали за восемь рублей, видимо, подслеповатой неманской бабуле гуся. Вернее, старушка думала, что это гусь. А потом присмотрелась — лебедь. Суп из него она варить не решилась, но и у себя держать не смогла. Некоторое время бедная птица жила в подвале большого дома на улице Красноармейской, а потом и вовсе обосновалась у мусорных контейнеров. Там лебедя и подобрала директор Неманской школы Светлана Леонидовна Шумило.

«Жалко-то её (птицу. — прим. „Нового Калининграда“), конечно, жалко. Но где лебедю жить, чем кормить, как ухаживать за ним, ведь не щенок, не кошка», — пишет автор публикации Л. Рассадина. Светлана Шумило и ее муж Виктор Михайлович попытались собрать всю доступную информацию, даже позвонили в Калининградский зоопарк. Там, конечно, все объяснили и посоветовали не брать на себя такую ношу, а привезти птицу к ним. Но Светлана Леонидовна тут же представила себе прутья клетки, несчастного лебедя за ними и решила, что он перезимует у неё в квартире.

«Так и зажили, — продолжает рассказ Рассадина. — Виктор Михайлович в пять утра проходит на кухню, ставит на плиту чайник и уже слышит тихий, осторожный стук клювом в дверь. Лебедь пришел составить компанию. Поест, а что дальше? Тихо опускается на шуршащую бумагу и дремлет. А когда надоест, отправляется путешествовать по квартире. Вернувшись с работы, хозяйка, увидев следы путешествия, недовольно выговаривает жильцу. И ведь тот понимает. Сядет в угол, голову под крыло, затаится». В конце статьи звучит надежда на счастливый финал этой истории: «Идут весенний свет и тепло. И тогда ... Тогда хозяева выпустят лебедя на пруд у книжного магазина. И, может быть, отыщет он свою стаю».

Фото: Государственный архив Калининградской области



Подростки Калининграда тоже порой сбивались если не в стаи, то в компании по интересам. О том, чем они жили, описывалось в новой в рубрике «Калининградского комсомольца» — «Новости тусовок».

В статье под названием «А ну, дыхни!» рассказывается, в частности, о дискотеке во Дворце культуры завода «Янтарь» (сегодня — дворец творчества детей и молодежи «Янтарь» на ул. Судостроительной. — прим. «Нового Калининграда»). Авторы — В. Огородов и К. Курас — там, правда, не были, но добросовестно донесли до читателя слова некоего Костика, который поведал следующее: «В восемь вечера началась восьмимартовская дискотека в ДКЯ. Для всех входящих она открывалась „обыском“ — несколькими легкими движениями вахтерши — и неизменной просьбой: „А ну, дыхни!“ Рядом с вахтером стоял невысокого роста мужичок в очках и повязке „Дежурный ДК“». Несмотря на подобную таможню, больше половины в зале были «трезвы как стеклышко». Под возбуждающую музыку «Модерн Токинг» то и дело вспыхивали потасовки. А один раз ведущий прекратил дискотеку «из-за массовой драки на территории ДК».

В плане просвещения калининградцев авторы рубрики объяснили, чем хиппи отличаются от панков. «Внешним видом хиппари мало отличаются от панков, — пишут они. — Два основных отличия — это хайеры (длинные волосы) и фенечки (браслеты в виде бус). Большинство хиппи — пацифисты, и они не любят бить физиономии. Многие из них прекрасно разбираются в музыке. Зимой они тусовались в ЦГ (судя по всему, имеется в виду Центральный гастроном, располагавшийся в современном здании мэрии. — прим. „Нового Калининграда“), но в последнее время их там что-то не видно».

У взрослых же в то время были свои развлечения. Причем некоторые из них любили, что называется, погорячей. Трудно было не обратить внимание на размещенный в номере «Калининградки» за 24 марта рекламный макет, сообщающий, что 16-17 апреля в зале Драмтеатра будет выступать эротический шоу-балет «Экзотика», который покажет представление под названием «Запретный плод и идолы». Анонсировалось присутствие членов съемочной группы фильма «Всё о сексе», участниц конкурсов «Мисс Москва» и «Мисс Эротика». Что характерно, фразы «Детям до 16 лет» в объявлении нет. Может, шоу было не таким уж и горячим?

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО), Юлия Власова / «Новый Калининград»