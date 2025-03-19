Возрождение собора и уфологи на хозрасчете: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил регион 35 лет назад. На очереди — последняя неделя марта.

«Калининградская правда» в те дни продолжила начатую в январе тему переименования улиц областного центра. Тогда, напомним, было опубликовано письмо в редакцию читателя Г. Правиленко под названием «Зачем ссорить Гёте с Пушкиным?», в которой автор раскритиковал идею вернуть прежние названия улицам Калининграда, носившим имена композиторов, художников и писателей. То есть переименовать улицу Кирова в улицу Бетховена, Репина — в Моцарта, Пушкина — в Гёте, Димитрова — в Баха, Лесопарковую — в Дюрера. «Никак нельзя согласиться с тем, что великий немецкий поэт и мыслитель И. В. Гёте для русского человека дороже имени гениального русского поэта А.С. Пушкина — нашей национальной гордости и славы», — писал Правиленко.

Реплика эта не осталась незамеченной. 25 марта в рубрике «Журналист читает почту» вышел материал «Что в имени твоем?» с откликами на январскую публикацию. По словам автора статьи Н. Перовой, «столкнулись две точки зрения: «в российском городе должен витать русский дух» и «вернуться к принципу историзма, покончив с зачастую случайными названиями улиц города и возродив прежние их названия». Сообщая о том, что в письмах эмоции порой били через край, корреспондент справедливо отмечает, что «всякое категоричное суждение по меньшей мере уязвимо в своей категоричности. Истина всегда где-то посередине».

Завершается статья еще одной здравой мыслью журналиста: «У переименования улиц, на мой взгляд, должна быть и другая сторона, логично продолжающая „смену вывески“. Ведь состояние многих, если не большинства городских улиц таково, что иным из них одинаково неудобно носить имена классиков любой национальности».

Фото: Государственный архив Калининградской области



К здравому смыслу призывает и автор материала «На все четыре стороны», опубликованного в «Калининградке» за 27 марта. Речь в нём о новом для тех времен явлении — частном такси. Журналист Леонид Окунь, опираясь на читательские письма и личный опыт, пишет, что поначалу, когда только заработал закон «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР» (был принят Верховным Советом 19 ноября 1986 года и введён в действие 1 мая 1987 года. — прим. «Нового Калининграда»), получившие патенты водители такси были в массе своей корректны и предупредительны. Потом некоторые из них, пообвыкшись, стали «не баловать нас вежливым обращением, по-базарному торговаться». Получилось так во многом, по мнению автора, из-за отсутствия контроля за работой частных таксистов. В отличие от постоянных жалоб на них со стороны пассажиров. Их-то — хоть отбавляй. Что же в такой ситуации делать? Запретить частникам таксовать?

«Давайте не будем рутинерами и согласимся: без предоставления им (таксистам. — прим. „Нового Калининграда“ ) самостоятельности вряд ли получило бы развитие это полезное в целом дело, — предлагает он. — Мы даже не против разумных договорных цен в отдельных случаях — скажем, при поездке в комфортабельном „Мерседесе“ или на протяженном, неудобном для водителя маршруте. Не нравится нам другое — полная неуправляемость частного извоза, порождающая многочисленные издержки».

Вывод: местные власти должны проявить инициативу и создать систему действенного контроля. А как она должна выглядеть — пусть решат районные Советы народных депутатов, отдел цен облисполкома, облсовет, ГАИ и ВДОАМ — Всероссийское добровольное общество автомотолюбителей.

Важным событием марта 1990 года стало увеличение количества цифр в телефонных номерах калининградцев — с пяти до шести. 27 марта «Калининградка» в рубрике «Факты и комментарии» поместила анонсирующую это нововведение заметку под названием «Перспективы шести цифр». «При существующей пятизначной системе наша сеть исчерпала возможности дальнейшего развития, — пояснил главный инженер Калининградской городской телефонной сети Янис Валениек. — Требовался шаг вперед, и мы его сделали. Теперь появилась возможность включить в сеть новую АТС-45, построенную в Ленинградском районе. Она начнет функционировать в апреле. Таким образом, число телефонных абонентов увеличится на четыре тысячи, будут удовлетворены чаяния многих „очередников“. Шестизначная нумерация позволит в будущем включать в сеть и другие станции по мере их строительства, так как её потенциальная возможность — до 800 тысяч номеров».

Вид на бывшую кирху Креста (будущий Крестовоздвиженский собор). 1989 г. Автор съемки: А.П.Бахтин. ГАКО



Еще одним вселяющим оптимизм событием тех дней стало возвращение к жизни здания Кройцкирхи на улице Генерала Павлова в Калининграде. В статье «Восстановление собора», которая была опубликована в «Калининградке» за 28 марта, заместитель директора Центра научно-технического творчества молодежи (НТТМ) «Синтез» В. Москалец напомнил, что в июле 1989 года объект был передан Русской православной церкви, и сообщил, что после реконструкции в нём разместится Крестовоздвиженский собор.

«Итак, с декабря прошлого года в архитектурной мастерской нашего центра в соответствии с заключенным договором начались работы по созданию архитектурного проекта восстановления храма, — пишет автор. — Заказчиком выступил Свято-Никольский собор Смоленской епархии, договор подписал игумен Аркадий. Архитектурную концепцию восстановления храма утвердил архиерей Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне — патриарх Кирилл. — прим. „Нового Калининграда“). Работами по созданию проекта руководит Ю. И. Забуга».

Рассказывая об истории здания, Москалец отмечает, что построенная в 1930-33 годах по проекту берлинского архитектора Артура Киктона евангелисткая церковь стала «последней построенной кирхой в Кёнигсберге». Впрочем, можно отметить, что это утверждение спорно, поскольку Кирха Христа в Ратсхофе (сегодня клуб «Вагонка» на улице Станочной. — прим. «Нового Калининграда») появилась в нашем городе еще позже — в 1937-м. Но не будем придираться к мелочам. Главное, как справедливо отмечает автор, в том, что «еще один памятник архитектуры будет возрожден в нашем городе».

«Калининградский комсомолец» в последнем мартовском номере порадовал читателей большим материалом о создании «Калининградского объединения „Сфинкс“» — организации, занимающейся разного рода паранормальными явлениями — НЛО, полтергейстом и так далее. В статье, которая называется «Знает ли отгадку «Сфинкс», председатель этого объединения А. Рябцев пишет, что оно создано, как «исследовательская группа быстрого реагирования», в которую «входят в основном молодые люди, специалисты самых различных областей: от заведующего лабораторией до фотографа». При этом «члены группы согласно уставу должны находиться в постоянной хорошей спортивной форме, обладать навыками альпинизма, скалолазания, работы с аквалангом и т. д.». Просто какой-то паранормальный спецназ...

Отмечается, что объединение работает в условиях частичного самофинансирования, но при этом «Сфинкс» готов вести переговоры с предприятиями, которые захотят стать спонсорами. «Разумеется, мы обещаем сообщать о результатах исследований. Мы можем стать вашими глазами в тех „затерянных мирах“, куда вы сами не сможете проникнуть. Даже небольшая сумма при перечислении может превратиться в кадр фотопленки, фиксирующей НЛО или , скажем, снежного человека», — заключил Рябцев. Трудно сказать, сколько человек откликнулось на этот призыв. Известно только, что снежный человек до сих пор не найден, да и тайна НЛО по сию пору не раскрыта. Ни в Калининграде, ни где бы то ни было еще.

А в рубрике «Новости тусовок» читателям «Калининградского комсомольца» сообщали, что в областном центре создан фан-клуб Владимира Преснякова-младшего, который насчитывал 15 поклонников. «Клубу скоро год, — пишут ведущие рубрики В. Огородов и К. Курас. — Его основателями стали четыре человека — учащиеся и студенты. Они поддерживают связи с аналогичными клубами в 22 городах страны и входит во всесоюзное объединение фан-клубов Владимира Преснякова. Однако здесь тусуются далеко не все фанаты — из-за того, что у клуба нет своего помещения, ребятам приходится собираться у себя на квартирах. Большинство из них живет в Октябрьском районе, и мы надеемся, что РК ВЛКСМ поможет им».

Из других новостей культуры — анонс концертов знаменитого камерного оркестра «Виртуозы Москвы», размещенный в номере «Калининградской правды» за 30 марта. Сообщается, что концерты состоятся в начале апреля в рамках благотворительного фестиваля «Немецкая камерная музыка». При этом гонорар артистов поступит в фонд реставрации Кафедрального собора.

В концертном зале Калининградской областной филармонии (до появления органа), фото сделано до 1982 г, сайт филармонии.



Автор заметки А. Константинов пишет, что у «Виртуозов», кроме желания содействовать восстановлению памятника культуры, есть еще одна причина выступить в Калининграде. «Ведущие солисты хорошо знают все филармонические площадки, обмениваются своими оценками, и в результате складывается своеобразный „рейтинг“, — продолжает он. — Так вот, у зала в нашем городе (имеется в виду зал в Областной филармонии. — прим „Нового Калининграда“) он один из самых высоких в стране».

Насколько известно, этот зал и сегодня отличается замечательной акустикой. В этом плане за прошедшие 35 лет ничего, к счастью, не поменялось.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, сайт Калининградской областной филармонии, Юлия Власова / «Новый Калининград»