Королевский замок и страсти по «Депеш Мод»: о чём писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя апреля.

В Калининград тогда пришло настоящее тепло. Воздух, согласно данным синоптиков, прогревался аж до +16°С. Такая погода располагала к прогулкам, вот только город радовал далеко не всегда. Об этом рассказывает обзор читательских писем под названием «Город и горожане» на первой странице «Калининградки» за 1 апреля.

«Невозможно привыкнуть к испорченным или разгромленным телефонам-автоматам, — делилась В. Ф. Тюрина. — А такие факты не единичны. Я наблюдала их и на ул. Гайдара, и на Советском проспекте, у ЖЭУ-13, возле магазина „Речник“ (на Советском проспекте — прим. „Нового Калининграда“). А если надо вызвать „скорую“? Осенью на Фестивальной аллее были установлены добротные скамейки. А вот 17 марта от Комсомольской до Коммунальной скамейки оказались переброшенными через забор в прилегающие к аллее дворы». А. М. Гельфанд добавляет: «Чувство стыда испытываю, когда бываю у Северного вокзала, наблюдаю толпу у пивного ларька, грязь, антисанитарию».

Вид с Дома Советов, гостиница «Калининград» и Ленинский проспект. Автор съемки: А. П. Бахтин (ГАКО)

Примечательно, что в том же номере газеты вышел первоапрельский фельетон на аналогичную тему. Называется он «Пятачок, или Прогулка без иностранца». Речь в статье идет о том, что происходит на пересечении Ленпроспекта с улицей Багратиона — том месте, где сейчас стоит стекляшка бизнес-центра «Панорама». Раньше там был небольшой рынок, специализирующийся на цветах.

«Место тут людное, — пишет автор В. Сухов — Торговля идет с утра до вечера, а торгующие тоже как-никак люди, и ничто человеческое им не чуждо. Хоть и раз в день, но надо и им, извините, кое-куда сходить. Далеко они не ходят: за товар опасаются, — а ходят обычно к деревянному забору, который вот уже который год верно служит и людям, и домашним животным. Что наши строители действительно строят быстро и на века, так это заборы. Такая вот современная архитектура. Забор примыкает к тыльной стороне кафе „Льдинка“ — тут самое уютное место и есть. Его с закрытыми глазами можно найти — по запаху».

Не обошел вниманием журналист и внешний вид рынка, где в качестве прилавков выступают деревянные ящики из ближайшего приемного пункта стеклотары. «Иной раз ящики эти сильно напоминают баррикады, и возникает мысль о возможной блокаде трамвайных путей, но ГАИ проявляет выдержку, и конфликтов не возникает», — добавляет Сухов. Единственное, что автора радует в ситуации, так это то, что все творящееся безобразие не видят иностранцы. «Как известно, Калининград — закрытый город! — напоминает он. — И правильно. И слава богу! Вот Кёнигсберг был открытым — и чем это кончилось».

«Радоваться», впрочем, пришлось недолго. По данным Государственного архива Калининградской области, 5 июля 1990 года Калининградский горсовет принял решение об открытии города. А 8 декабря того же года Совет министров СССР принял постановление об открытии «ряда районов Калининградской области». Но весной 1990 года Калининград пока ещё жил обычной советской жизнью.

Старейшая из газет области в разделе «Объявления и реклама» сообщила, что с 1 апреля предприятие «Вторресурсы» объявляет месячник по сбору макулатуры. В самом конце мелкими буквами было добавлено: «Победители будут награждены». Чем — не сообщалось. Завесу тайны (хотя это по большому счету был секрет Полишинеля) «Калининградка» приоткрыла в номере за 5 апреля. В интервью, которое озаглавлено «Стихи и „проза“ жизни», руководитель «Вторресурсов» Вадим Коньков сообщил, что поощрять предприятие, как и прежде, будет в основном книгами.

«В этом году мы предложим сдатчикам 12 наименований, — рассказал он. — Это фантастика, детективы, приключения, исторические произведения. Всего 125 тысяч экземпляров, выделенных по линии Госснаба, плюс книги нашего издательства и две-три изданные кооперативами. Сейчас в магазинах можно приобрести стихи В. Высоцкого и книгу М. Влади „Прерванный полет“. Вот-вот должны получить 15 тысяч книг братьев Стругацких».

Журналист Ю. Розов задал вопрос — как быть тем, кого не очень-то интересуют книги? Как их стимулировать сдавать макулатуру и другое вторсырье? Ответ не обрадовал. С подарками не для души, а для тела дела обстояли хуже: торговля выделила двести пар кроссовок, Госснаб подбросил партию импортных магнитофонных кассет, но все это — капля в море. Таким образом, получалось, что сама жизнь заставляла людей больше читать. Обратная, так сказать, сторона товарного дефицита...

Гвоздем первоапрельского номера «Калининградского комсомольца» стала большая (на целый разворот) статья С. Суховой «Бой после победы» о попытке спасти от сноса Королевский замок. В публикации приводятся разного рода архивные материалы и воспоминания участников событий. Например, текст телеграммы, которую тогдашний председатель Калининградского отделения Союза Архитекторов СССР Вадим Еремеев отправил в Министерство культуры РСФСР 10 октября 1965 года: «Вопреки единодушному мнению участников совещания — архитекторов Москвы, Ленинграда, Эстонии, Калининграда — о сохранении остатков Королевского замка, горисполком, облисполком готовят решение сноса замка как не имеющего исторической и культурной ценности. Просим срочно принять меры».

А вот свидетельство бывшего главного архитектора «Калининградгражданпроекта» Юрия Ваганова: «В начале сентября 1965 года во Дворце культуры рыбаков состоялось совещание, на которое был вынесен вопрос о судьбе Королевского замка. Каждый выступавший, зная, что судьба замка под угрозой, начинал с того, что снос руин замка — преступление (от специалистов и общественности не скрывалось, что „есть мнение“ о сносе замка, и мнение это принадлежит первому секретарю обкома КПСС Н. С. Коновалову)... Сразу после совещания состоялся банкет в ресторане „Балтика“, который прошел великолепно. Но нам, молодым архитекторам, было грустно. Хотя решение о сносе замка принято не было (вернее, нам, присутствующим, его не сообщили, сказав, что оно нуждается в доработке), мы чувствовали, что бой проигран, флаги спущены, а топор занесен. Опасения наши оправдались, вскоре после этого совещания замок стали ломать».

Вид на ресторан «А

тлантика», Ленинский проспект, автор съемки: Ю. Мокроусов (из архива ГАКО)

В этом же номере «Калининградского комсомольца» вышел материал под довольно лихим заголовком «Нам эти базары не нравятся...» Это отчет об организованном газетой масштабном мероприятии. Вернее, оно задумывалось как масштабное, но в какой-то момент что-то, как говорится, пошло не так.

«В субботу мы объявили «грандиозную тусовку», «подростковую пресс-конференцию», пригласили работников образования, культуры, правоохранительных органов, комсомола, центра по трудоустройству, — пишет журналист Анастасия Кондратьева. — А во вторник ребята, которые должны были задавать им вопросы, не пришли. Те, кто пришёл, говорят теперь: «Нам эти базары не нравятся...» Материал, в сущности, о вечной проблеме отцов и детей.

Почти случайно попавшие на этот «круглый стол» фанаты группы «Депеш Мод» хотели говорить о своих кумирах, а чиновники — отчитываться о проделанной работе. В итоге — непонимание и обиды. В ходе общения выяснилось, что «депешисты» однажды пришли в Дом пионеров просить помещение под фан-клуб, а у них потребовали план работы. А какой план может быть у «депешистов»? «В мае они собираются отмечать день рождения солиста группы. В его честь каждый должен выпить три литра молока и съесть батон — такова традиция. Интересно, согласился бы пойти на такую тусовку кто-нибудь из взрослых, сидящих за нашим «круглым столом?» — задалась вопросом автор. Завершается статья так: «В конце нашей „тусовки“ мы притащили телек. По Калининграду должны были показать клип „Депеш Мод“. Никто из взрослых смотреть его не захотел...»

7 апреля в «Калининградской правде» вышло объявление о том, что в середине апреля на концертной площадке спорткомплекса «Юность» с концертной программой «Люси» выступят Олег и Родион Газмановы, а так же Азиза. Сообщалось, что часть прибыли от концерта планировалось перечислить Калининградскому отделения Всесоюзного фонда милосердия.

Еще из культурных новостей отметим выход на экраны страны фильма «Мордашка». Анонсировано это событие было в «Калининградке» за 5 апреля. Помимо всего прочего, в объявлении сообщалось, что перед сеансом в кинотеатре «Россия» выступит исполнительница одной из главных ролей — актриса Зубарева. При том названа она была Мариной, хотя она — Мария. Это была довольно известная в конце 80-х годов актриса. К сожалению, она рано ушла, прожив всего 31 год.

Вид на улицу Багратиона, автор съемки: А. П. Бахтин (ГАКО)



Кстати, в номере за 8 марта рубрика «Сегодня и завтра в кинотеатрах» сообщила, что «Мордашка» — это «комедия Л. Гайдая». На самом деле фильм снял режиссер Андрей Разумовский. Какой-то просто каскад недоразумений с этой «Мордашкой» получился. Впрочем, уже в следующем номере напротив названия фильма фамилии известного мастера комедии не было. Зато появилась звездочка, говорящая о том, что «Дети до 16 лет не допускаются».

Что же до самой картины, где в качестве главной звезды выступил Дмитрий Харатьян, то фурора она, мягко говоря, не произвела и в памяти народной не отложилась. Даже эротические сцены не помогли. Сейчас о фильме, наверное помнят лишь знатоки перестроечного кино.

Текст — Кирилл Синьковский, фото — Государственный архив Калининградской области (ГАКО), Юлия Власова / «Новый Калининград»