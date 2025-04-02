Вертолёт у ДП, памятник в «Юности» тусовки: о чём писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте, перелистывая подшивки местных газет, продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя апреля 1990 года. Итак, о чем рассказывали «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец и «Маяк» в те дни? Главным образом о проблемах. И многие публикации оставили весь горький осадок.

«Калининградская правда» в номере за 8 апреля поместила обзор читательских писем под названием «Что волнует людей», где можно прочитать грустную историю ветерана Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Черкасова, который получил возможность купить в хозяйственном магазине № 45 швейную машинку. Казалось бы, радоваться надо, полезный в быту аппарат. Но в очереди за этой немудреной вещью человек стоял аж с 1982 года. 8 лет! «Я уже и надежды потерял, уверен был, что забыли о старике, — писал ветеран. — И вдруг — извещение. Это говорит о порядке в магазине и добросовестности его работников». То есть Евгений Иванович не жаловался на работников торговли, а благодарил их. И это обстоятельство делает его письмо еще печальней...

Пожалуй, еще более грустным оказалось письмо анонимной читательницы «Калининградского комсомольца», опубликованное в рубрике «Почта». Вот оно почти полностью: «Прочитала в вашей газете письмо бывшего заключенного „А завтра опять воровать?“ и решила написать о себе... Мне 24 года, живу в Балтийске с мужем и ребенком. Сыну пошел уже третий год, а места в детском саду нет, и похоже, не будет, пока сын в школу не пойдет. Живем мы на зарплату мужа — 120 рублей. Можно ли прожить втроем на эти деньги? Я сама удивляюсь, как это мы живем, тем более что родители нам не помогают. У меня нет никакой уверенности в завтрашнем дне, и хотя я не была в заключении, тоже никому не нужна».

Примечательно, что на этой же странице газеты в рубрике «Дежурный репортер» помещен ответ на вопрос читателя Владимира Гвоздева о том, где в Калининграде можно перекусить после 20.00, имея в кармане рубль с мелочью: «Например, в кафе „Прибалтика“, недавно открывшемся в 13-м микрорайоне (это на улице Интернациональной. — прим. „Нового Калининграда“) и работающем до 23.00, в кафе „Солнечный камень“ на пл. Василевского, также работающем до 23. 00».

Газета «Маяк» озаботилась судьбой стоявшего некогда у Дворца пионеров (в народе ДП) на Нижнем озере вертолета Ми-6, который считался одной из самых ярких достопримечательностей позднесоветского Калининграда. Автор публикации с говорящем названием «Спасите вертолет!» А. Иванов, посетив место стоянки винтокрылой машины, нарисовал довольно безрадостную картину : «Двери и люки воздушного гиганта были наглухо задраены, и началось его методичное „испытание на прочность“. Нет, дело не только в дождях и ветрах. Пацаны, этот неугомонный народ, стали с азартом альпинистов штурмовать фюзеляж и лопасти. Дело приняло неприятный оборот. Руководство Ленинградского райисполкома расписалось в своей полной беспомощности навести порядок. Не справились с этой задачей ребята из районного и городского оперативных отрядов».

Серьезный вклад в разрушение вертолета вносили, по словам автора статьи, «люди с практической сметкой». Одного из них он увидел в салоне Ми-6. Гражданин пристально рассматривал внутреннюю обшивку, уцелевшие узлы и агрегаты, удивлялся, что еще какие-то винтики остались на месте и выказывал намерение прийти на следующий день с отверткой, чтобы открутить то, что еще не откручено — мол, в хозяйстве пригодится. «Нет, при такой целенаправленной осаде вертолету долго не выстоять, — сделал вывод Иванов. — И останутся от него, почти как в сказке, одни лопасти да шасси». Прогноз оказался неверен. От вертолета через несколько лет не осталось вообще ничего. Куда делся Ми-6, не совсем понятно. Скорее всего, он, окончательно добитый ребятней и описанными выше хозяйственными людьми, был демонтирован и сдан на металлолом.

Вид на проспект Мира, кинотеатры «Заря», «Новости дня», конец 1980-х гг. Автор съемки: А. Бахтин, Государственный архив Калининградской области



Впрочем, хватит, наверное, о грустном. Были в те дни и хорошие новости. Вот, например, тот же «Маяк» опубликовал новость под названием «Стереокино — это супер!» Она о том, что в кинотеатре «Новости дня» (проспект Мира, 43. — прим. «Нового Калининграда») впервые в Калининграде будут демонстрироваться стереоскопические фильмы.

Старший методист киновидеообъединения Л. Граблина с восторгом писала: «С помощью специальной оптической системы кинопродукции зрители увидят все краски нашего мира во всех пространственных измерениях. Стереокино — это суперультраспецэффект, это кинотехника, аттракцион, это чудо объемной пространственности киноизображения. Часть аппаратуры уже установлена в кинотеатре. Осталось приобрести и установить специальный экран и очки для зрителей».

Ну, а пока все это не закупили, народ и, в частности, молодежь продолжали развлекаться по старинке. «Калининградский комсомолец» в рубрике «Новости тусовок» рассказал об инициативе молодежи Черняховска провести хит-парад надписей на заборах. Приличных, разумеется. Результаты такие: в феврале 1990 г. на заборах этого славного города чаще всего упоминалось группа «Алиса», второе место досталось Depeche Mode, третье — Iron Maiden. В марте британский коллектив выбился в лидеры, а питерский скатился на второе место. Практикующая же тяжелый рок группа Iron Maiden сохранила «бронзу».

В комментариях к хит-параду его составители написали следующее: «Кроме надписей на стенах, мы прочитали много „интересных“ выражений, по которым можно судить об интеллектуальной уровне их авторов. Например, хорошо сказано о металле : „Даешь митал“. Эта надпись сделана настолько крупно и красиво, что мы засомневались: а может, и вправду слово „металл“ пишется через букву „и“ и с одной „л“? Как говорится, покажи мне стены домов родного города, и я скажу, что за молодежь в нём живет».

Кстати, о металле. В рамках той же рубрики сообщалось, что «одна из наиболее сильных и сплоченных тусовок — у металлистов. На клич „Спасем металл от коррозии!“ готово откликнуться около 100 человек, которые тусуются по понедельникам в „Кеглях“ (дискотека в бревенчатом домике парка им. Калинина, который сегодня называется „Центральный“. — прим. „Нового Калининграда“). В другие дни их можно встретить в кафе „Сказка“ (на пересечении проспекта Мира и улицы Сержанта Колоскова. — прим. „Нового Калининграда“). В связи с переходом на хорошую погоду многие металлисты переехали к Шиллеру».

Многим с высоты их возраста может показаться, что молодежь маялась ерундой. Но тогда, впрочем, как и сейчас, перед обществом стояла важная задача — хоть чем-то занять молодых, чтобы они не натворили бед. А они творили. И в Калининградской области, как вытекает из интервью начальника отдела профилактической службы УВД облисполкома полковника милиции Анатолия Грекова, «еще похлеще, чем в среднем по стране». Вот данные, которыми он делился с читателями «Калининградского комсомольца»: «В 1989 году несовершеннолетними совершено 1155 преступлений. Рост по сравнению с годом 1988 — 43,1 процента. Для сравнения: по РСФСР „прибавка“ составила 20,6 процента, по стране — 21. Преступность явно „молодеет“. Доля преступлений подростков у нас — 20,5 процента, что также выше, чем по стране. Каждая четвертая кража, грабеж, угон автомашины, хулиганство совершаются несовершеннолетними. Цифры эти еще год-два назад никто бы не рискнул обнародовать. А теперь... Волна насилия малолеток всё выше. В январе — феврале поднялась у нас более чем на четверть».

Далее Греков признается, что за долгую службу повидал всякого, но то, что происходит, его по-настоящему потрясает. «Жестокость становится целью, понимаете? — объясняет он. — Агрессивность этого стада исключительная. Одно замечание вполне невинное — и избиение до полусмерти». По словам милиционера, подростковая преступность становится более сплоченной, организованной. «Какое общество мы получим лет через десять, если нынешняя тенденция сохранится?» — задал он, в общем-то, риторический, как мы сейчас понимаем, вопрос.





Важным культурным событием апреля 1990 года стала презентация на страницах «Калининградки» эскиза памятника воинам-интернационалистам в парке «Юность». В статье, которая называется «Таким будет памятник», говорится о том, что памятный камень в парке был заложен давно, «но у архитекторов возникло сомнение: здесь ли ему место? Парк всё еще „оживляется“ новыми аттракционами, рядом пляж» (судя по всему, имеется в виду пляж на Верхнем озере, — прим. «Нового Калининграда»). И в итоге, как сообщает автор статьи Н. Борисов, общее мнение свелось к тому, что наиболее органично памятник впишется в пространство у Астрономического бастиона. В итоге, как мы знаем, он был установлен все же в парке «Юность». И облик памятника остался таким, каким его представила старейшая газета области.

«Мы решили отойти от традиционных современных символов воинской доблести, — рассказал о своем замысле архитектор Вадим Еремеев. — Пошли другим путем, решая эту задачу архитектурной символикой. Пять будто взлетающих вверх арок образуют пятиконечную звезду. По форме они навевают представление об архитектуре Афганистана и в то же время возвращают к старым русским традициям ставить часовни в честь ратных событий». В статье об этом не сказано, но важно отметить, что автором памятника, который размещен внутри композиции из арок, стала Людмила Пономарева (1949-2000) — талантливый, но, к сожалению, очень рано ушедший скульптор. Остается добавить, что мемориал был открыт в июле 1998 года.

Гостиница «Турист», конец 70-х годов, из архивного фотоальбома «Калининград. 1946–1977». Государственный архив Калининградской области



В рекламном блоке «Калининградки» за 12 апреля привлекло внимание объявление о том, что ресторану «Турист» срочно требуется швейцар. Профессия эта была тогда весьма почитаема, поскольку ресторанов было немного, а желающих их посетить порой — хоть отбавляй. И часто именно швейцар решал, кто может зайти внутрь, а кому стоит подождать. И в этой связи вызывает некоторое удивление, что на столь денежную должность ресторан не смог найти кандидата без объявления. Чудеса, да и только...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО)