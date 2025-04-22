Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото)

Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото) Сладкое для ЗОЖ : как в Калининградской области производят «правильные сладости» (фото)
Все новости по теме: Промышленность

В апреле 2025 года в калининградских магазинах появились полки с товарами «Вкус&Польза», ориентированными на сторонников правильного питания. Среди новинок можно найти и продукцию местных производителей, например, пастилу без сахара, которую производит компания «Биофрут» в пос. Калинково Гвардейского района. На сегодняшний день предприятие выпускает порядка 2,5 тонн пастилы в сутки. Это продукт поставляют в магазины по всей России.

В 2025 году планируется увеличение объёмов в 2,5 раза за счёт установки дополнительного оборудования для термообработки и автоматизации упаковки. Также компания начала производить новый продукт — гранолу с добавлением натуральных кусочков фруктовой пастилы.

Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова побывала на производстве, чтобы своими глазами увидеть, из чего делают сладости для сторонников ЗОЖ.

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