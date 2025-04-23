Транзит из Калининграда закрыт: мотоциклисты сообщили о проблемах на границах в Литве

Жители Калининградской области стали сообщать о невозможности пересечения Литвы по транзитной визе на байках. Проблема появилась после решения прибалтийской республики на пересечение границы с Беларусью только на автомобильном транспорте. Об этом «Новому Калининграду» рассказал глава Союза мотоциклистов Калининградской области Максим Баженов.

По его словам, въехать на территорию Литвы на мотоциклах ещё можно, однако на границе с Беларусью уже не выпустят. Мера литовских властей касается не только россиян и белорусов, но и граждан европейских государств. Баженов подчеркнул, что «проблема остро стоит у калининградских мотоциклистов, так как летом многие отправляются в мотопутешествия». Он не смог назвать точные цифры, сколько человек уже столкнулось с проблемой, однако, по его информации, одного из мотоциклистов сегодня, 23 апреля, на литовской границе «оштрафовали, потому что начал возмущаться, что его не пропустили».

Глава Союза мотоциклистов региона также рассказал, что его объединение готовит обращение в правительство Калининградской области с просьбой о выделении льготных мест для морской переправы, «чтобы можно было переправить транспортные средства на пароме до Санкт-Петербурга». Инициатива уже разработана, а привлечь жителей региона и собрать их подписи Союз планирует на открытии сезона 1 мая. Баженов отметил, что подобную меру можно рассмотреть и на поездах, однако это будет намного сложнее.

«Мы вышли с такой инициативой, что ты оплачиваешь билет на физическое лицо, на себя непосредственно, а мотоцикл — по льготной цене, чтобы можно было переправить до „большой“ России. Потому что других способов я вообще не вижу [добираться до „большой“ России]. [Хотелось бы,] чтобы рассмотрели такую возможность и выделили дополнительные и льготные места, может быть, с каким-то дисконтом, может быть, вообще бесплатно», — рассказал глава Союза мотоциклистов области.

Президент клуба «Garage 13 MCC Kaliningrad» Евгений «Джокером» Саранцев рассказал, что его объединение в курсе проблемы. По его словам, граждане России, имеющие калининградскую прописку, обращались к властям республики, однако им ответили, что каких-либо разъяснений пока что дать не могут.

«Скорее всего появятся пояснения в исключении этого постановления касаемо граждан РФ с пропиской Калининградской области. Так что ждём от Прибалтики хороших новостей», — отметил Саранцев.

Правительство Калининградской области в ответ на запрос «Нового Калининграда» пояснило, что уже обратилось в Министерство иностранных дел РФ с просьбой получить разъяснение от Литвы, распространяются ли ограничения на граждан России, которые пересекают территорию республики по упрощённым транзитным документам. До получения официальной информации власти региона призвали жителей пересекать Литву другими транспортными средствами.

«До появления официальных комментариев настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок через Литву на мотоциклах и приравненных к ним средствах передвижения», — сообщило правительство региона.

Об ограничениях на пересечение литовско-белорусской границы на мотоциклах и мопедах стало известно 16 апреля. Решение об этом принято на заседании кабмина прибалтийской республики. Меру ввели на оставшихся двух контрольно-пропускных пунктах в Медининкае и Шальчининкае. «С учетом значительно возросшего проезда через границу мотоциклов и мопедов принято решение о запрете такого передвижения. Оно возможно только на автомобилях», — говорится в сообщении правительства Литвы.