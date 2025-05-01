Борщ ударил по карману: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

В апреле условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» вновь подорожала во всех трёх продуктовых сетях, участвующих в ежемесячном мониторинге цен. Разница по сравнению с показателями, зафиксированными 1 апреля, составила от 16 («Спар») до 270 рублей («Пятёрочка»). К продолжившему дорожать картофелю присоединились его «соседи» по борщевому набору. Подробности — в нашем обзоре.

Одним из главных продуктовых «антигероев» месяца стал картофель, подорожавший ещё на 20-40 рублей, независимо от качества. Упорно стремится к «сотке» и лук (+16-35 рублей). Капуста этот барьер уже преодолела в двух сетях из трёх. Самая дорогая белокочанная сейчас в «Виктории» — 129,90 за килограмм, однако, в магазине, несмотря на подорожание в 60 рублей, специальный ценник гласит «Низкая цена». При этом в буклете товар был размещён со стоимостью 69,3 рубля. Руководству сети пришлось разместить объявление с актуальной ценой и извинениями «за доставленные неудобства».


Кроме того, подорожали макароны, почти догнавшие картофель, лимоны и апельсины. В «Пятёрочке» на Советском проспекте нам также не удалось найти дешёвую гречку и рис, из-за чего итоговая стоимость корзины в этой сети превысила результат конкурентов.

Снижение цен зафиксировано всего на три-пять позиций в каждой из сетей. Яйца пока не подорожали после предпасхальной акции. Десяток первой категории можно приобрести за 90-110 рублей, на 20-40 рублей дешевле, чем месяцем ранее. Немного сэкономить при наличии недорогих сортов можно и на помидорах с огурцами. Подробности — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,59 (-0,4 руб.)

Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.)

65,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

83,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


99,90 «Нежинская» (по акции)


112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

529,99 (цена не изм.)


499 ( по акции, цена не изм.)

529,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)


149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)

199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (цена не изм.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним Традиции»

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

36,49 «Зернофф» (цена не изм.)

59,90 «Селяночка» (+5 руб.)

74,99 «Селяночка»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

89,99 (-40 руб.)


109,90 (по акции, −20 руб..)

94,9 (-35,09.)

Рис

69,99 (цена не изм.)

73,40 (-2,1 руб.)

124,99 (+56,1 руб.)

Гречка

42,99 (цена не изм.)

43,20 (цена не изм.)

84,99 (+42 руб.)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (+10 руб.)


89,90 «Макфа», (+20 руб.)

79,99 «Шебекинские»,

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)

202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

139,90 «Олейна» (по акции, −30 руб.)

154,99 «Олейна»

Сахар, 1 кг

79,99 (по акции. цена не изм.)

78,60 (цена не изм.)

78,49 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

99,99 (+40 руб.)

100 (цена из приложения «Купер», +20 руб.)

94,99 (+42 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

89,99 (+23 руб.)

99,90 ( +35 руб.)

95,99 (+16 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

89,99 (+23,45 руб.)

129,90 (+60,6 руб.)

109,99 (+48 руб.)

Морковь, 1 кг

44,49 (цена не изм.)

52,90 ( +10 руб.)

44,49 (+6,5 руб.)

Огурцы, 1 кг

169,99 (-60 руб.)

189,90 (-110 руб.)

289,99 (+90 руб.)

Помидоры, 1 кг

169,99 ( по акции, −30 руб.)

179,90 (по акции, −20 руб.)

199,99 (-40 руб.)

Лимоны, 1 кг

199,99 (по акции, цена не изм.)

199,90 (+20 руб.)

199,99 (+30 руб.)

Апельсины, 1 кг

109,99 (по акции, +10 руб.)

129,90 (+20 руб.)

119,99 (+20 руб.)

Яблоки «Голден», 1 кг

119,99 (цена не изм.)

119,90 (по акции, +10 руб.)

139,99 (цена не изм.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины

3401,74

3482,70

3726,95

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 29 апреля 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Советском проспекте, 8,

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» Советском проспекте,12.

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