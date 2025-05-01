Борщ ударил по карману: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

В апреле условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» вновь подорожала во всех трёх продуктовых сетях, участвующих в ежемесячном мониторинге цен. Разница по сравнению с показателями, зафиксированными 1 апреля, составила от 16 («Спар») до 270 рублей («Пятёрочка»). К продолжившему дорожать картофелю присоединились его «соседи» по борщевому набору. Подробности — в нашем обзоре.
Одним из главных продуктовых «антигероев» месяца стал картофель, подорожавший ещё на 20-40 рублей, независимо от качества. Упорно стремится к «сотке» и лук (+16-35 рублей). Капуста этот барьер уже преодолела в двух сетях из трёх. Самая дорогая белокочанная сейчас в «Виктории» — 129,90 за килограмм, однако, в магазине, несмотря на подорожание в 60 рублей, специальный ценник гласит «Низкая цена». При этом в буклете товар был размещён со стоимостью 69,3 рубля. Руководству сети пришлось разместить объявление с актуальной ценой и извинениями «за доставленные неудобства».
Кроме того, подорожали макароны, почти догнавшие картофель, лимоны и апельсины. В «Пятёрочке» на Советском проспекте нам также не удалось найти дешёвую гречку и рис, из-за чего итоговая стоимость корзины в этой сети превысила результат конкурентов.
Снижение цен зафиксировано всего на три-пять позиций в каждой из сетей. Яйца пока не подорожали после предпасхальной акции. Десяток первой категории можно приобрести за 90-110 рублей, на 20-40 рублей дешевле, чем месяцем ранее. Немного сэкономить при наличии недорогих сортов можно и на помидорах с огурцами. Подробности — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,59 (-0,4 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.)
|
65,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
83,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
99,90 «Нежинская» (по акции)
|
112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99 (цена не изм.)
|
499 ( по акции, цена не изм.)
|
529,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)
|
149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)
|
199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (цена не изм.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним Традиции»
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
36,49 «Зернофф» (цена не изм.)
|
59,90 «Селяночка» (+5 руб.)
|
74,99 «Селяночка»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
89,99 (-40 руб.)
|
109,90 (по акции, −20 руб..)
|
94,9 (-35,09.)
|
Рис
|
69,99 (цена не изм.)
|
73,40 (-2,1 руб.)
|
124,99 (+56,1 руб.)
|
Гречка
|
42,99 (цена не изм.)
|
43,20 (цена не изм.)
|
84,99 (+42 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (+10 руб.)
|
89,90 «Макфа», (+20 руб.)
|
79,99 «Шебекинские»,
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
139,90 «Олейна» (по акции, −30 руб.)
|
154,99 «Олейна»
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (по акции. цена не изм.)
|
78,60 (цена не изм.)
|
78,49 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
99,99 (+40 руб.)
|
100 (цена из приложения «Купер», +20 руб.)
|
94,99 (+42 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
89,99 (+23 руб.)
|
99,90 ( +35 руб.)
|
95,99 (+16 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
89,99 (+23,45 руб.)
|
129,90 (+60,6 руб.)
|
109,99 (+48 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
44,49 (цена не изм.)
|
52,90 ( +10 руб.)
|
44,49 (+6,5 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
169,99 (-60 руб.)
|
189,90 (-110 руб.)
|
289,99 (+90 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
169,99 ( по акции, −30 руб.)
|
179,90 (по акции, −20 руб.)
|
199,99 (-40 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (по акции, цена не изм.)
|
199,90 (+20 руб.)
|
199,99 (+30 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
109,99 (по акции, +10 руб.)
|
129,90 (+20 руб.)
|
119,99 (+20 руб.)
|
Яблоки «Голден», 1 кг
|
119,99 (цена не изм.)
|
119,90 (по акции, +10 руб.)
|
139,99 (цена не изм.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3401,74
|
3482,70
|
3726,95
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 29 апреля 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Советском проспекте, 8,
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» Советском проспекте,12.
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