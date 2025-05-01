Борщ ударил по карману: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

В апреле условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» вновь подорожала во всех трёх продуктовых сетях, участвующих в ежемесячном мониторинге цен. Разница по сравнению с показателями, зафиксированными 1 апреля, составила от 16 («Спар») до 270 рублей («Пятёрочка»). К продолжившему дорожать картофелю присоединились его «соседи» по борщевому набору. Подробности — в нашем обзоре.

Одним из главных продуктовых «антигероев» месяца стал картофель, подорожавший ещё на 20-40 рублей, независимо от качества. Упорно стремится к «сотке» и лук (+16-35 рублей). Капуста этот барьер уже преодолела в двух сетях из трёх. Самая дорогая белокочанная сейчас в «Виктории» — 129,90 за килограмм, однако, в магазине, несмотря на подорожание в 60 рублей, специальный ценник гласит «Низкая цена». При этом в буклете товар был размещён со стоимостью 69,3 рубля. Руководству сети пришлось разместить объявление с актуальной ценой и извинениями «за доставленные неудобства».





Кроме того, подорожали макароны, почти догнавшие картофель, лимоны и апельсины. В «Пятёрочке» на Советском проспекте нам также не удалось найти дешёвую гречку и рис, из-за чего итоговая стоимость корзины в этой сети превысила результат конкурентов.

Снижение цен зафиксировано всего на три-пять позиций в каждой из сетей. Яйца пока не подорожали после предпасхальной акции. Десяток первой категории можно приобрести за 90-110 рублей, на 20-40 рублей дешевле, чем месяцем ранее. Немного сэкономить при наличии недорогих сортов можно и на помидорах с огурцами. Подробности — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,59 (-0,4 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.) 65,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 83,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

99,90 «Нежинская» (по акции)

112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (цена не изм.)

499 ( по акции, цена не изм.) 529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)

149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.) 199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (цена не изм.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним Традиции» 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 36,49 «Зернофф» (цена не изм.) 59,90 «Селяночка» (+5 руб.) 74,99 «Селяночка» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 89,99 (-40 руб.)

109,90 (по акции, −20 руб..) 94,9 (-35,09.) Рис 69,99 (цена не изм.) 73,40 (-2,1 руб.) 124,99 (+56,1 руб.) Гречка 42,99 (цена не изм.) 43,20 (цена не изм.) 84,99 (+42 руб.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (+10 руб.)

89,90 «Макфа», (+20 руб.) 79,99 «Шебекинские», Масло сливочное, 72,5%, 180 г 208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское) 202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 139,90 «Олейна» (по акции, −30 руб.) 154,99 «Олейна» Сахар, 1 кг 79,99 (по акции. цена не изм.) 78,60 (цена не изм.) 78,49 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 99,99 (+40 руб.) 100 (цена из приложения «Купер», +20 руб.) 94,99 (+42 руб.) Лук репчатый, 1 кг 89,99 (+23 руб.) 99,90 ( +35 руб.) 95,99 (+16 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 89,99 (+23,45 руб.) 129,90 (+60,6 руб.) 109,99 (+48 руб.) Морковь, 1 кг 44,49 (цена не изм.) 52,90 ( +10 руб.) 44,49 (+6,5 руб.) Огурцы, 1 кг 169,99 (-60 руб.) 189,90 (-110 руб.) 289,99 (+90 руб.) Помидоры, 1 кг 169,99 ( по акции, −30 руб.) 179,90 (по акции, −20 руб.) 199,99 (-40 руб.) Лимоны, 1 кг 199,99 (по акции, цена не изм.) 199,90 (+20 руб.) 199,99 (+30 руб.) Апельсины, 1 кг 109,99 (по акции, +10 руб.) 129,90 (+20 руб.) 119,99 (+20 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 119,99 (цена не изм.) 119,90 (по акции, +10 руб.) 139,99 (цена не изм.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.) Общая стоимость корзины 3401,74 3482,70 3726,95

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 29 апреля 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на Советском проспекте, 8,

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» Советском проспекте,12.