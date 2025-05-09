От Т-34 до «Искандеров»: как прошёл парад в Калининграде в День Победы (фото, видео)

В Калининграде прошел военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Командовал парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Вячеслав Родионов, принимал — командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.



Как сообщает пресс-служба БФ, в параде сил Калининградского гарнизона приняли участие более 2 900 человек. Среди них — воспитанники Нахимовского военно-морского училища, школьники, кадеты, юнармейцы, студенты и курсанты, многие из которых — потомки героев, участвовавших в штурме Кёнигсберга, а также дети участников СВО. Завершили пешую колонну военнослужащие отдельной гвардейской Белостокской ордена Суворова, Александра Невского и Жукова бригады морской пехоты. Более тысячи военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, пятеро стали Героями России.

«В механизированной колонне на площади Победы было представлено более 80 единиц военной техники, в том числе легендарные машины военных лет. Колонну возглавляли танки Т-34 с Красным Знаменем Победы, участвовавшие в штурме города-крепости Кёнигсберг», — сообщили в пресс-службе.

В параде участвовала современная техника — танки Т-72Б3, техника войск радиационной, химической и биологической защиты, боевые расчёты берегового ракетного соединения и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», видео: пресс-служба Балтийского флота