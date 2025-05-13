Калининградские фермеры об ущербе от заморозков: «Это большой удар»

Аномально холодные конец апреля и начало мая, пришедшие в Калининградскую область сразу после двухдневной 30-градусной жары, нанесли сокрушительный удар по фермерам, выращивающим яблоки, груши и косточковые культуры. О том, что садоводы могут остаться без урожая, сообщили представители сразу нескольких хозяйств. Кроме того, есть проблемы и у овощеводов. Намёк на них сделали представители регионального минсельхоза, предложившие 7 мая фермерам бесплатно защитить посадки экспериментальной продукцией гурьевского предприятия «Калининградский калий». Насколько серьёзным оказался удар стихии и предлагали ли сельхозпроизводителям помощь региональные власти, выяснял «Новый Калининград».

О том, что у хозяйств, выращивающих ягоды и фрукты в Калининградской области, появились проблемы из-за заморозков, в начале прошлой недели сообщили губернатору предприниматели, которых он собрал на встречу в Краснознаменске. Алексею Беспрозванных рассказали, что явиться на разговор не смогли «ягодники», так как они «заняты спасением будущего урожая». Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов «морозную» тему расширять не стал, однако 7 мая в пабликах минсельхоза появилась информация, что уже есть первые овощеводы, которые воспользовались предложением производителей удобрений «с высоким содержанием фульвовых и гуминовых кислот» для защиты посевов.

«Предложением воспользовалось в том числе хозяйство ООО „Наш край“ из Багратионовского округа. В качестве эксперимента они уже обработали препаратами 5 га полей с посадками картофеля. В ближайшие дни планируется обработать органическим удобрением также посадки свеклы и капусты», — пояснили в пресс-службе.

Что же касается фруктовых деревьев, выбросивших в этом году цвет раньше времени, то их обрабатывать было уже поздно. Хозяйство «Богатый сад» Сергея Будника, владеющее промышленным черешневым садом в поселке Переславское Зеленоградского района (хозяйство также выращивает сливу, вишню, грушу, яблоки и голубику), уже осторожно начинает подсчитывать масштаб ущерба. Будник считает, что он на сегодняшний день катастрофический.

«По груше и черешне всё плохо — вообще ничего не будет, урожай погиб на сто процентов. По яблоням — 50 на 50, — рассказал он. — В минсельхоз мы сообщили, но, как я понимаю, нам не светит никаких компенсаций. Утопать будем сами, никто не будет нам помогать. Мы особо и не рассчитываем. Но самое смешное, что мы должны всё равно обработать препаратами, даже если урожая нет. Это нужно, чтобы сад был в надлежащем состоянии к следующему году. И мы эти препараты уже купили».

Сергей Будник пояснил, что в случае с промышленными садами страхование, которое предлагает министерство, не работает.

«Те программы, которые они предлагали, они не для садоводства, а для пшеницы и других зерновых, — пояснил фермер. — Нужны правильные программы страхования, а не такие, как сейчас предлагают».

Обработка деревьев перед заморозками также не спасает сады от стихии, подобной той, которая обрушилась на калининградских садоводов в этом году, уверяет Будник.

«Когда заморозки до минус пяти, то что там поможет? У нас три дня подряд под утро температура опускалась до минус пяти. Это было 26, 27 и 28 апреля. И вот сегодня ночью и вчера на ночь до нуля она опять опускалась. Нас в этом году, вероятно, немного выручат яблоки, потому что цвет не успел полностью раскрыться. Может быть, пронесёт. Бывают такие годы, когда неурожай. У нас такое было в 2017 году, но даже тогда не настолько проблемно было, там мы процентов 50 урожая потеряли. Этот год очень печальный для садоводов. И у нас ещё не самая худшая ситуация, потому что у ребят, которые в области работают (например в Черняховском районе), проблема даже с яблоками. Кто-то обанкротится, наверное. Это реально очень большой удар».

Владельцы КФХ «Иванова Наталья Владимировна» из посёлка Сазоновка Гурьевского района, более известного по группе «ВКонтакте» «Черешня и вишня из нашего сада», также сообщают о бедственном положении, в котором они в очередной раз оказались.

«Каждый год что-то у нас страдает, — говорит садовод Наталья Иванова. — В прошлом году у нас был град. Девять лет назад у нас был мороз, после которого мы никакого урожая не собрали. От властей никогда никакой поддержки не было и нет. Да, каждый год какие-то проблемы у сельхозников есть».

Тем не менее, по словам Ивановой, оценить масштаб потерь, причинённых морозами, пока сложно.

«В апреле было тепло, а теперь холодно и очень медленно идёт процесс созревания. На данный момент цветочки ещё даже не осыпались и результата не видно. Нам очень хочется надеяться, что хоть что-то будет, хотя бы 30% от урожая. Но, может быть, его не будет вообще».

Проблемой, по словам Натальи Ивановой, стало и раннее цветение груши.

«Она аномально рано зацвела в апреле, а это вообще не её время, — говорит садовод. — Обычно она цветёт после черешни. Но за два тёплых дня она зацвела полностью. Тогда же полностью зацвела черешня. На данный момент нам кажется, что урожая груши мы тоже не получим, так как её цветы в мае замерзли. Но что-то определённое по оставшемуся урожаю можно будет сказать лишь через пару недель».

Наталья Иванова, как и Сергей Будник, считает, что страхование, которое предлагает региональный минсельхоз, нужно доработать.

«Что предлагает правительство? Застраховать, — говорит она. — Когда в прошлом году нас побило градом полностью, к нам приезжали и спросили: „Вы застрахованы?“ Я, честно говоря, не представляю, что тут можно застраховать. Вы же не знаете, каким будет будущий урожай. Когда у нас побило урожай градом, побило и все деревья. Половина деревьев заболела из-за того, что ветки получили повреждения. В этом году эти деревья стали погибать. Да, они зацвели, но мы их обрезали. С виду всё красиво, но они погибают, потому что через эти раны попадают инфекции. Мы живём с тем, что есть. Может, надо нас застраховать ещё и от мороза, но я не понимаю, в чём будет суть выплаты. Поэтому мы и не обращались в страховую компанию».

Фермер Светлана Ильюхина, которая в прошлом году рассказывала «Новому Калининграду» о досрочном закрытии сезона летней малины, говорит, что основные плантации малины пострадали не так сильно, как фруктовые деревья (Ильюхина представляет хутор «Долина Шарлотты» в Домново Правдинского района).

«Малину и раннюю ежевику мороз всё-таки тоже прихватил, — говорит она. — Ранней ежевики, вероятно, уже не будет. Плодовые деревья у нас пострадали сильно, но мы косточковые культуры и фрукты не выращиваем в промышленных масштабах. Нам повезло, что малина ещё не вошла в фазу цветения. Вот листья и макушки у неё прихватило. Мы надеемся, что всё не так страшно, но, может быть, цветочные почки были повреждены. Тогда они будут короткие и корявые».

Светлана Ильюхина рассказала, что её коллеги, которые сделали ставку на промышленное садоводство, «пока затаились и молчат».

«Мы у себя во дворе не обрабатываем кусты и деревья никакими препаратами, которые повышают морозостойкость. Нам это и не нужно. Но зато я наблюдаю, что даже те плоды, которые успели завязаться, обожгло морозом. Абрикосы наши сейчас активно осыпаются, — продолжает Ильюхина. — Думаю, у коллег черешни и сливы в этом году также не будет. В одну ночь был мороз до минус пяти градусов, и у нас даже томаты в теплице зацепило, хотя там стояли обогреватели».

8 мая в телеграм-канале хутора «Долина Шарлотты» было опубликовано видео, на котором собака фермеров «завтракает чипсами из замороженной воды».

«Ночные заморозки уже освободили нас от заботы об урожае черешни, слив, груш, нектаринов, вишни... Всё замерзло», — подписали ролик садоводы.

Чтобы понять действительный масштаб проблемы, «Новый Калининград» обратился в региональный минсельхоз за официальным комментарием. Оперативно в пресс-службе министерства успели сообщить, что пока специалисты подсчитывают объём ущерба — его обещают озвучить лишь на следующей неделе.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», пресс-служба министерства сельского хозяйства Калининградской области